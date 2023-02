E Salvador é mais preparada para as chuvas? Até é, mas nada 100%

Faz três anos que ninguém morre em Salvador por conta de tragédias geradas em temporais e isso é fruto de trabalho. Além das obras nas encostas, tem também a Codesal que montou um sistema de previsão de tempo, sabe com antecedência onde as águas vão rolar, faz simulações, prepara abrigos (escolas e afins) e simula evacuação.

A questão: se São Sebastião, em São Paulo, tivesse esse aparato a tragédia seria evitada? Com a palavra Sóstenes Macedo, o piloto da Codesal em Salvador e o responsável pela implantação do sistema preventivo na capital baiana:

— Uma coisa como 632 mm num só dia é algo que eu nunca vi. É muita água. Aqui em Salvador o recorde, de 33 anos para cá, quando as medições começaram a ser feitas, foi de 700 milímetros em 17 dias.

Conjunto — Diz Sóstenes que se a chuvarada de lá fosse cá certamente teríamos nossa tragédia também.

— Se você me perguntar se tocar as sirenes salva vidas, com certeza eu diria que sim. As simulações de evacuações também. São medidas importantes, mas não são garantias de que tragédias são inevitáveis.

Ok. O fato é que Salvador tem três anos sem mortes e a experiência tem sido espalhada pelo Brasil. Mas Sóstenes observa: ‘O governante tem que querer’.

O protesto dos produtores de cacau contra a importação do produto será nesta segunda-feira (amanhã), e não no sábado, como dissemos ontem.

Esta semana estaremos num breve recesso para complemento das férias. Até a volta.

Bolsonaristas e petistas na Alba, o duelo que se ensaia



Diego Castro, deputado estadual eleito pelo PL de Bolsonaro, demonstra que está disposto a seguir a rigor a linha do bolsonarismo radical. Esta semana, ao criticar a alimentação dada pelo governo durante o Carnaval, disparou:

— O PT não é muito generoso quando o assunto é alimento.

Robinson Almeida, deputado do PT, não resistiu em debochar na resposta:

— Ele devia ter vergonha de falar isso. Bolsonaro nem comida dava, deixava morrer de fome. Que o digam os yanomami.

Sinal de que haverá confrontos, em parte. Dos quatro deputados que o PL elegeu, dois seguem a linha do líder, além de Diego, Leandro de Jesus também. Mas Raimundinho da JR já mudou de lado, é vice-líder do governo, e o publicitário Vítor Azevedo, amigo de ACM Neto e Bruno Reis, está calado.

Jerônimo já pensa em 2024

Jerônimo diz que vai se reunir com líderes dos partidos da base do governo esta semana para discutir 2024. Segundo os aliados, estarão em pauta a questão dos grandes municípios, principalmente Salvador.

Uma questão: na capital baiana qual será a tática para enfrentar Bruno Reis, várias candidaturas ou uma só encorpando o bloco?

Até hoje, a primeira opção nunca deu certo.

Perla, uma vereadora sob ameaça por ser oposição

Danilo de Babão (PSD), o prefeito de Muritiba, fez história em 2020: foi o único até hoje que se reelegeu lá e agora protagoniza caso único. E elegeu lá 10 dos 11 vereadores. Na oposição ficou Perla Santana (Avante), que denunciou ao Ministério ‘algumas irregularidades’. Ela acusa Danilo de corrupção e no dia 7 último, a Câmara, sob a presidência de Glauber Reis (PSDB) apresentou o pedido de cassação do mandato dela acusando-a de ter feito ‘uma exposição de fantasmas’ e ter dito coisas em vídeos, que segundo ela, são fakes.

— É um absurdo. Ele quer me calar. É só isso.

Anteontem, Perla recebeu a solidariedade de 11 vereadoras de 8 municípios. Todas acham que a condição de mulher tem peso no caso.

POLÍTICA COM VATAPÁ

Frases notáveis



Sebastião Nery, o papa do folclore político, pinçou algumas frases geniais de políticos. Veja:



Bias fortes-MG

“Do ventre das mulheres, de cabeça de juiz e da boca das urnas nunca se sabe o que vai sair”

Benedito Valadares - MG

“Lá em Minas reflorestamento a gente faz com eucalipto, porque em dez anos já é árvore secular”

José Maria Alkmin - MG

“O povo é muito bom, mas visto do palanque”

Dias Pequeno - RJ

“Meu filho, eu sou tão velho, tão antigo, que sou de um tempo em que calcinha era peça íntima”

Octávio Mangabeira - BA

“Na política, gratidão prescreve em seis meses”

ACM - BA

“Não existem insubstituíveis. Inigualáveis pode ser”

Rodolfo Cavalcanti - PB

“Político que se respeita honra sempre a palavra dada. E o que se respeita e é esperto nunca dá a palavra”