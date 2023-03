As joias da Arábia e a venda da Landulpho Alves: e tem a ver?

Sincera e desapaixonadamente, você acha que o tamanho da celeuma em torno das joias dadas de presente a Bolsonaro é justo ou é esquentado pelo fogo político?

A pergunta aí vem do leitor Petrônio, o Juninho Pé de Ouro, lá do Imbuí, que diz ter votado em Bolsonaro em 2018, mas em 2022, não.

Veja bem. Flávio Bolsonaro, o senador, filho do ex-presidente, disse que construíram ‘uma narrativa mentirosa’ para fazer ‘espuma’ em torno do caso.

Esse mesmo Flávio Bolsonaro que no início do mês, criticando Lula pela liberação de recursos da Lei Roaunet, que o pai aniquilou, disse no Twitter que ‘em um mês de governo ele está fazendo farra com o dinheiro público’. O filho de Lula, também no Twitter, deu a resposta: ‘Tá de sacanagem, né?’.

Ponto de vista —Dizem que as joias dos árabes foram retribuição pela venda, a eles, da Refinaria Landulpho Alves, que atende a Bahia, o norte de Minas e parte do Nordeste, negoção, monopólio num setor estratégico. Se não tem a ver, parece.

Bolsonaro, ressalte-se, nos seus tempos usou o poder sem pudor em favor do projeto de reeleição. Perdeu e agora, embora o caso das joias seja digno de qualquer noticiário, evidentemente está turbinado pelos adversários, agora no poder.

Ademais, escândalos ou coisa pouca elevada a quinta potência, na política fazem parte. Com Lula, o mais famoso, a Lava Jato, que o levou à prisão. E Bolsonaro que se diz puro, acha que as joias de R$ 16 milhões são normais. Certo que os árabes são eternamente gratos. Pela RLAM, claro.

E a posse de Aline vai servir para mudar diretrizes no TCM?

Na parte que lhe coube, Jerônimo Rodrigues, o governador, agiu rápido no caso de Aline. No mesmo dia em que ela foi aprovada pela Assembleia, uma edição extra do DO circulou com a demissão dela da Secretaria de Saúde e nomeação dela para o TCM.

A pressa ajuda a mudar rápido essa etapa, mas fica a pergunta: e a disposição dos deputados em mudar a postura do TCM, tida como exagerada algumas vezes?

Ontem, prefeitos lembravam o caso do colega de Macaúbas, Luciano Pamponet de Souza, o Luciano de Noé (PSD). Ele foi condenado a pagar R$ 1,5 mil de multa por nepotismo. O crime: contratou uma sobrinha, Samantha Pamponet de Souza Almeida, que é dentista, para trabalhar como tal.

O prefeito disse que a contratação nada teve a ver com parentesco e sim com o serviço especializado. Não foi considerado. Ele está mesmo errado?

Luciano grato ao amigo Tom

Luciano Araújo, presidente estadual do Solidariedade, embora se declare aliado do governo e por isso chegou-se a cogitar que Aline teria 41 votos, disse que ‘por dever de lealdade’ votou em Tom Araújo para o TCM.

O caso não tem muito mistério, segundo alguns governistas na Assembleia. Em Conceição do Coité, terra de Tom, Luciano teve 10.851 votos (27%) com apoio do dito cujo.

Luiz Tito e a poesia dos clics que falam com a luz

Luiz Tito selecionou 100 dos milhares de clics que disparou ao longo de 30 anos como repórter fotográfico e inaugura hoje (19h) na sede da APLB, em Feira de Santana, a exposição “Luiz Tito, 30 anos escrevendo com a luz”.

É um show de imagens do cotidiano elevadas à potência máxima por ele, que está entre os que sabem tirar de cenários aparentemente comuns detalhes exuberantes, como em secas, enchentes, rituais religiosos, protestos, esportes e, enfim, fotos que resultam numa mistura formidável de emoções.

— A foto revela a verdade nua e crua, mas sem esquecer a poesia.

Luiz Tito é carioca, radicado na Bahia desde 1988, há mais de 30 anos, portanto.