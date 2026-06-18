Trip dos Sonhos inicia embarque rumo a NovaYork e Orlando

Trip dos Sonhos

Parte dos participantes da Trip dos Sonhos da Kontik embarca nesta semana para viver uma experiência inesquecível entre Nova York e Orlando. A viagem reúne adolescentes de 13 a 17 anos em uma programação repleta de atrações, diversão e momentos marcantes. Os demais grupos têm embarque previsto para o próximo dia 21, dando continuidade a uma das viagens mais aguardadas do ano pelos jovens.

Celebração

Dia de Santo Antônio, Ana Paula e Antônio Paulo Pitanguy Müller celebraram o batizado do filho, Antonio Ivo, reunindo familiares e amigos vindos do Rio de Janeiro, São Paulo, Estados Unidos e França. A cerimônia, realizada na Igreja da Vitória e conduzida pelo cônego Luís Simões, emocionou parentes e convidados. Após a celebração, os anfitriões receberam os presentes no rooftop do Fasano Salvador, ao som do grupo Swing do Pelô.

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O cirurgião plástico Antonio Paulo Pitanguy Müller, ao centro, com o compadre Bruno Boni e Paulo de Tarso - Foto: Divulgação| (Tarso Marketing)

Primavera

Amanhã, Ozana Barreto comemora mais um aniversário ao lado da família, reunida para assistir ao jogo do Brasil em clima de confraternização. A celebração terá mesa junina caprichada, churrasquinho e muito forró. Após a comemoração, ela segue para a Chapada Diamantina, com roteiro por Lençóis e Vale do Capão. Entre trilhas e paisagens da região, aproveitará dias de descanso e renovação de energias para iniciar um novo ciclo com disposição e leveza.

Ozana Barreto celebra mais um níver em família e boas energias - Foto: Divulgação

Inédita

Salvador ganhará um novo evento que une esporte, gastronomia e entretenimento. Idealizado pelo Mignon, dos sócios Danilo e Bruna, em parceria com a Triação Assessoria Esportiva, de Paulo e Diogo, o Mignon Run The Taste acontece em 30 de agosto, com percursos de 4 km e 7,5 km. A largada será na Graça e a chegada no Solar Cunha Guedes, onde os participantes terão uma experiência gastronômica exclusiva e atrações musicais.

Danilo Haum, Paulo Bahia, Bruna Martins e Diogo Andrade - Foto: Divulgação

Conexão de Negócios

O mercado financeiro, a liderança empresarial e o networking de alto nível têm encontro marcado em Salvador. Rafael Furlanetti, sócio-diretor institucional da XP, participa hoje de evento promovido pelo LIDE Bahia, no Chile 27, novo espaço do Grupo Palacete no Centro Histórico. O encontro também marca o início da parceria que torna o local a sede oficial dos eventos da entidade.

Rafael Furlanetti, sócio-diretor institucional da XP, será o convidado do próximo encontro do LIDE Bahia - Foto: Divulgação

Internacional

O diretor-geral da Defesa Civil de Salvador (Codesal), Adriano Silveira, representará a capital baiana no Congresso Internacional de Proteção e Defesa Civil (CIPDC) e no Encontro Nacional do ICLEI Brasil, que acontecem de 23 a 25 de junho, em Porto Alegre. Com o tema “Construindo Resiliência: do Território ao Mundo”, os eventos reunirão especialistas para debater gestão de riscos e adaptação climática, reforçando o compromisso de Salvador com a proteção civil e a sustentabilidade.

Adriano Silveira representa Salvador em evento nacional sobre proteção e defesa civil - Foto: Divulgação| (Paulo Azevedo)

Sustentável

Walter Schimmelpfeng apresenta na CASACOR Bahia 2026 o ambiente “Living Dois Jeitos, Um Querer”, com um olhar contemporâneo sobre o morar, unindo sustentabilidade, design e afeto. Inspirado sutilmente em “Eduardo e Mônica”, o espaço reúne materiais reutilizados e soluções de baixo impacto ambiental. Dividido em Ateliê, Copa e Varanda, marca a quinta participação consecutiva do arquiteto na mostra, realizada de 7 de julho a 6 de setembro, no Colégio Nossa Senhora das Mercês.

Walter Schimmelpfeng aposta em arquitetura sustentável e acessível na CASACOR Bahia 2026 - Foto: Divulgação

Lobby Sessions

O Lobby Sessions, projeto semanal do Grupo Vini Figueira que leva ao saguão do Hotel da Bahia by Wish encontros, um menu especial, drinks autorais e set de DJs, muda de data somente por uma razão: a Copa do Mundo. Assim, esta edição acontecerá na sexta-feira (19), a partir das 18h. E às 21h30, o público poderá, no local, assistir o jogo entre Brasil e Haiti.

Single

O cantor e compositor Théo Filho lança o single "Beija Sem Parar" no próximo dia 18 de junho, às 19h30, em evento no Restaurante Donana, no Rio Vermelho. A canção, composta em parceria com a jornalista e escritora Jaqueline Adans, aposta em uma sonoridade romântica e envolvente para celebrar a intensidade dos sentimentos. Com letra marcante e refrão contagiante, a música promete conquistar os apaixonados e os admiradores da boa música.

Temporada

A temporada de observação das baleias-jubarte na Bahia começa em julho, mas a preparação já está em andamento. O Projeto Baleia Jubarte, em parceria com a Barco Show Eventos, a Secretaria de Turismo da Bahia e a Marinha do Brasil, iniciou a qualificação de operadores turísticos. O primeiro treinamento ocorreu na Marina da Penha, em Salvador. Sob o lema “A Jubarte é Baiana”, a ação segue por outras cidades e será encerrada em 19 de junho, na Praia do Forte.

Aniversários

Hoje (18): Maria Bethânia Velloso, Marta Vasconcellos

Amanhã (19): Ozana Barreto, Juliana Batalha, Amanda Góes, João Henrique Barradas Carneiro, Chico Buarque, Marcelo de Souza