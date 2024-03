Hospital Ortopédico, suprindo a lacuna do novo normal do mal | A TARDE

Jerônimo, a ministra da Saúde Nísia Trindade, o ministro Rui Costa, da Casa Civil (e ex-governador baiano) inauguraram com pompas de grande feito o Hospital Ortopédico da Bahia, ao custo de R$ 224 milhões. E é, especialmente ajustando o sistema de saúde ao novo normal dos dias atuais, muita gente com ossos quebrados por conta de acidentes de moto.

O Brasil tem hoje 35,2 milhões de motos, 50% a mais que os 23,3 milhões de 2012. A Bahia tem 1.613.617, mas enquanto o mercado de automóveis cresceu 9,21%, abaixo da média nacional, de 11,33%, nas motos o crescimento foi de 20,17%, enquanto a média nacional ficou em 16,10%.

Roberta Santana, a secretária de Saúde do Estado, diz que os acidentes de trânsito se tornaram um dos maiores problemas de saúde do Estado, responsáveis por 80% das internações, com um detalhe macabro: 23 mil mortos nos últimos 10 anos, motos liderando a ponta.

Traumatizados —Roberta relata que isso cria vários problemas, como a elevação dos custos econômicos, até porque a grande maioria dos pacientes é de politraumatizados.

— Os acidentes de moto representam hoje um dos maiores e mais graves problemas de saúde do Estado. O Hospital Ortopédico vem para resolver parte do problema. Estamos trazendo o que há de melhor , em termos de referência e inovação, modelo de gestão (com o Alberto Einstein) e equipamentos de ponta.

O Hospital é top, mas ela ressalva que, sobre o problema, outros segmentos da sociedade devem fazer sua parte.

Fugindo da dengue no DF

Um jornalista baiano acostumado a transitar por Brasilia se mandou para Salvador nos últimos dias. Diz ele que o cenário nos hospitais com a epidemia de dengue é algo aterrador.

— O clima é de guerra, como se houvesse um bombardeio e todo mundo correndo para pedir socorro.

No Distrito Federal, o número de casos já registrado é de 102.757, dos quais 77 resultaram é óbito. É pra correr mesmo.

Futuca vai com Peruca

No mix de curiosidades sobre as eleições deste ano tem ma boa que vem lá de Ibirataia. O presidente estadual do MDB, Sandro Futuca, é candidato a prefeito bastante competitivo. A prefeito Ana Cléia (PSD) já é reeleita.

Curioso é o nome do vereador Antonio de Jesus Santos, também do MDB, cotado para ser o vice dele: Peruca de Algodão. Em miúdos: o apelido é Peruca que é do povoado de Algodão.

Sabatina do TCM será hoje

O deputado Paulo Rangel (PT) e o ex-deputado Marcelo Nilo , os dois candidatos a vaga no TCM, vão ser sabatinados hoje pela manhã na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Assembleia.

A convocação já foi oficializada pela presidente da CCJ, Maria Del Carmem (PT). É o último procolo antes dos pretedentes irem a votação em plenário. Todo mndo dá Rangel como favorito, mas Marcelo Nilo diz que vai zebrar.

Tenóbio se diz vítima de calúnias de todos os tipos

O vereador Gabriel Bandarra Joffily de Souza (Pode), o Tenóbio, que na semana passada foi alvo de uma tentativa de agressão do colega Roxa Lopes (PP) na Câmara de Lauro de Freitas,, caso de intensa repercussão, diz estar sendo vítima de todo tipo de infâmia, inclusive pelo fato dizerem que ele teria chamado a presidente da Câmara de ‘descarada’..

— Isso é mentira. Quem eu chamei de descarado foi ele, como já chamei outros em outras oportunidades porque têm um comportamento que a meu ver é de gente descarada mesmo. Mas estão levantando mutias calúnias, disseram que já agredi minha mãe, minha mulher, coisas absurdas, até que fui absusado. Ultrapassaram todos os limites.