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LEVI VASCONCELOS

Câmara de Salvador dá passo atrás com projeto do Kiss & Fly

Confira a coluna de Levi Vasconcelos desta quinta-feira, 18

Levi Vasconcelos, com colaboração Marcos Freitas
Por Levi Vasconcelos, com colaboração Marcos Freitas
Imagem ilustrativa da imagem Câmara de Salvador dá passo atrás com projeto do Kiss & Fly
Foto: JST

Por que a Câmara de Salvador retirou de pauta o projeto que proíbe a cobrança de R$ 18 para quem vai fazer operações de embarque e desembarque no Aeroporto de Salvador?

A justificativa era de que estava dando muita confusão, assim como outros projetos de autoria de vereadores. E, por acordo entre as bancadas do governo e da oposição, tudo fica para depois.

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É óbvio que com isso quem perde é o povo. O detalhe curioso é que o autor do projeto é o próprio presidente da Casa, o vereador Carlos Muniz (PSDB), que também diz nada poder fazer diante de um acordo entre as bancadas de governo e oposição.

Seja como for, jornalistas que cobrem a Câmara não perderam a chance diante do fato inusitado: é a primeira vez na história que governo e oposição se unem contra o povo. Pelo menos, ficou parecendo.

E qual será o palanque de Flávio na Bahia? Não tem e está difícil

Em entrevista à rádio Morena, de Itabuna, Valdemar Costa Neto, o presidente nacional do PL, disse acreditar que, no frigir dos ovos, ACM Neto acabará apoiando Flávio Bolsonaro, pois a alternativa dele, o ex-governador de Goiás, Ronaldo Caiado (PSD), não decola.

Será que vai mesmo? Se sim, convém evocar Rui Barbosa. Ele dizia que quando você vir um adversário lhe elogiando, pare, pense e reflita, porque alguma bobagem você está fazendo.

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E a coisa que mais os petistas baianos gostariam era de ver isso, Neto apoiando Flávio, embora o próprio Neto não dê nenhum sinal nessa direção, pelo contrário. Se antes já se esquivava, depois do escândalo do Banco Master, com Flávio pedindo R$ 134 milhões para financiar o filme sobre a vida do pai, a coisa degringolou.

Um exemplo explícito foi em Luis Eduardo Magalhães, semana passada, quando evitou ir receber Flávio.

Lula arrumado

Convém lembrar que estamos a pouco mais de três meses das eleições de 2026, na boquinha do início da campanha. E Neto não pode mais evocar o tanto faz de 2022 porque já viu que essa conversa é furada.

Na real, ele está num mato sem cachorro, não tem para onde ir e nem caminhos à vista. Enquanto assiste na outra banda Lula lá, com Jerônimo cá, completamente arrumados, na Bahia principalmente, mas também em todo o Nordeste, a ponto de, em Pernambuco, ter dois palanques, o de João Campos e o da governadora Raquel Lyra (PSD). Cenário é bem favorável ao PT.

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Tags

eleições 2026 Flávio Bolsonaro levi vasconcelos Valdemar Costa Neto

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