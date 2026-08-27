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Grupo Business Bahia celebra aniversário de 8 anos e anuncia seminário em novembro

Seminário Made in Bahia acontecerá em novembro

Redação
Por Redação
Business Bahia celebrou seu aniversário de oito anos
Business Bahia celebrou seu aniversário de oito anos - Foto: Divulgação / Made in Bahia

O Business Bahia celebrou seu aniversário de oito anos reunindo empresários membros do grupo em um almoço no Palacete TiraChapeu.

Nesta quinta-feira, o destaque do almoço foi o painel “oportunidades de negócios no mercado europeu “, mediado pelo jornalista Pablo Reis e que contou com a participação dos cônsules de Portugal e Espanha, Ricardo Cortez e Ignácio Pérez que trouxeram novidades para o comércio internacional das empresas baianas com a Europa.

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Durante o evento foi lançado o Seminário Made in Bahia que acontecerá em novembro no Centro de Convenções. Com o tema “o Brasil que surgiu das urnas” o seminário avalia o alcance das eleições para a economia brasileira.

Como novidade os participantes do seminário também contribuirão com sugestões para criação dos temas e palestras da 3a edição do Summit Made in Bahia que acontecerá em junho de 2027.

“Hoje o Business Bahia celebra 8 anos de uma curta história mas já repleta de propósitos e legados. Espero que continuemos desfrutando de momentos como esse almoço, sempre valorizando e estimulando a economia baiana”. afirma Carlos Sérgio Falcão, presidente do Business Bahia.

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