A Europa mais perto da Bahia

Acordos comerciais não produzem resultados sozinhos. Eles abrem portas, mas atravessá-las exige preparo. O Acordo Mercosul–União Europeia ab re uma porta para o empresariado baiano e eleva a competição. Assinado em 17 de janeiro de 2026, o acordo teve sua parte comercial aplicada. provisoriamente a partir de 1º de maio. Ainda há etapas para a aprovação definitiva, mas o movimento começou. Cada empresário deve perguntar: “como minha empresa pode se beneficiar?”

Nossa pauta exportadora indica caminhos na agroindústria, frutas, cacau, café e mel; na química e petroquímica; na mineração estratégica e nas energias renováveis. Mas a grande oportunidade não está somente em vender mais soja, minério ou frutas in natura.

Tudo sobre Made In Bahia em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Está em processar, certificar, industrializar e construir marcas. A Bahia que exporta cacau deve ambicionar vender mais chocolates e derivados; a que vende minerais deve avançar no beneficiamento; e nossa liderança em energia limpa pode atrair tecnologia e investimentos. Não são ganhos automáticos, mas caminhos que o acordo pode ampliar.

O selo Made in Bahia, criado pelo Business Bahia e transformado em lei, reforça a ambição de converter origem e identidade em qualidade e maior margem. A Europa, contudo, é exigente. Regras sanitárias, ambientais e de rastreabilidade serão barreiras para quem não se preparar. Ao mesmo tempo, vinhos, queijos, azeites, máquinas e tecnologias europeias poderão chegar mais competitivos. Isso beneficia consumidores e empresas, mas amplia a concorrência. Rever custos, produtividade, qualidade e posicionamento deve começar agora.

Minha relação com a Europa é antiga. Estudei na Universidade do Porto, fiz MBA na ESADE e há sete anos atuo na Câmara Portuguesa aproximando empresas e instituições. Também vivo o comércio exterior em minhas empresas, com mais de 30 acordos internacionais. Aprendi que mercado externo exige presença, parceiros e constância. Espanha e Portugal podem ser portas naturais para empresas baianas na União Europeia. Por reconhecer a importância deste momento, o Business Bahia colocou o acordo no centro do almoço de seus oito anos. Com os cônsules dos dois países, discutiremos como transformar nossa proximidade em negócios. Meu conselho é direto: coloquem suas equipes para estudar o acordo e identificar oportunidades e ameaças. Busquem certificações, adaptem produtos, formem parceiros e entendam como o Estado pode apoiar. Procurem câmaras, federações e instituições que sirvam como ponte.

O acordo não garante mercado a ninguém. Mas premiará quem começar agora. Para oempresário baiano preparado, a Europa deixa de ser distante e passa a ser uma possibilidade real.

*Bruno Pena é presidente da Câmara de Comércio e Indústria Norte e Nordeste–Israel e vice-presidente da Câmara Portuguesa de Comércio na Bahia.