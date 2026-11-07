JULY
Comunicação em destaque
Coluna July deste sábado, 7
A comunicação corporativa baiana ganhou destaque com a posse de Cristina Barude na direção da Abracom Bahia, sucedendo Monique Melo. A cerimônia, realizada na ABI, reuniu representantes do poder público e de entidades do setor, como Sinapro-BA, IBEL, ARCE, Sinjorba e Conrerp. O presidente nacional da Abracom, Fábio Santos, também participou do encontro, abordando os desafios da reputação na era da inteligência artificial.
Felicitações
O comendador Nelson José de Carvalho, diretor da ABI, membro do IGHB e benemérito da Venerável Irmandade do Senhor do Bonfim, é o ilustríssimo aniversariante de amanhã. Querido pelos amigos, que preparavam uma homenagem, preferiu deixar as comemorações para dezembro, quando receberá os abraços durante o badalado aniversário da filha, a médica Analuzia Moscoso, no Hotel da Bahia.
Novidade
O antigo Bahia Plaza Hotel, em Busca Vida, passa a se chamar Plaza Bahia Busca Vida Hotel. A novidade foi anunciada na quinta-feira passada, em evento que reuniu representantes do trade turístico, autoridades e imprensa. Segundo Euler Vieira, superintendente comercial da Rede Plaza, a mudança reforça a identidade do empreendimento e valoriza Busca Vida como destino turístico no litoral baiano.
Novidade do verão
A nova fase da cantora THAMY promete grandes conquistas. Natural de Santo Antônio de Jesus, a artista vem ganhando destaque no arrocha e na sofrência. Em pouco tempo de carreira solo, já prepara o audiovisual Thamy – Sofrência do Verão e um repertório especial para o verão 2027. Apontada como uma das revelações femininas do gênero, aposta em uma agenda movimentada no Carnaval. Entre seus sucessos estão “Saudade Nossa”, “Simbora Mô” e “Seu Dublê”.
Perfume e vinho
“Quando o vinho se une ao perfume” é o tema da palestra que o jornalista e pesquisador de fragrâncias Roberto Pires e o sommelier Alexandre Vasconcellos apresentam hoje, às 19h, durante o Circuito Estações dos Vinhos Salvador – edição Primavera. O encontro acontece no Novotel Rio Vermelho e reúne produtores nacionais, degustações e atrações artísticas em uma celebração aos sentidos.
Inauguração
O bairro do Comércio ganhou um novo espaço gastronômico com a inauguração do Restaurante Sesc Comércio. A solenidade reuniu Mila Paes, secretária de Desenvolvimento Econômico de Salvador, Kelsor Fernandes, presidente do Sistema Comércio BA, e Cássia Fernandes, primeira-dama da instituição. A iniciativa integra as comemorações pelos 80 anos do Sesc e valoriza a região.
Joalheira autoral
O designer carioca Antonio Bernardo estará em Salvador nos dias 17 e 18 de novembro para apresentar uma seleção de suas joias autorais na Florense, no Caminho das Árvores. O encontro, exclusivo para convidados, acontece das 10h às 19h e promove um diálogo entre joalheria e design de interiores, destacando a criatividade e a identidade de suas criações.
Natal musical
O clima natalino chega ao Shopping da Bahia com a inauguração da decoração “Natal Musical”, hoje. A abertura contará com a chegada do Papai Noel, às 17h, no segundo piso, em frente à C&A. O cenário reúne árvore de cinco metros, presentes, elementos musicais e soldadinhos quebra-nozes. A novidade é o trono pet, que também permitirá aos animais de estimação participar das tradicionais fotos com o bom velhinho.
Premiação
A chef Tereza Paim, Embaixadora da Gastronomia Baiana, comemora o prêmio de Melhor Programa de Sustentabilidade conquistado pelo restaurante Casa de Tereza em Os Melhores da Gastronomia de Salvador 2026. O reconhecimento destaca a Usina Fotovoltaica Maria Tereza, em Ibotirama, que fornece energia limpa aos empreendimentos do grupo. Na agenda, Tereza também marcou presença no Summit Nexxo e em evento de negócios no Teatro Sesc Casa do Comércio.
Celebração musical
O cantor Carlos Barros celebra 50 anos de vida e quase três décadas de carreira com o espetáculo “Aedo, Crooner, Cantor”, hoje, às 20h, no Teatro SESI Rio Vermelho. A apresentação reúne canções dos álbuns lançados pelo artista, composições inéditas, parcerias e obras de outros autores, em um passeio musical por sua trajetória e identidade artística.
Aniversários
- Hoje (7): Lêda Maria Barreto de Araújo, Michele Najar Duro, Paulo Câmara.
- Amanhã (8): Nelson José de Carvalho, Kátia Guzzo.
- Segunda (9): José Rotondano, Romenilson Rehen, Celinha Sales, Aline Ribeiro, Rogerio Menezes, Anne Rose Correia de Araújo.