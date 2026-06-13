Memória e futuro marcam celebrações dos 120 anos do Marista do Canela

Noite Especial

Uma trajetória que atravessa gerações e integra a memória afetiva de milhares de baianos. O Marista Salvador lançou a programação comemorativa pelos 120 anos do Marista do Canela. Realizado no Teatro Irmão Achylles Scapin, o evento reuniu ex-alunos, autoridades e parceiros para apresentar o calendário de celebrações de 2026, desenvolvido com a Oquei Entretenimento, com ações culturais, religiosas, esportivas e de integração que homenageiam o legado da instituição.

Forró D'Licia

Licia Fabio comemora aniversário na próxima terça-feira (16) em clima de São João, durante a edição 2026 do tradicional Forró D'Licia, no Palacete Tira-Chapéu. A promoter reunirá amigos para uma noite com muito forró, trio pé de serra e DJ, além de delícias juninas e pratos assinados por chefs convidados. A celebração promete transformar a Rua Chile em um dos arraiás mais disputados da temporada.

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Licia Fabio celebra aniversário em clima junino durante mais uma edição do tradicional Forró D'Licia - Foto: Divulgação

Diplomacia

A embaixadora da Alemanha no Brasil, Bettina Cadenbach, desembarca em Salvador no dia 18 para participar do Fórum da Democracia Europa-Brasil, promovido pela Embaixada da Alemanha e pelo Goethe-Institut Bahia. O encontro reunirá autoridades e especialistas para debater direitos humanos, relações de trabalho e sustentabilidade na cadeia do café, destacando a importância do diálogo entre Brasil e Europa sobre comércio e cadeias produtivas sustentáveis.

Bettina Cadenbach participa, em Salvador, do Fórum da Democracia Europa-Brasil - Foto: Divulgação

Niver abençoado

Depois de uma temporada entre Marrocos e Espanha, Antônia P. Minozzo celebra mais um ano de vida neste sábado, cercada pelo carinho de familiares e amigos. A comemoração faz referência a Santo Antônio, seu "companheiro de data", e reúne clima junino, com muito forró, petiscos típicos e churrasco. Para completar a festa, os convidados ainda se unem na torcida pela Seleção Brasileira, tendo o mar de Ondina como cenário.

Antônia P. Minozzo é a aniversariante de hoje e comemora ao lado da família e amigos - Foto: Divulgação

Memória Nacional

A Praça Riachuelo, no Comércio, recebeu nesta quarta-feira (11) a tradicional Cerimônia de Aposição Floral em homenagem aos 161 anos da Batalha Naval do Riachuelo, Data Magna da Marinha. Promovido pela Associação Comercial da Bahia (ACB) e pelo Comando do 2º Distrito Naval, o ato reuniu autoridades civis e militares e destacou a preservação da memória nacional e a histórica atuação da ACB no apoio aos combatentes da Guerra do Paraguai.

Forrozeira

As quintas-feiras são de puro forró na Estação Rubi. Hoje tem Del Feliz, e dia 18 é a vez de Gel Barbosa, sempre das 19h às 22h. O espaço cultural fica no Palacete Tirachapéu e pede-se para ir ao caráter "junino" para dançar e até entrar no túnel da quadrilha! Anarriê!

Sertaneja

No sertão baiano, vai acontecer de 29 de julho a 1⁰ de agosto na FLICAN - Feira Literária Internacional de Canudos . O escritor Aleilton Fonseca, presidente da Academia de Letras da Bahia, no dia 1⁰ de agosto participará da mesa -redonda da ALB, juntamente com o acadêmico Nelson Cerqueira e o coordenador Adeitalo Pinho, com o tema "Belo Monte/Canudos: Literatura e Soberania".

