Vereadores contra Hilton fazem barulho, mas é só. Vai dar em nada

Hilton Coelho (PSOL) foi denunciado por quebra de decoro parlamentar - Foto: Divulgação | Alba

Dizem no tititi entre jornalistas e deputados que a invasão da Câmara de Salvador, na semana passada, conseguiu uma proeza que nem Bruno Reis conseguiria, unir tantos vereadores para ir à Assembleia apresentar uma denúncia por quebra de decoro contra o deputado Hilton Coelho (PSOL).

Foram 15 que subscreveram o documento puxado pelo vereador Cézar Leite (PL). Eles foram recebidos pela presidente da Alba, a deputada Ivana Bastos (PSD), mas ela ressalvou:



– É grave essa situação, porque abre precedentes até para outras instituições.



O procurador jurídico da Alba, Graciliano Bonfim, que ontem se licenciou para tratar problema de saúde, está fora do caso, mas dá uma informação capital.

– O Regimento Interno da Alba é bastante claro, só quem pode denunciar deputado por quebra de decoro é a mesa diretora ou um partido político. E tem que ser bem documentado.

CONTRA-ATAQUE

Aí fica assim: a Procuradoria vai dar um parecer, que submete à CCJ, que passa para a mesa diretora, que submete ao plenário. Se na CCJ for indeferido, morre aí. E tudo indica que assim será.

Já a oposição, como a vereadora Aladilce Souza (PCdoB), diz haver elementos indicando que aliados de Bruno se infiltraram entre os sindicalistas, na hora da invasão, e agitaram. A deputada federal Alice Portugal (PCdoB) ficou na delegacia até meia noite, até soltarem o sindicalista Bruno Carinhanha, e carimba a tese. Pergunta ao vereador Cláudio Tinoco (UB): e houve armação?



– Só se foi fora da Câmara.

Prazo para debate sobre BRs termina hoje sem nada mudar

Termina hoje o prazo para quem quer dar sugestões à Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) sobre a nova concessão das BRs 324e116, e uma das sugestões apresentadas por deputados baianos é justamente para que haja mais discussões.

O deputado Eduardo Salles (PP), presidente da Comissão de Infraestrutura, um dos arautos da briga contra a ViaBahia, diz que espera ser ouvido.

– O projeto que resultou na concessão da ViaBahia foi elaborado em 2005, a licitação feita em 2009 e em 2010 ela assumiu. Ficou lá 15 anos e deu no que deu. Não podemos correr o risco de termos uma nova ViaBahia. O próximo contrato é de 30 anos, vai até 2055, a contar de agora.

Foram realizadas audiências em Salvador, Feira de Santana e Vitória da Conquista. Os baianos querem mais audiências e a inclusão de Jequié.

Gandu perde o vice, Dr. Marcos

Uma figura tipo que se dá bem com todos pelo trato educado, além de profissional respeitado, que grande parte da cidade já precisou e agradece. Esse aí é o médico Marcos de Araújo Filho, vice-prefeito de Gandu, do PP, que ontem consternou a cidade quando correu a notícia de sua morte, aos 86 anos.

A prefeita Daiana Santana (Avante) disse que a cidade está de luto. Perdeu um grande amigo e ela o companheiro de labuta.

Paulo Freitas apresenta o ‘Meu Universo em Cores’

Engenheiro civil de formação, Paulo Freitas, 67 anos, passou a maior parte da vida como empreendedor da construção, educação superior e entretenimento, mas em 2020, aos 62 anos, descobriu a arte da pintura como forma de expressão, e não largou mais as tintas.

– Comecei a pintar incentivado por minha mãe, Luiza, minha maior admiradora. Ela diz que sempre acreditou no meu olhar artístico. Pois foi Paulo Freitas a bola da vez esta semana no saguão de entrada da Alba, com a exposição ‘Meu Universo em Cores’. Pai de três filhos e avô da pequena Luísa, ele diz não ter dúvida de um fato: “A família e a criação artística são os verdadeiros sentidos da vida”.

REGISTROS

Aristides Maltez 1

A deputada Fátima Nunes (PT) entrou na Alba com projeto que concede a Comenda 2 de Julho ao médico Aristides Maltez Filho. Até maio do ano passado ele tocou a Liga Bahiana Contra o Câncer, que administra o Hospital Aristides Maltez, maior referência em câncer da Bahia.



Aristides Maltez 2

Hoje com 92 anos, Aristides Maltez Filho construiu uma história singular. O pai dele construiu o hospital que hoje leva o nome, o Aristides Maltez, mas pouco antes de inaugurar, no final dos anos 40, morreu. O filho engrandeceu a obra.

Capelães na Alba

A Ordem dos Capelães do Brasil realiza, hoje, na Alba (13h), solenidade de entrega de títulos de Doutor Honoris Causa a várias personalidades. Os homenageados são pessoas reconhecidas, mas que nem sempre têm graduação ou especialização.

Parque das Jaqueiras

A vereadora Rosecleide da Jaqueira (PL), de Muritiba, apresentou projeto, aprovado por unanimidade, que transforma o Parque Temático em Parque das Jaqueiras. A ideia caiu bem para os defensores da jaca, que temem a extinção, após a jaqueira passar a ser considerada planta exótica.

COLABOROU: MARCOS VINICIUS*