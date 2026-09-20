No jogo de 2026, Lula está como o velho da vez. Mas ainda faz filhos

Já observou que em todas as simulações de 2º turno nas pesquisas presidenciais, quando se tira Flávio para encarar Lula, o pessoal da rabeira, como Caiado, Zema, Augusto Cury e Renan vão para o topo?

Tudo normal. O jogo político é como o da vida, nascer, crescer, viver e morrer, sendo que na política o ciclo é bem mais curto. Pois Lula, no quarto mandato presidencial, já aí fato único na história, é o velho do jogo.

Tudo sobre Levi Vasconcelos em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Tem a rejeição parida no apoio a indígenas e a movimentos como o MST, mais programas sociais que tiraram gente do mato em trabalhos quase escravo, e é daí que nasce o anti-lulismo. Mas é justo isso que lhe dá lastro para correr atrás do quinto mandato e o torna politicamente um velho que ainda faz filhos.

Jogo baiano

Em todas as pesquisas Lula lidera na Bahia com folga, no mínimo 50% a 17 contra Flávio Bolsonaro, que nem palanque tem. Foi ele o protagonista principal da derrubada da era ACM em 2006, quando Jaques Wagner surpreendentemente derrotou Paulo Souto, então governador.

Tais conexões estão aí. Justo por isso o pessoal do PT tenta empurrar Neto e seus aliados para os braços de Flávio (leia-se do bolsonarismo), enquanto Neto finge que não dá bola, optando por dizer que Jerônimo é um despreparado, que a regulação vai mal e a segurança também e ele vai resolver.

Sem os alaridos dos palanques, o pessoal de Neto até ataca Lula discretamente. Diz que ele já não é aquele, dá visíveis sinais de fadiga. Não é bem isso que as pesquisas mostram, mas se tem que ter um discurso.

Na roça –Lula é o presidente e esta semana deu uma canetada ao determinar o reajuste do Bolsa Fa mília. Jogada eleitoral? Pode ser, até porque nesse segmento, o dos mais pobres, está a grande aposta do PT no Brasil e também na Bahia.

Hoje, 25% do eleitorado brasileiro está na zona rural, a parte invisível também para as pesquisas. Na Bahia, por exemplo, a Secretaria de Desenvolvimento Rural, a SDR, que cuida da agricultura familiar, despejou nos últimos três anos algo pra lá de R$ 5 bilhões. Os petistas acham que a resposta virá nas urnas, lá e cá.

Trincado

Nas pesquisas, também lá e cá, o jogo está trincado, mas só haverá grandes surpresas, na avaliação petista, se não der Lula lá e Jerônimo cá.

Seja como for, o fato objetivo é que no cenário atual ACM Neto está absolutamente só, enfrentado as máquinas estadual e federal. Ponderando que o toma lá dá cá é do jogo, toma lá teus votos e dá cá minha estrada, minha escola ou meu hospital, e ele joga o dá tendo a esperança com o toma lá, só se tornar competitivo já é um feito.

E como será 2030? Aí já é conversa para depois de 2026. Só faltam 15 dias.

Colaborou: Marcos Freitas