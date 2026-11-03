Troféu Lojista do Ano celebra a força do varejo baiano

O tradicional Troféu Lojista do Ano 2026, promovido pela CDL Salvador, reuniu representantes do empresariado baiano no Cerimonial Rainha Leonor, em uma celebração ao talento e à força do comércio local. Entre os destaques da premiação, a Deli&Cia conquistou o reconhecimento na categoria Experiência do Consumidor. Criada em 1963, a iniciativa valoriza a excelência, a inovação e a trajetória do varejo soteropolitano.

Homenagem

O advogado e professor Sérgio Habib receberá, na próxima quinta-feira (5), a Comenda Ruy Barbosa, mais alta honraria do Tribunal de Justiça da Bahia. Aprovada por unanimidade pelo Pleno, a homenagem reconhece sua trajetória no meio jurídico nacional e sua contribuição à formação de gerações de profissionais. A cerimônia será às 13h30, no auditório Desembargadora Olny Silva, no Palácio da Justiça, no CAB.

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Sérgio Habib recebe a mais alta honraria da ALJBA, em reconhecimento à sua trajetória nas letras jurídicas - Foto: Divulgação

Brinde à vida

Em clima de afeto e descontração, o empresário José Henriques Ramos comemorou seu aniversário em almoço na Cantina Buoni Amici, na Pituba, ao lado de familiares e amigos. Sócio da tradicional casa italiana, recebeu os convidados com boa gastronomia, música ao vivo e a hospitalidade que fazem parte da identidade do restaurante. Uma tarde de brindes e encontros especiais.

José Henriques Ramos e Deny Amparo em tarde de celebração e bons encontros - Foto: Divulgação

Dupla comemoração

Em uma celebração duplamente especial, Nana Lebram brindou seus 24 anos e a conclusão da graduação em Medicina. Ao lado da mãe, Fernanda Lebram, familiares e amigas, recebeu os convidados para um almoço intimista, regado a feijoada, música ao vivo e muita alegria. Uma ocasião de afeto e comemoração, marcando a chegada de um novo ciclo e os primeiros passos na carreira médica.

Nana e Fernanda Lebram em um brinde de amor, orgulho e felicidade - Foto: Divulgação

O Circo

Tio Paulinho já prepara o Bloco Happy para o Carnaval de Salvador 2027, com o tema Circo. A proposta é levar ao circuito do Campo Grande uma folia repleta de cores, fantasia e encantamento, reunindo crianças e famílias em uma celebração marcada pela diversão e pela alegria.

Tio Paulinho anuncia o circo como tema do Bloco Happy para o Carnaval 2027 - Foto: Divulgação

Parceria à beira-mar

O verão ganha novo endereço na Praia da Espera, em Itacimirim, com a chegada do beach club fruto da parceria entre o Grupo Lôro e a QPC Incorporadora. O projeto, que une gastronomia, música e lazer à beira-mar, marca a segunda temporada da iniciativa. Marcelo Castro Lima e Pedro Melo celebram a continuidade da parceria e a proposta de proporcionar experiências especiais no litoral baiano.

Pedro Melo, do Grupo Lôro, ao centro, entre Marcelo Castro Lima e Hassan Luedy, da QPC - Foto: Divulgação

Natalina

O Shopping Itaigara abriu a temporada natalina de Salvador com a chegada do Papai Noel e o lançamento da decoração “Laços de Natal”. A celebração contou com a Parada Encantada, que percorreu os corredores ao som de música e personagens temáticos, dando início à programação festiva em clima de magia, afeto e confraternização.

Mirela Gedeon, Thais Leal e Luciana Coelho - Foto: Divulgação

Conexão

A 3ª edição do Conexão Empregabilidade Salvador, iniciativa do Instituto João Carlos Paes Mendonça de Compromisso Social, promove atividades de orientação profissional, oficinas e preparação para processos seletivos. A programação inclui o Dia D de Oportunidades, com participação de empresas parceiras, entrevistas e encaminhamento para vagas, aproximando jovens do mercado de trabalho e incentivando a construção de seus projetos profissionais.

Tradição

O Palacete Tirachapéu promove, em 7 de novembro, o jantar “Uma noite em Roma, no coração de Salvador”, com a presença do mestre pizzaiolo italiano Gianni Zollo, da Pizza Magna, de Roma. A experiência celebra a tradição da pizza artesanal em um menu especial com cinco sabores e integra a programação que antecede o Campeonato de Pizza Artesanal Brasil, no dia 9 de novembro.

Esportiva

Aconteceu no finde, no Rio, o 76⁰ Campeonato Brasileiro Master de Natação em piscina. Beatriz Giudice, representando o Yatch Clube da Bahia, obteve relevantes vitórias, dentre elas: 1⁰ lugar nos 400 metros livres e 2⁰ lugar nos 200 metros livres. Parabéns, Bia!

Aniversários

Hoje (3): Maria Elenita Isensee, Rivanete Rodrigues

Amanhã (4): Carla Araújo, Valeria Badaró, Yusha Souza Pessôa