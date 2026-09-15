Comunicação Estratégica: o ativo indispensável para os negócios na Bahia

Durante muito tempo, o empresariado baiano nutriu uma postura predominantemente reservada. O famoso lowprofile era visto como sinônimo de prudência ou sofisticação. No entanto, no dinâmico ecossistema de negócios atual — onde a Bahia se consolida como um polo atrativo de investimentos, inovação e sustentabilidade —, o silêncio deixou de ser uma virtude para se tornar um risco competitivo. Hoje, quem não constrói a própria narrativa permite que o mercado, a concorrência ou os algoritmos a definam.

A comunicação corporativa deixou de ser um custo de suporte para se tornar um investimento central em inteligência de negócios. Em um mercado cada vez mais disputado, a diferenciação não reside apenas na qualidade do produto ou serviço prestado, mas na capacidade da empresa de gerar autoridade, engajamento e percepção de valor contínua.

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A transformação mais profunda desse segmento atende por uma sigla que começa a redefinir o mercado: GEO (Generative Engine Optimization). Com a ascensão das ferramentas de Inteligência Artificial para pesquisas e tomada de decisão de compras e investimentos, o papel da assessoria de imprensa ganhou uma camada inédita de relevância. As IAs não inventam dados; elas sintetizam informações publicadas em veículos jornalísticos de credibilidade e fontes institucionais sólidas. Se a sua empresa não está presente na imprensa regional e nacional de forma estratégica, ela simplesmente não existirá nas respostas formuladas pelas IAs quando um cliente ou investidor buscar por soluções no seu setor.

Mas a visibilidade moderna não depende de um único pilar. As empresas baianas precisam dominar a presença omnichannel. Isso significa integrar uma assessoria de imprensa ativa a redes sociais proprietárias bem alinhadas, canais diretos e plataformas de conteúdo próprias. Essa multicanalidade garante maturidade de marca, cria múltiplos pontos de contato e fortalece a reputação corporativa.

No entanto, visibilidade sem substância evapora rapidamente. Para se destacar com consistência, as organizações precisam construir e comunicar uma agenda positiva pautada em ações concretas. O mercado não tolera mais o discurso vazio. Sustentabilidade, impacto social local, inovação na gestão e valorização da cultura baiana precisam se traduzir em fatos praticados pela organização.

Fazer comunicação estratégica na Bahia é reconhecer a força da nossa identidade e transformá-la em vantagem competitiva. É hora de o empresariado baiano ocupar o centro da mesa, assumir sua voz e utilizar a comunicação como o principal vetor de crescimento, posicionamento e longevidade dos seus negócios.

*Por Cristina Barude – sócia-diretora executiva da Lume Comunicação Integrada