Siga o A TARDE no Google

A escritora Marina Momm resgata uma história iniciada na adolescência e transforma o manuscrito de 2000 no romance juvenil Perdido por um Sonho.

Vinte e seis anos depois, a obra ganha nova edição, entre as emoções do primeiro amor e uma delicada homenagem a Salvador. O livro está disponível exclusivamente na Amazon, nas versões impressa e Kindle.

Tudo sobre July em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Celebração

Ademar Lemos celebra hoje mais um ano de vida em torno da família, em sua fazenda, em um encontro que terá como momento especial a inauguração da Capela de Santo Antônio.

Empresário de reconhecida trajetória na Bahia, à frente do Grupo LemosPassos, uma das maiores empresas de refeições coletivas do país, comemora a data será marcada pela fé, afeto e gratidão.

Ademar Lemos é o querido aniversariante de hoje - Foto: Totti CEO

Homenagem

Suzana Mamede, à frente da Happy Tour, recebe na próxima terça-feira, 24, na Câmara Municipal de Salvador, a Medalha Thomé de Souza.

De iniciativa do vereador Fábio Souza, a homenagem celebra seus 41 anos de trajetória no turismo, destacando seu pioneirismo empresarial, a geração de oportunidades e a contribuição para conectar a Bahia ao mundo.

Suzana Mamede receberá maior honraria da Câmara de Salvador - Foto: Divulgação

Comemoração

Walter Pinheiro, presidente da Tribuna da Bahia, comemora seu aniversário neste sábado, no Litoral Norte, cercado pelo carinho de Gel e familiares.

A celebração, reservada aos mais próximos, marca a chegada de um novo ciclo em clima de descontração, afeto e boas conversas.

Walter Pinheiro brinda a vida ao lado de Gel e familiares, no Litoral Norte - Foto: Divulgação

Natalina

Fernanda Lebram abriu as portas da Bee Home, para o lançamento do Menu de Natal da Healthy por Victoria Cintra. A apresentação reuniu convidados em torno de delícias natalinas com receitas sem açúcar, lactose e trigo.

A agenda segue em 1º de dezembro, com o Almacen Pepe e sua linha de panetones artesanais, fortalecendo a proposta do espaço de promover encontros e experiências entre marcas e público.

Fernanda Lebram e Victoria Cintra no lançamento do Menu de Natal da Healthy, na Bee Home - Foto: Divulgação

Primavera

Marilda Silva brindou a chegada de uma nova idade em um jantar no Soho, cercada por amigos especiais que, de diferentes maneiras, fazem parte de sua trajetória nos 40 anos de Bahia.

Uma noite de encontros, boas lembranças, carinho e muitos brindes à vida. A aniversariante também foi homenageada com um animado parabéns.

Marilda Silva, Marta Góes e Regina Weckerle em noite especial - Foto: Divulgação

Made In Bahia

Vera Pontes prepara a 35ª edição do Made In Bahia, de 24 a 29 de novembro, no Clube Espanhol, em Ondina. A feira reúne moda, criatividade e empreendedorismo, com lançamentos para o verão, peças exclusivas e produção artesanal.

A abertura, no dia 24, às 18h, será marcada pelo desfile “Do descarte à passarela”, com criações sustentáveis de Wagner Lacerda. A entrada é gratuita.

Vera Pontes apresenta a 35ª edição do Made In Bahia, celebrando moda, criatividade e sustentabilidade - Foto: Divulgação

Marítima

O Porto de Salvador se prepara para uma intensa temporada de cruzeiros, com 39 escalas previstas a partir de 16 de novembro até o encerramento da temporada 2026/2027.

Administrado pela Socicam, o terminal receberá 15 navios diferentes, com capacidade acumulada para 167.048 passageiros, reforçando sua relevância na rota do turismo marítimo e na conexão da capital baiana com destinos nacionais e internacionais.

Beneficente

O Salão Paroquial da Igreja da Vitória vai acolher, no dia 25 vindouro, o Bazar Beneficente, das 9h às 17h, com pausa para almoço, com lanches no local também. É uma realização anual das ex-alunas das Doroteias e do grupo de costura da Paróquia da Vitória.

Acadêmica

A Academia de Letras da Bahia realiza de 23 a 25 deste o Curso Castro Alves/XIX Colóquio de Literatura Baiana, pelo YouTube. Interessados ​​em apresentar comunicação deverão se inscrever até hoje pelo e-mail [email protected].

Turnos: 14h30 ou 19h30. As vagas são limitadas e progressivas é do professor Aleilton Fonseca, atual presidente da ALB.

Aniversários