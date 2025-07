Economia Circular Made In Bahia

Loyola Neto- sócio da Ecoloy

Você vai em uma loja e compra uma roupa para fazer sucesso naquele evento de lançamento da Vex Bussiness Bahia. Deu tudo certo, você brilhou, fez o networking só que quando foi passar a roupa para colocar no armário para uma próxima jornada dela; danificou a roupa. Fazer o que? Doar? Só que ela está muito danificada, queimada, daí você percebe que algumas peças de seu armário não são mais usadas por você.

As peças que estão em bom estado você deveria doar, no entanto, as peças danificadas só tem dois caminhos; ou aterro sanitário ou incineração. E para nosso planeta esses são dois péssimos caminhos.

Infelizmente essa é uma triste realidade dessa 2ª indústria que mais polui no mundo: a Indústria da moda (têxtil e vestuário) que só perde para a Indústria do Petróleo. E se essa peça de roupa retornasse para a indústria que a produziu para ser transformada em tecido novamente e virasse outra peça para o uso do dia a dia? Isso é Logística Reversa, isso é circular o processo; isso é Economia Circular.

A Política Nacional de Economia Circular (PNEC) foi formalmente instituída e aprovada pelo Senado Federal em março de 2024, alinhando inovação, sustentabilidade e justiça social, demonstrando o compromisso do Brasil com um modelo de crescimento que não apenas evite a exploração de recursos, mas promova a regeneração.

Logo em seguida, foi lançada a Estratégia Nacional de Economia Circular (ENEC), concebida como instrumento de implementação da PNEC, da qual derivará o Plano de Ação para a Economia Circular (2025-2034), oficializando o compromisso do país com metas ambiciosas para os próximos dez anos.

A COP30 é agora em novembro 2025. A Economia Circular é uma realidade e na Bahia Movimentos como O Prodeter de Economia Circular, o Programa Ecos da CNC que tem a Fecomercio Bahia como case nacional, Programa Recicla Salvador da PMS vem fazendo uma diferença. E Startups de Economia Circular como a Sollos e a Ecoloy trazem soluções para impactar o ecossistema onde atuam.

A Ecoloy tem invenções de Hardware e software para transformar resíduos de tecido em tecido, e um outro Projeto de um Isopor Sustentável dentro do Senai Cimatec com investimento da Embrapii. E recentemente colocou no mercado sua Bolsa Sustentável, chamada Ecobaggy, feita de resíduo de uma indústria do Polo Petroquímico BMD Têxteis, laudada e certificada que resiste até 30kg e dura no mínimo 5 anos.

Essa startup traz soluções disruptivas para essa indústria têxtil e vestuário que não tem soluções para mitigar sua emissão de resíduos, ou seja são soluções para impactar a segunda indústria mais poluidora do mundo. Ecoloy é uma startup Made in Bahia.