Aniversários

Hoje (13): Antonio Caramelo, Rosana Singer, Rafaela Peres Andrade Gueudeville Vita

Amanhã (14): Cláudia Moniz Barreto Ribeiro, Antônio Robespierre, Maria Ester Oubinha, Ginno Larry, Marco Aurélio Manso Cabral, Tania Araponga, Sidnólia Ramos

Segunda (15): Lívia Bazanez Costa, Andréa Mendonça, Emídia Costa, Márcia Amoedo, Rodrigo Affonso Maciel Pereira, Leda Mota, Ricardo Wildberger, Luca Glätzle

Entrevista com Romero Ribeiro, Líder da Gang Entretenimento

Romero Ribeiro, Líder da Gang Entretenimento - Foto: Divulgação

Aos 35 anos, a GANG Entretenimento celebra uma trajetória marcada por inovação, emoção e impacto na formação de gerações. Nesta entrevista, Romero Robeiro relembra a história da empresa, reflete sobre o legado das gincanas e o design do futuro de uma marca que se tornou referência no segmento.

O que representa para você comemorar os 35 anos da GANG?

Celebrar uma história construída a muitas mãos. Olhar para trás e ver o impacto real que causamos na comunidade e na vida de tantos jovens e adultos, que amaram e cresceram a cada gincana. É um orgulho imenso. Saber que Salvador e outras cidades vivem a febre das gincanas. Criamos uma cultura! Somos hoje uma referência. Comemorar 35 anos é reforçar o nosso compromisso com o futuro, para "que a nossa arte jamais tenha fim".

Ao longo de 35 anos, muitas gerações passaram pelas gincanas da GANG. O que mudou e o que continua igual?

A modernidade foi um divisor e fez com que a gente se adequasse. O formato das tarefas, a velocidade da comunicação e a tecnologia que hoje usamos nos bastidores e na execução das gincanas são completamente diferentes do início. Também procuramos foco em tarefas humanas, com solidariedade ativa, reciclagem. Estamos atentos à necessidade do mundo e da comunidade. Por outro lado, o que continua igual é a paixão dos gincanistas, a animação do pré gincana, e o eterno frio na barriga antes do sorteio das equipes, das apresentações, anúncio dos resultados, até mesmo dos líderes nas primeiras reuniões e na entrega do primeiro bloco de tarefas! O espírito de equipe e o senso de família permanecem intactos.

Que legado a GANG deixa para a educação e a formação dos nossos jovens?

Posso te dar inúmeros exemplos de jovens que se tornaram profissionais de destaque e que desenvolveram habilidades de comunicação, pessoas resilientes, determinadas, com liderança construída, conscientes trabalharem em equipe, gerindo tempo, finanças e pessoas, conscientes de quem são, da sua personalidade e potência após passar pelas nossas gincanas. A gincana é uma escola fora da sala de aula. Acho que este é o legado mais bonito, saber que ajudamos a formar cidadãos mais colaborativos, resilientes, empáticos. Jovens que aprenderam na prática sobre a vida, sobre ética, liderança, humanidade, caráter, valor da família e da amizade, bem como respeito às diferenças.*^

Qual o segredo para que cada edição seja único e mantenha a paixão dos participantes?

Acho que nunca é se acomodar e buscar sempre fazer uma gincana inesquecível para quem participa. A gente está sempre se reinventando, se atualizando...a gente se desafia ao criar tarefas, ao pensar na execução deste grande evento que é uma gincana. A gente mantém a tradição mas inovadora em cada edição. Nenhuma gincana é igual. Entendemos que a nossa entrega é mais do que gincana. Temos valor na educação e formação desses jovens e isso não motiva a evoluir sempre.*

Como você imagina a GANG nos próximos 10 ou 20 anos?

Uma GANG ainda mais fortalecida, inspirando muitas outras gerações.. imagino os filhos e netos dos antigos e atuais membros liderando as equipes mantendo a tradição...*

Se você pudesse definir a GANG em três palavras, quais seriam e por quê?

Paixão, propósito e perseverança*