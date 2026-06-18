JULY
Trip dos Sonhos inicia embarque rumo a NovaYork e Orlando
Coluna July desta quinta-feira, 18
Trip dos Sonhos
Parte dos participantes da Trip dos Sonhos da Kontik embarca nesta semana para viver uma experiência inesquecível entre Nova York e Orlando. A viagem reúne adolescentes de 13 a 17 anos em uma programação repleta de atrações, diversão e momentos marcantes. Os demais grupos têm embarque previsto para o próximo dia 21, dando continuidade a uma das viagens mais aguardadas do ano pelos jovens.
Celebração
Dia de Santo Antônio, Ana Paula e Antônio Paulo Pitanguy Müller celebraram o batizado do filho, Antonio Ivo, reunindo familiares e amigos vindos do Rio de Janeiro, São Paulo, Estados Unidos e França. A cerimônia, realizada na Igreja da Vitória e conduzida pelo cônego Luís Simões, emocionou parentes e convidados. Após a celebração, os anfitriões receberam os presentes no rooftop do Fasano Salvador, ao som do grupo Swing do Pelô.
Primavera
Amanhã, Ozana Barreto comemora mais um aniversário ao lado da família, reunida para assistir ao jogo do Brasil em clima de confraternização. A celebração terá mesa junina caprichada, churrasquinho e muito forró. Após a comemoração, ela segue para a Chapada Diamantina, com roteiro por Lençóis e Vale do Capão. Entre trilhas e paisagens da região, aproveitará dias de descanso e renovação de energias para iniciar um novo ciclo com disposição e leveza.
Inédita
Salvador ganhará um novo evento que une esporte, gastronomia e entretenimento. Idealizado pelo Mignon, dos sócios Danilo e Bruna, em parceria com a Triação Assessoria Esportiva, de Paulo e Diogo, o Mignon Run The Taste acontece em 30 de agosto, com percursos de 4 km e 7,5 km. A largada será na Graça e a chegada no Solar Cunha Guedes, onde os participantes terão uma experiência gastronômica exclusiva e atrações musicais.
Conexão de Negócios
O mercado financeiro, a liderança empresarial e o networking de alto nível têm encontro marcado em Salvador. Rafael Furlanetti, sócio-diretor institucional da XP, participa hoje de evento promovido pelo LIDE Bahia, no Chile 27, novo espaço do Grupo Palacete no Centro Histórico. O encontro também marca o início da parceria que torna o local a sede oficial dos eventos da entidade.
Internacional
O diretor-geral da Defesa Civil de Salvador (Codesal), Adriano Silveira, representará a capital baiana no Congresso Internacional de Proteção e Defesa Civil (CIPDC) e no Encontro Nacional do ICLEI Brasil, que acontecem de 23 a 25 de junho, em Porto Alegre. Com o tema “Construindo Resiliência: do Território ao Mundo”, os eventos reunirão especialistas para debater gestão de riscos e adaptação climática, reforçando o compromisso de Salvador com a proteção civil e a sustentabilidade.
Sustentável
Walter Schimmelpfeng apresenta na CASACOR Bahia 2026 o ambiente “Living Dois Jeitos, Um Querer”, com um olhar contemporâneo sobre o morar, unindo sustentabilidade, design e afeto. Inspirado sutilmente em “Eduardo e Mônica”, o espaço reúne materiais reutilizados e soluções de baixo impacto ambiental. Dividido em Ateliê, Copa e Varanda, marca a quinta participação consecutiva do arquiteto na mostra, realizada de 7 de julho a 6 de setembro, no Colégio Nossa Senhora das Mercês.
Lobby Sessions
O Lobby Sessions, projeto semanal do Grupo Vini Figueira que leva ao saguão do Hotel da Bahia by Wish encontros, um menu especial, drinks autorais e set de DJs, muda de data somente por uma razão: a Copa do Mundo. Assim, esta edição acontecerá na sexta-feira (19), a partir das 18h. E às 21h30, o público poderá, no local, assistir o jogo entre Brasil e Haiti.
Single
O cantor e compositor Théo Filho lança o single "Beija Sem Parar" no próximo dia 18 de junho, às 19h30, em evento no Restaurante Donana, no Rio Vermelho. A canção, composta em parceria com a jornalista e escritora Jaqueline Adans, aposta em uma sonoridade romântica e envolvente para celebrar a intensidade dos sentimentos. Com letra marcante e refrão contagiante, a música promete conquistar os apaixonados e os admiradores da boa música.
Temporada
A temporada de observação das baleias-jubarte na Bahia começa em julho, mas a preparação já está em andamento. O Projeto Baleia Jubarte, em parceria com a Barco Show Eventos, a Secretaria de Turismo da Bahia e a Marinha do Brasil, iniciou a qualificação de operadores turísticos. O primeiro treinamento ocorreu na Marina da Penha, em Salvador. Sob o lema “A Jubarte é Baiana”, a ação segue por outras cidades e será encerrada em 19 de junho, na Praia do Forte.
Aniversários
Hoje (18): Maria Bethânia Velloso, Marta Vasconcellos
Amanhã (19): Ozana Barreto, Juliana Batalha, Amanda Góes, João Henrique Barradas Carneiro, Chico Buarque, Marcelo de Souza