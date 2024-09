Jerônimo vai discutir estaleiro e Mataripe com presidente da Petrobras

Presidente da Petrobras, Magda Chambriard - Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil

Jerônimo tem agenda marcada pra 9 deste mês, no Rio, com a presidente da Petrobras, Magda Chambriard, para discutir com ela sobre os investimentos da empresa na Bahia, o que inclui a retomada das atividades no estaleiro de São Roque, em Maragogipe, e a refinaria de Mataripe, hoje sob controle do grupo árabe Mubadala.

No dia 6, no Torre Pituba, empresários e petroleiros baianos se reúnem num workshop para discutir o mesmo assunto, segundo o deputado Radiovaldo Costa (PT), ‘uma espécie de preparação’ para o encontro de Jerônimo com Magda.

— Temos que conversar, porque o estrago com o fechamento de São Roque e o controle da refinaria pela Acelen, a empresa dos árabes, é muito grande.

Sucateamento—A volta do estaleiro de São Roque está mais adiantada e já é quase certo que ainda este ano as atividades serão retomadas. O problema está na refinaria.

Segundo Radiovaldo, os árabes pagaram pela refinaria de Mataripe US$ 1,7 bilhão e agora querem vender de volta por US$ 4,1 bilhões.

— Pedem mais do dobro do que pagaram, com o detalhe que estão desativando paulatinamente. Tratam como um carro velho que se quer vender e nada faz. Eles reduziram tudo. Nos seus piores momentos a Petrobras tinha lá três mil terceirizados. Hoje são só 1.500.

De fato, em São Francisco do Conde, o prefeito Antonio Calmon (PP), diz que o município perdeu mais de R$ 30 milhões mensais de receita.

Da Espanha para a Bahia, os centros de educação ambiental

Aracely Serrantes, professora espanhola da Universidade de La Coruna, foi a estrela maior do seminário A experiência exitosa dos equipamentos na educação ambiental na Galícia, realizado na Alba por iniciativa da Frente Parlamentar em Defesa dos Povos Originários, presidida pelo deputado Marcelino Galo (PT).

Diz o deputado que a pretensão é implantar, na Bahia, os Centros de Educação Socioambiental.

— A experiência espanhola tem muito a nos ensinar e estamos correndo atrás, até porque é uma iniciativa que trabalha muito com as comunidades rurais.

E a julgar pelo evento, o assunto desperta muito interesse. Lá estavam o representante do Ministério do Meio Ambiente, Marcos Tolentino, e também da Secretaria do Meio Ambiente da Bahia.

Aracely disse que a Espanha está aí para ajudar.

Um mistério nos 15 títulos

Um morador do Parque Viver, no bairro de Ouro Branco, em São Gonçalo dos Campos, postou nas redes fotos de 15 títulos eleitorais de Poções que ele encontrou nas margens da BA-502, que liga Feira de Santana a São Gonçalo.

O caso gerou intenso tititi nas duas cidades. Como e por que eles foram parar lá? Era a pergunta que todos faziam, até agora aguardando resposta.

Anatê, a artista das tiras de papel, será a Bahia em SP

Formada em publicidade e direito, Ana Tereza Motta sofreu muito com a perda do marido, o publicitário Aldo Roberto, em 2016. Daí nasceu Anatê, a artista plástica que comanda a exposição na entrada da Alba esta semana, com o detalhe: a obra dela, toda talhada em tiras de papel.

— Sempre gostei de desenhar, mas me tornei artista para mitigar o sofrimento. E não parei mais. É barra, mas é o que quero.

Ela conta que em 2017, numa exposição familiar, com as tias, vendeu tudo. E tanto colou que em 7 de setembro estará em São Paulo para celebrar a independência do Brasil na exposição ‘Diálogos com o Museu’, no Ateliê Casarão. Ela leva uma obra sintetizando o 2 de Julho.