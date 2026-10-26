De herói a vilão: A desconexão de Willian José com a própria terra

Defender a democracia é um exercício diário e essencial. Todo mundo tem o direito de ter suas preferências políticas, escolher seus candidatos e torcer por quem quiser. No entanto, quando a manifestação ultrapassa o bom senso e esbarra em preconceito e discriminação de classe ou região, o debate muda de figura, até porque xenofobia não é "opinião", é crime previsto pela Lei nº 7.716/1989.

Sou um defensor de que atletas devem, sim, ter voz e se posicionar sobre o mundo ao seu redor. O futebol não existe em um vácuo. O único detalhe que muitos esquecem quando resolvem apertar o botão de "publicar" é que todo posicionamento traz consequências. E, na era das redes sociais, a desculpa de "tenho até parentes que são..." costuma chegar atrasada e soar bastante rasa.

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Pois bem. Passada a apuração das urnas no domingo, o atacante alagoano Willian José, hoje jogador do Esporte Clube Bahia, resolveu compartilhar com seus seguidores um vídeo que expõe uma visão no mínimo controversa sobre o eleitorado nordestino. Na publicação repostada pelo atleta, 'Nordeste é o Câncer do Brasil', por ter sido peça importante na virada de Lula (PT) sobre Flávio Bolsonaro (PL), o autor do vídeo ainda dispara:

“No final, é cada um por si. Sabe o que essa galerinha [Nordeste] quer? Auxílio do Estado. É isso que eles querem: gratidão infinita (...) Foda-se, no final das contas, eu sou milionário. Eu quero que você se foda, você vai ficar nesse país...”

A situação é irônica: um jogador nascido em Alagoas, atuando no coração da Bahia, endossando um discurso que reduz a escolha política de todo o povo nordestino a um rótulo simplista e preconceituoso sobre assistência social.

Tentativa de "limpar a barra"

Como a reação da torcida tricolor foi imediata, o atacante correu para os Stories para tentar explicar a jogada:

“Sou nordestino e moro no Nordeste! Minha família é nordestina. Sei o que nosso povo passa e o quanto luta.”

Pronunciamento do jogador nas redes sociais - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Fica a dúvida reflexiva: será que sabe mesmo? Quem realmente conhece a realidade da região entende a diferença entre dependência e a oportunidade mínima de sobrevivência e ascensão social. Ter conquistado a independência financeira é ótimo e fruto do seu trabalho, mas isso não deveria anestesiar a empatia com a própria origem.

Diante do episódio, a cobrança recaiu também sobre a postura do Bahia. É compreensível que, com a chegada do Grupo City, a comunicação do clube tenha adotado um tom mais corporativo e cauteloso, mas o clube é reconhecido pelo posicionamento histórico com ações sociais e em defesa do povo nordestino, como ocorrido em nota divulgada no caso envolvendo Neymar e Rodrigo Nestor, e o que apuramos, apesar de não ter sido através de nota, o episódio foi tratado internamente em conversa depois do treino realizado nesta segunda-feira no CT Evaristo de Macedo e o atleta removeu o conteúdo.

Willian José chegou ao Esquadrão no início da temporada 2025 e tem contrato sendo encerrado no final desta temporada. Com a camisa do Esquadrão ele atuou em 92 jogos, com 28 gols marcados e 10 assistências.