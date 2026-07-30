Elcimar Badu comemora 40 anos de carreira internacional

Legado

O costureiro baiano Elcimar Badu celebra, em 2026, quatro décadas de uma trajetória dedicada à alta costura, marcada por excelência artesanal, sofisticação e exclusividade. Como parte das comemorações, foi convidado especial do Barcelona Bridal Fashion Week, onde acompanhou na primeira fila desfiles de marcas como Jimmy Choo e Isabel Sanchis. “O trabalho das mãos agrega valor às peças, trazendo sensibilidade e criando histórias únicas e atemporais”, afirma o estilista.

Letras

Taurino Araújo assina o poema Assemblage e o prefácio de Dois ciclos literários revolucionários: Canudos e a nação mestiça do Canadá, novo livro da pesquisadora canado-brasileira Lícia Soares de Souza, que será lançado na V FLICAN, em Canudos. Constituída como uma eloquente memória decolonial das Américas, a obra aproxima Canudos e a resistência Métis por meio da literatura comparada.

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O pensador Taurino Araújo: projeto transdisciplinar (Wikimedia Commons) - Foto: Divulgação

Congresso

A médica Teila Bendocchi e a enfermeira Luciana Estrela participam, nos dias 1º e 2 de agosto, do 7º Congresso do Grupo Central, em São Paulo, encontro que reunirá especialistas para debater as mais novas terapias nutricionais injetáveis individualizadas, baseadas em evidências científicas. A Clínica Dra. Teila Bendocchi apresentará as principais inovações em tratamentos seguros e eficazes, voltados à saúde, longevidade e qualidade de vida das mulheres 40+.

Teila Bendocchi e Luciana Estrela prometem muitas novidades em saúde e longevidade para as mulheres 40+ - Foto: Divulgação

Nova gestão

Prestes a completar 18 anos de funcionamento, o Taboada Bistrot passou a operar sob a gestão do empresário Eduardo Magalhães, do Grupo 33, que assumiu a condução do restaurante com a proposta de preservar a identidade da casa e investir na experiência do cliente, na operação e na cozinha. A chef Elvira De Morais, formada pela Escola Laurent Suaudeau, passou a comandar a cozinha.

Eduardo Magalhães, atual proprietário do Taboada Bistrot, e Bertrand Feunteun, ex-proprietário da casa - Foto: Divulgação

Alta qualidade

Salvador ganha um novo conceito de assistência hospitalar voltado exclusivamente para procedimentos cirúrgicos. Inaugurado em julho, no Caminho das Árvores, o Hospital Agnus Dei une tecnologia, segurança e atendimento humanizado em uma estrutura moderna. Segundo o diretor médico, Rodrigo Cavalcanti, a proposta é oferecer uma experiência diferenciada, com equipe qualificada, agilidade, conforto e previsibilidade em todas as etapas do cuidado.

Os médicos Sydney Agareno, Paulo Sérgio e Rodrigo Cavalcanti - Foto: Divulgação

Ciência em pauta

Salvador sedia, nos dias 31 de julho e 1º de agosto, o VI SIDII, um dos principais eventos científicos do país sobre doenças inflamatórias intestinais. A comissão organizadora reúne especialistas de destaque, como a gastropediatra Luciana Silva (UFBA) e o gastroenterologista José Miguel Parente (PI), referências nacionais na área, ao lado de Genoile Santana (Cliagen / BA), Marco Zerôncio (RN) e Elizete Lomazi (SP).

José Miguel Parente é um dos integrantes da Comissão Organizadora do evento (Divulgação SIDII 2026) - Foto: Divulgação

Conferência

A advogada Simone Neri, especialista em planejamento patrimonial e sucessório e direito imobiliário, participa da IX Conferência Estadual da Advocacia Baiana, em Feira de Santana. Recém-nomeada membro da Comissão de Planejamento Patrimonial e Sucessório da OAB-SP, ela palestra sobre proteção jurídica de pessoas, famílias e empresas. Referência nacional na área, Simone já presidiu o Tribunal de Ética e Disciplina (TED) da OAB-BA.

Simone Neri é presença confirmada na IX Conferência Estadual da Advocacia Baiana - Foto: Divulgação

Primaveril

Aniversariante do dia 27 deste, quando completou 70 primaveras, Clarice Teixeira Cerqueira vai festejar no sábado vindouro e em alto estilo: um baile de máscaras no salão de festas do Quartel de Amaralina, cercada de muitos amigos. Felicidades!

Lírica

Amanhã e sábado, Mônica Salmaso, grande intérprete paulista, trará para a Estação Rubi, no Palacete Tirachapéu, um belo show baseado no Alma Lírica Brasileira, indicado ao Grammy Latino de melhor álbum em 2011. Nele, explora o cancioneiro brasileiro de diferentes épocas e estilos, descrevendo a nossa alma lírica, onde os universos do samba e da valsa se encontram, através de peças de Villa-Lobos, valsas brasileiras do início do século XX, sambas antigos e canções de Tom e Vinicius. Imperdível!

Hora do Mamaço

O Salvador Shopping recebe, no próximo sábado, às 15h30, a XV edição da Hora do Mamaço, uma das principais mobilizações em defesa do aleitamento materno na Bahia. A ação, que integra a Semana Mundial de Aleitamento Materno 2026, reunirá famílias, profissionais de saúde e a comunidade, com amamentação coletiva, musicalização infantil, registro fotográfico e atividades de apoio às mães e bebês. Promovido pela A MAMA, o evento faz parte de uma mobilização nacional do AMS Brasil.

Aniversários

Hoje (30): Roberto Almeida, Jacinta Abud

Amanhã (31): Conceição Valente, Lena Tourinho, Ana Zaidan, Lorena Xavier, Gleide Lordello, Hans Favreau Brettel