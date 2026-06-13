JULY
Memória e futuro marcam celebrações dos 120 anos do Marista do Canela
Coluna July deste sábado, 13
Noite Especial
Uma trajetória que atravessa gerações e integra a memória afetiva de milhares de baianos. O Marista Salvador lançou a programação comemorativa pelos 120 anos do Marista do Canela. Realizado no Teatro Irmão Achylles Scapin, o evento reuniu ex-alunos, autoridades e parceiros para apresentar o calendário de celebrações de 2026, desenvolvido com a Oquei Entretenimento, com ações culturais, religiosas, esportivas e de integração que homenageiam o legado da instituição.
Forró D'Licia
Licia Fabio comemora aniversário na próxima terça-feira (16) em clima de São João, durante a edição 2026 do tradicional Forró D'Licia, no Palacete Tira-Chapéu. A promoter reunirá amigos para uma noite com muito forró, trio pé de serra e DJ, além de delícias juninas e pratos assinados por chefs convidados. A celebração promete transformar a Rua Chile em um dos arraiás mais disputados da temporada.
Diplomacia
A embaixadora da Alemanha no Brasil, Bettina Cadenbach, desembarca em Salvador no dia 18 para participar do Fórum da Democracia Europa-Brasil, promovido pela Embaixada da Alemanha e pelo Goethe-Institut Bahia. O encontro reunirá autoridades e especialistas para debater direitos humanos, relações de trabalho e sustentabilidade na cadeia do café, destacando a importância do diálogo entre Brasil e Europa sobre comércio e cadeias produtivas sustentáveis.
Niver abençoado
Depois de uma temporada entre Marrocos e Espanha, Antônia P. Minozzo celebra mais um ano de vida neste sábado, cercada pelo carinho de familiares e amigos. A comemoração faz referência a Santo Antônio, seu "companheiro de data", e reúne clima junino, com muito forró, petiscos típicos e churrasco. Para completar a festa, os convidados ainda se unem na torcida pela Seleção Brasileira, tendo o mar de Ondina como cenário.
Memória Nacional
A Praça Riachuelo, no Comércio, recebeu nesta quarta-feira (11) a tradicional Cerimônia de Aposição Floral em homenagem aos 161 anos da Batalha Naval do Riachuelo, Data Magna da Marinha. Promovido pela Associação Comercial da Bahia (ACB) e pelo Comando do 2º Distrito Naval, o ato reuniu autoridades civis e militares e destacou a preservação da memória nacional e a histórica atuação da ACB no apoio aos combatentes da Guerra do Paraguai.
Forrozeira
As quintas-feiras são de puro forró na Estação Rubi. Hoje tem Del Feliz, e dia 18 é a vez de Gel Barbosa, sempre das 19h às 22h. O espaço cultural fica no Palacete Tirachapéu e pede-se para ir ao caráter "junino" para dançar e até entrar no túnel da quadrilha! Anarriê!
Sertaneja
No sertão baiano, vai acontecer de 29 de julho a 1⁰ de agosto na FLICAN - Feira Literária Internacional de Canudos . O escritor Aleilton Fonseca, presidente da Academia de Letras da Bahia, no dia 1⁰ de agosto participará da mesa -redonda da ALB, juntamente com o acadêmico Nelson Cerqueira e o coordenador Adeitalo Pinho, com o tema "Belo Monte/Canudos: Literatura e Soberania".
Aniversários
Hoje (13): Antonio Caramelo, Rosana Singer, Rafaela Peres Andrade Gueudeville Vita
Amanhã (14): Cláudia Moniz Barreto Ribeiro, Antônio Robespierre, Maria Ester Oubinha, Ginno Larry, Marco Aurélio Manso Cabral, Tania Araponga, Sidnólia Ramos
Segunda (15): Lívia Bazanez Costa, Andréa Mendonça, Emídia Costa, Márcia Amoedo, Rodrigo Affonso Maciel Pereira, Leda Mota, Ricardo Wildberger, Luca Glätzle
Entrevista com Romero Ribeiro, Líder da Gang Entretenimento
Aos 35 anos, a GANG Entretenimento celebra uma trajetória marcada por inovação, emoção e impacto na formação de gerações. Nesta entrevista, Romero Robeiro relembra a história da empresa, reflete sobre o legado das gincanas e o design do futuro de uma marca que se tornou referência no segmento.
O que representa para você comemorar os 35 anos da GANG?
Celebrar uma história construída a muitas mãos. Olhar para trás e ver o impacto real que causamos na comunidade e na vida de tantos jovens e adultos, que amaram e cresceram a cada gincana. É um orgulho imenso. Saber que Salvador e outras cidades vivem a febre das gincanas. Criamos uma cultura! Somos hoje uma referência. Comemorar 35 anos é reforçar o nosso compromisso com o futuro, para "que a nossa arte jamais tenha fim".
Ao longo de 35 anos, muitas gerações passaram pelas gincanas da GANG. O que mudou e o que continua igual?
A modernidade foi um divisor e fez com que a gente se adequasse. O formato das tarefas, a velocidade da comunicação e a tecnologia que hoje usamos nos bastidores e na execução das gincanas são completamente diferentes do início. Também procuramos foco em tarefas humanas, com solidariedade ativa, reciclagem. Estamos atentos à necessidade do mundo e da comunidade. Por outro lado, o que continua igual é a paixão dos gincanistas, a animação do pré gincana, e o eterno frio na barriga antes do sorteio das equipes, das apresentações, anúncio dos resultados, até mesmo dos líderes nas primeiras reuniões e na entrega do primeiro bloco de tarefas! O espírito de equipe e o senso de família permanecem intactos.
Que legado a GANG deixa para a educação e a formação dos nossos jovens?
Posso te dar inúmeros exemplos de jovens que se tornaram profissionais de destaque e que desenvolveram habilidades de comunicação, pessoas resilientes, determinadas, com liderança construída, conscientes trabalharem em equipe, gerindo tempo, finanças e pessoas, conscientes de quem são, da sua personalidade e potência após passar pelas nossas gincanas. A gincana é uma escola fora da sala de aula. Acho que este é o legado mais bonito, saber que ajudamos a formar cidadãos mais colaborativos, resilientes, empáticos. Jovens que aprenderam na prática sobre a vida, sobre ética, liderança, humanidade, caráter, valor da família e da amizade, bem como respeito às diferenças.*^
Qual o segredo para que cada edição seja único e mantenha a paixão dos participantes?
Acho que nunca é se acomodar e buscar sempre fazer uma gincana inesquecível para quem participa. A gente está sempre se reinventando, se atualizando...a gente se desafia ao criar tarefas, ao pensar na execução deste grande evento que é uma gincana. A gente mantém a tradição mas inovadora em cada edição. Nenhuma gincana é igual. Entendemos que a nossa entrega é mais do que gincana. Temos valor na educação e formação desses jovens e isso não motiva a evoluir sempre.*
Como você imagina a GANG nos próximos 10 ou 20 anos?
Uma GANG ainda mais fortalecida, inspirando muitas outras gerações.. imagino os filhos e netos dos antigos e atuais membros liderando as equipes mantendo a tradição...*
Se você pudesse definir a GANG em três palavras, quais seriam e por quê?
Paixão, propósito e perseverança*