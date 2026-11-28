O documentário sobre a vida de Mãe Menininha do Gantois, feito pelo jornalista e apresentador Ricardo Ishmael, da TV Bahia, que a Globo exibiu, pode ser indicado ao Oscar de 2027 na categoria Documentário.

E o trabalho oscila entre ótimo e excelente. Tem uma hora e 40 minutos, ele ouviu familiares da ialorixá, artistas como Maria Bethânia, Gilberto Gil, Regina Casé, Lúcia Veríssimo e Maria Zilda Bethlem, após seis meses de estudos e outros seis de produção.

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As gravações passaram por Salvador, São Paulo e Rio de Janeiro, mais a Nigéria, país da linhagem de Mãe Menininha, que sempre foi ligada à tradição iorubá.

COM POLÍTICOS –Rico em detalhes, o documentário resgata a influência religiosa na consolidação do Terreiro do Gantois, na Federação, que é reconhecido como um dos mais importantes do Candomblé fora do continente africano.

O documentário também entra na relação de Mãe Menininha com os políticos. De Roberto Santos, por exemplo, o governador que acabou com aquela de os terreiros terem que ir pedir autorização à polícia para funcionar, tem as conexões.

Já a Antonio Carlos Magalhães, também governador, ela foi pedir a liberação do terreno que fica ao lado do terreiro na Federação. Em suma, se Hollywood consumar a indicação, a cultura afro baiana entra forte no roteiro do Oscar.

Marcelo Nilo diz que foi a Meta que bloqueou o zap dele

O ex-deputado Marcelo Nilo diz que não deixou de usar o celular após ter sido derrotado na última eleição e, sim, foi a Meta que o bloqueou, há mais de 50 dias, após ele ter enviado uma série de vídeos com críticas a integrantes do governo durante a pré-campanha e a campanha eleitoral:

– Já ganhei oito vezes na Justiça, mas a Meta não cumpre. Por isso estou com um número provisório.

Ele lembra que o bloqueio ocorreu após um período em que intensificou os ataques que, entre os alvos, tinha o ex-governador e hoje senador eleito Rui Costa.

O zap de Nilo foi bloqueado nada menos que 28 vezes, e ele acha que isso prejudicou o desempenho eleitoral.

Desde 2025, ele vem denunciando que uma sucessão de bloqueios significou a perda de mais de 60 mil contatos, o que fatalmente o prejudicou.

Bacharelado em IA na Ufba

Definitivamente, a era da sociedade em rede marca uma virada no tempo também no mundo acadêmico. A Universidade Federal da Bahia (Ufba) abriu inscrições para o curso de bacharelado em Inteligência Artificial. O curso terá 35 disciplinas a serem aplicadas em oito semestres, com carga horária que varia entre 360 e 410 horas por semestre. É apenas um ajuste com os tempos modernos.

Maracangalha relembra a sua história neste sábado

Maracangalha, o distrito de São Sebastião do Passé que foi imortalizado com a música do mesmo nome composta por Dorival Caymmi, realiza neste final de semana a XIII Manifestação de Maracangalha, com o tema ‘Memória Centenária: herança das raízes e acontecimento de Maracangalha’, evento realizado pela Unisol Bahia com a Escola Municipal Professor Uber Santos e Amam, além da prefeitura.

Na trajetória, Maracangalha foi palco e cenário de dois episódios marcantes:

A Usina Cinco Rios, cujas ruínas estão lá, que deu origem ao lugar. A música de Dorival Caymmi, hoje nome da praça onde a festa vai acontecer.

POLÍTICA COM VATAPÁ

Erro amigo

Conta Sebastião Nery que nos primeiros dias de abril de 1964, Lomanto Júnior, o governador, foi obrigado a reformular o secretariado, botando gente que ele nem conhecida para agradar os militares no poder.

Para um deles, disparou discurso jogando loas ao empossado, indicado pelo Rotary Clube, via Comando da 6ª Região Militar:

– É com muita honra que declaro empossado o amigo Antonino Jatobá!

Joaquim Cruz Rios, jornalista e secretário particular, cutucou Lomanto:

– Governador, é Guilhermino, Guilhermino.

– Pois é, amigos, com certeza o Dr. Felismino Jatobá saberá praticar atos para o bem da Bahia.

E Cruz Rios, de novo:

– Guilhermino, governador, Guilhermino.

E Lomanto:

– Pois é, amigos, os sonhos da gloriosa revolução de março serão realizados com a ajuda do nosso grande Gratulino Jatobá.

E Rios, baixinho para os amigos ao lado:

– Desisto. Um dia Felismino ou Gratulino vira Guilhermino.