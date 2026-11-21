JULY
Marina Momm revisita o passado e apresenta romance juvenil
Coluna July deste sábado, 21
A escritora Marina Momm resgata uma história iniciada na adolescência e transforma o manuscrito de 2000 no romance juvenil Perdido por um Sonho.
Vinte e seis anos depois, a obra ganha nova edição, entre as emoções do primeiro amor e uma delicada homenagem a Salvador. O livro está disponível exclusivamente na Amazon, nas versões impressa e Kindle.
Celebração
Ademar Lemos celebra hoje mais um ano de vida em torno da família, em sua fazenda, em um encontro que terá como momento especial a inauguração da Capela de Santo Antônio.
Empresário de reconhecida trajetória na Bahia, à frente do Grupo LemosPassos, uma das maiores empresas de refeições coletivas do país, comemora a data será marcada pela fé, afeto e gratidão.
Homenagem
Suzana Mamede, à frente da Happy Tour, recebe na próxima terça-feira, 24, na Câmara Municipal de Salvador, a Medalha Thomé de Souza.
De iniciativa do vereador Fábio Souza, a homenagem celebra seus 41 anos de trajetória no turismo, destacando seu pioneirismo empresarial, a geração de oportunidades e a contribuição para conectar a Bahia ao mundo.
Comemoração
Walter Pinheiro, presidente da Tribuna da Bahia, comemora seu aniversário neste sábado, no Litoral Norte, cercado pelo carinho de Gel e familiares.
A celebração, reservada aos mais próximos, marca a chegada de um novo ciclo em clima de descontração, afeto e boas conversas.
Natalina
Fernanda Lebram abriu as portas da Bee Home, para o lançamento do Menu de Natal da Healthy por Victoria Cintra. A apresentação reuniu convidados em torno de delícias natalinas com receitas sem açúcar, lactose e trigo.
A agenda segue em 1º de dezembro, com o Almacen Pepe e sua linha de panetones artesanais, fortalecendo a proposta do espaço de promover encontros e experiências entre marcas e público.
Primavera
Marilda Silva brindou a chegada de uma nova idade em um jantar no Soho, cercada por amigos especiais que, de diferentes maneiras, fazem parte de sua trajetória nos 40 anos de Bahia.
Uma noite de encontros, boas lembranças, carinho e muitos brindes à vida. A aniversariante também foi homenageada com um animado parabéns.
Made In Bahia
Vera Pontes prepara a 35ª edição do Made In Bahia, de 24 a 29 de novembro, no Clube Espanhol, em Ondina. A feira reúne moda, criatividade e empreendedorismo, com lançamentos para o verão, peças exclusivas e produção artesanal.
A abertura, no dia 24, às 18h, será marcada pelo desfile “Do descarte à passarela”, com criações sustentáveis de Wagner Lacerda. A entrada é gratuita.
Marítima
O Porto de Salvador se prepara para uma intensa temporada de cruzeiros, com 39 escalas previstas a partir de 16 de novembro até o encerramento da temporada 2026/2027.
Administrado pela Socicam, o terminal receberá 15 navios diferentes, com capacidade acumulada para 167.048 passageiros, reforçando sua relevância na rota do turismo marítimo e na conexão da capital baiana com destinos nacionais e internacionais.
Beneficente
O Salão Paroquial da Igreja da Vitória vai acolher, no dia 25 vindouro, o Bazar Beneficente, das 9h às 17h, com pausa para almoço, com lanches no local também. É uma realização anual das ex-alunas das Doroteias e do grupo de costura da Paróquia da Vitória.
Acadêmica
A Academia de Letras da Bahia realiza de 23 a 25 deste o Curso Castro Alves/XIX Colóquio de Literatura Baiana, pelo YouTube. Interessados em apresentar comunicação deverão se inscrever até hoje pelo e-mail [email protected].
Turnos: 14h30 ou 19h30. As vagas são limitadas e progressivas é do professor Aleilton Fonseca, atual presidente da ALB.
Aniversários
- Hoje (21): Walter Pinheiro, Cristiana Pedreira Lisboa, César Borges, Ademar Pinheiro Lemos Filho, Marlene Fockink
- Amanhã (22): Grace Gradin, Ivan Doria, Paola Doria, Cecilia Castro Lima, Graça Freitas Pinto, Ciça Castro Lima
- Segunda (23): Kelsor Fernandes, Gracinha Bastos, Luiz Viana Queiroz, Clara Calumby, Vinicius Luania, Luis Alberto Zelada