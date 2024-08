Com a saída de Pablo o cenário se reconfigura. É polarização total

Pablo Roberto, a renovação que virou mais do mesmo - Foto: Reprodução | Redes Sociais | @oficialpabloroberto

É consenso em Feira de Santana. Com a saída do deputado Pablo Roberto (PSDB) da disputa, o grande ganhador é Zé Ronaldo. E o grande perdedor é o próprio Pablo, que despontava no cenário com a estampa da renovação, virou mais do mesmo.

Hoje às 10h, Ronaldo e Pablo vão dar coletiva à imprensa. A expectativa é a de que não só Pablo vai declarar apoio a Ronaldo, mas também será anunciado como o vice dele.

Ontem, um dia após ter anunciado a desistência da candidatura a prefeito, Pablo foi o alvo predileto nas redes. Levou porrada de todo lado. E deixou órfãos de discurso os candidatos a vereador que o acompanhavam, já que pregava a renovação e agora vai rezar na mesma velha cartilha.

Jerônimo lá —Lá em Feira, o deputado Zé Neto (PT) vai para a sua sexta tentativa de tornar-se prefeito numa circunstância que nunca teve.

Jerônimo, que é professor concursado da Universidade Estadual de Feira de Santana (UEFS), tem casa na cidade, assim que assumiu o governo foi lá ouvir as demandas do empresariado. Duas pedidas, aeroporto e centro de convenções, ambos já em andamento.

Em 1º de julho, Lula foi lá abençoar Zé Neto. Noutra banda Zé Ronaldo quase só, tendo que se valer do apoio velado do prefeito Colbert Martins (MDB), que ostenta altos níveis de desgaste.

Antes se dizia que poderia ter segundo turno. Agora, se diz que a fatura será liquidada no 1º turno no mais clássico duelo entre o PT e os contra.

Colaborou: Marcos Vinicius

E sabe o que o PT decidiu em Juazeiro? Apostar em Isaac até...

A prefeita de Juazeiro, Suzana Ramos (PSDB), que ostenta altos índices de rejeição, está de volta ao mundo dos competitivos. A decisão do PT de insistir no apoio ao ex-prefeito Isaac Carvalho até esgotar todas as possibilidades jurídicas, torna ela a grande beneficiária da confusão, segundo jornalistas que atuam lá.

Luiz Félix, o presidente do PT em Juazeiro, diz que apesar das adversidades e das ações judiciais no entorno de Isaac ‘é fundamental manter a confiança no processo democrático’. Ou seja, a Justiça poderia rever o caso. O problema é que ninguém acredita na reversão, já que até agora Isaac perdeu todas as tentativas de reverter a inelegilidade.

Na base do governo estão os deputados Roberto Carlos (PV) e Zó, ambos da federação com o PT de Isaac, e o ex-prefeito Joseph Bandeira (PSD). Dizem lá que todos estão ‘se roendo’. E Suzana agradece.

Bolsonaro e as urnas suspeitas

Durante evento que promoveu seu pré-candidato à prefeitura do Rio de Janeiro, Alexandre Ramagem (PL), Bolsonaro voltou a insinuar que Lula não teria sido eleito democraticamente e que os fatos seriam revelados em algum momento futuro. Uma assessora de imprensa de um deputado da oposição não resistiu:

— Ele pôs em dúvida os resultados da eleição que ganhou em 2018, imagine da que perdeu (em 2022).

O preço do cacau tende a subir. Insegurança também

As notícias que chegam da África na área do cacau indicam que a Costa do Marfim, maior produtor mundial, enfrenta problemas climáticos e Gana, outro grande produtor, se debate contra o vírus do ‘broto inchado’.

Isso cá na região baiana do cacau bate com preocupação. O preço do cacau já alto (R$ 1 mil a arroba), tido como muito bom, na pior das hipóteses se estabiliza nesse patamar.

Segundo Raimundo Baiano, produtor em Gandu, se lá na África tem o clima e o vírus perturbando, cá o que perturba são os bandidos.

— A safra começa agora em agosto. E se no ano passado todo mundo teve que contratar escoltas para transportar, agora vai ser pior.