Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > colunistas > JULY

JULY

Troféu Lojista do Ano celebra a força do varejo baiano

Confira a coluna July desta terça-feira, 3

Alexandra Isensee
Por Alexandra Isensee
Mário Pithon celebra a conquista do Troféu Lojista do Ano 2026 pela Deli&Cia Elias Dantas
Mário Pithon celebra a conquista do Troféu Lojista do Ano 2026 pela Deli&Cia Elias Dantas - Foto: Divulgação

O tradicional Troféu Lojista do Ano 2026, promovido pela CDL Salvador, reuniu representantes do empresariado baiano no Cerimonial Rainha Leonor, em uma celebração ao talento e à força do comércio local. Entre os destaques da premiação, a Deli&Cia conquistou o reconhecimento na categoria Experiência do Consumidor. Criada em 1963, a iniciativa valoriza a excelência, a inovação e a trajetória do varejo soteropolitano.

Homenagem

O advogado e professor Sérgio Habib receberá, na próxima quinta-feira (5), a Comenda Ruy Barbosa, mais alta honraria do Tribunal de Justiça da Bahia. Aprovada por unanimidade pelo Pleno, a homenagem reconhece sua trajetória no meio jurídico nacional e sua contribuição à formação de gerações de profissionais. A cerimônia será às 13h30, no auditório Desembargadora Olny Silva, no Palácio da Justiça, no CAB.

Tudo sobre July em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.
Sérgio Habib recebe a mais alta honraria da ALJBA, em reconhecimento à sua trajetória nas letras jurídicas
Sérgio Habib recebe a mais alta honraria da ALJBA, em reconhecimento à sua trajetória nas letras jurídicas - Foto: Divulgação

Brinde à vida

Em clima de afeto e descontração, o empresário José Henriques Ramos comemorou seu aniversário em almoço na Cantina Buoni Amici, na Pituba, ao lado de familiares e amigos. Sócio da tradicional casa italiana, recebeu os convidados com boa gastronomia, música ao vivo e a hospitalidade que fazem parte da identidade do restaurante. Uma tarde de brindes e encontros especiais.

José Henriques Ramos e Deny Amparo em tarde de celebração e bons encontros
José Henriques Ramos e Deny Amparo em tarde de celebração e bons encontros - Foto: Divulgação

Dupla comemoração

Em uma celebração duplamente especial, Nana Lebram brindou seus 24 anos e a conclusão da graduação em Medicina. Ao lado da mãe, Fernanda Lebram, familiares e amigas, recebeu os convidados para um almoço intimista, regado a feijoada, música ao vivo e muita alegria. Uma ocasião de afeto e comemoração, marcando a chegada de um novo ciclo e os primeiros passos na carreira médica.

Nana e Fernanda Lebram em um brinde de amor, orgulho e felicidade
Nana e Fernanda Lebram em um brinde de amor, orgulho e felicidade - Foto: Divulgação

O Circo

Tio Paulinho já prepara o Bloco Happy para o Carnaval de Salvador 2027, com o tema Circo. A proposta é levar ao circuito do Campo Grande uma folia repleta de cores, fantasia e encantamento, reunindo crianças e famílias em uma celebração marcada pela diversão e pela alegria.

Tio Paulinho anuncia o circo como tema do Bloco Happy para o Carnaval 2027
Tio Paulinho anuncia o circo como tema do Bloco Happy para o Carnaval 2027 - Foto: Divulgação

Parceria à beira-mar

O verão ganha novo endereço na Praia da Espera, em Itacimirim, com a chegada do beach club fruto da parceria entre o Grupo Lôro e a QPC Incorporadora. O projeto, que une gastronomia, música e lazer à beira-mar, marca a segunda temporada da iniciativa. Marcelo Castro Lima e Pedro Melo celebram a continuidade da parceria e a proposta de proporcionar experiências especiais no litoral baiano.

Pedro Melo, do Grupo Lôro, ao centro, entre Marcelo Castro Lima e Hassan Luedy, da QPC
Pedro Melo, do Grupo Lôro, ao centro, entre Marcelo Castro Lima e Hassan Luedy, da QPC - Foto: Divulgação

Natalina

O Shopping Itaigara abriu a temporada natalina de Salvador com a chegada do Papai Noel e o lançamento da decoração “Laços de Natal”. A celebração contou com a Parada Encantada, que percorreu os corredores ao som de música e personagens temáticos, dando início à programação festiva em clima de magia, afeto e confraternização.

Mirela Gedeon, Thais Leal e Luciana Coelho
Mirela Gedeon, Thais Leal e Luciana Coelho - Foto: Divulgação

Conexão

A 3ª edição do Conexão Empregabilidade Salvador, iniciativa do Instituto João Carlos Paes Mendonça de Compromisso Social, promove atividades de orientação profissional, oficinas e preparação para processos seletivos. A programação inclui o Dia D de Oportunidades, com participação de empresas parceiras, entrevistas e encaminhamento para vagas, aproximando jovens do mercado de trabalho e incentivando a construção de seus projetos profissionais.

Tradição

O Palacete Tirachapéu promove, em 7 de novembro, o jantar “Uma noite em Roma, no coração de Salvador”, com a presença do mestre pizzaiolo italiano Gianni Zollo, da Pizza Magna, de Roma. A experiência celebra a tradição da pizza artesanal em um menu especial com cinco sabores e integra a programação que antecede o Campeonato de Pizza Artesanal Brasil, no dia 9 de novembro.

Esportiva

Aconteceu no finde, no Rio, o 76⁰ Campeonato Brasileiro Master de Natação em piscina. Beatriz Giudice, representando o Yatch Clube da Bahia, obteve relevantes vitórias, dentre elas: 1⁰ lugar nos 400 metros livres e 2⁰ lugar nos 200 metros livres. Parabéns, Bia!

Aniversários

Hoje (3): Maria Elenita Isensee, Rivanete Rodrigues

Amanhã (4): Carla Araújo, Valeria Badaró, Yusha Souza Pessôa

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Google Noticias Siga o A TARDE no Google Noticias

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no Email

Relacionadas

Mais lidas