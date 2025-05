Obras do anel de Feira autorizadas com muita festa. E 2026 no tempero

Anel viário de Feira de Santana - Foto: Divulgação

Palavras de Zé Ronaldo (UB), prefeito de Feira de Santana, ontem, na solenidade da ordem de serviço para as obras de duplicação da banda leste do anel rodoviário de Feira de Santana.

– Eu aprendi ao longo da minha vida a ter gratidão. Nunca deixei de ser grato e nem de ser sincero. Vivo aqui hoje um dos melhores momentos da minha vida. Em algumas oportunidades tive o prazer de receber o presidente Lula nesta terra e fiz essa solicitação, então eu não poderia, em hipótese alguma, deixar de dizer que eu estou grato pela autorização dessa obra.

E é claro que a obra é para ser festejada mesmo. Primeiro, não é uma obrinha. Vai custar R$179milhões. O projeto inclui três viadutos e cinco passarelas. E, além disso, é um velho clamor em Feira de Santana, tido como o maior gargalo na infraestrutura no Nordeste.

NO TITITI

Jerônimo estava lá, dividindo o palanque com Zé Ronaldo, com direito a um aperto de mão cercado de risos, parecendo tratar-se de velhos amigos. E é evidente que o fato turbinou o tititi. Ronaldo é do União Brasil, o partido de ACM Neto. Diz que agora está pensando na administração e só vai tratar de política em 2026. A questão: e ele vai apoiar ACM Neto ou Jerônimo?

O fato objetivo é que Ronaldo fica ao lado de Jerônimo, conforme se vê nos últimos dias, absolutamente desenvolto. E jornalistas especulam que, como tradicionalmente é ligado à direita, bem que ele poderia fazer algo como cruzar os braços. Que venha 2026. O desfecho em si é curioso.

Ponte do Jequitinhonha não vai tão mal como estão dizendo

A imprensa chegou a divulgar que o DNIT havia condenado a ponte sobre o Rio Jequitinhonha, em Itapebi, na BR-101, e com isso, até a construção de uma nova, levaria um ano.

Fake, argumenta o ministro Renan Filho, dos Transportes, que recebeu deputados baianos, liderados por Eduardo Salles (PP), presidente da Comissão de Infraestrutura, e também da deputada Cláudia Oliveira (PSD), que foi prefeita de Porto Seguro e é diretamente interessada no caso do Jequitinhonha.

Fala Eduardo Salles:

– O ministro Renan nos garantiu que só vai receber o relatório sobre a ponte daqui a cinco dias. É quando ele vai saber se libera a ponte para veículos leves. Mas o governo já decidiu que vai fazer uma nova ponte, orçada em R$ 60 milhões, e também prometeu dar uma guaribada nos desvios, que hoje são uma lástima.

Euclides e Cocá, jogo em Jequié

Adversário de Zé Cocá (PP), prefeito de Jequié, na política do município, o deputado Euclides Fernandes (PV), antes um crítico ácido da aproximação entre o prefeito e Jerônimo, está pegando mais leve. Ontem, abordado sobre o assunto, soltou:

– Você tá querendo me botar no fogo?! Lá se diz que aos poucos os governistas como Euclides estão absorvendo a ideia. Só falta Cocá dizer sim.

Paulo Jackson, uma salva de palmas para um do bem

Segundo o olhar do jornalista Paulo Bina, o assessor de imprensa da Alba e conhecedor de tudo na história recente da Casa, independente de partido ou ideologia faz uma lista de pessoas que passaram por lá deixando um legado de decência e dignidade.

Entre eles estão Luis Eduardo Magalhães, Jorge Hage Sobrinho, Luiz Nova, Zilton Rocha, Coriolano Sales, Luiz Cabral, Otto Alencar, Alcides Modesto, José Amando, Lídice da Mata e Paulo Jackson, cuja memória foi reverenciada em sessão especial ontem. Comoveu. Começou ao som da música ‘Riacho do Navio’, uma das preferidas dele. A professora Zavira Cardoso, falou em nome da família.

– Ele lutou contra a privatização da água e denunciou o uso da água como mercadoria.

REGISTROS

Clóvis Moura 1



100 anos de Clóvis Moura - Legado e Atualidade é o seminário que diversas entidades baianas fazem, de hoje a quinta, no auditório PAFIII da Ufba, em Ondina, para celebrar a vida e a obra do escritor, sociólogo e jornalista piauiense que adotou a Bahia.

Clóvis Moura 2

Everaldo Augusto, presidente da Fundação Maurício Grabois, diz que Clóvis Moura, autor do clássico ‘Rebeliões da Senzala’, foi fundamental para desnudar o racismo estrutural. “A atualidade da obra dele está em desnudar esta realidade e ser um guia para as políticas de reparação”.

VLT em debate

O novo traçado do VLT do Subúrbio é o tema da audiência pública que a Comissão de Infraestruturada Alba realiza hoje (9H). O VLT terá 36,4 km de extensão e 34 paradas. Quem pediu a audiência foi o deputado Robinson Almeida (PT).



Três livros

Publicamos na coluna de sábado que o lançamento dos livros dos jornalistas Chico Ribeiro Neto, Tasso Franco e José Américo, respectivamente Museu do Chico, O Andarilho da Cidade da Bahia e Personagens de Ipiaú seria ontem. Desculpem. Na real é hoje (16h30).

