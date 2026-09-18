Bahia atrai 3,84% mais turistas estrangeiros em voos internacionais

Através de voos internacionais comerciais diretos, entre janeiro e agosto de 2026, 136.558 passageiros estrangeiros chegaram a Bahia, aeroportos de Salvador e de Porto Seguro, segundo a Embratur, Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo.

A movimentação representa um salto de 3,84% em passageiros sobre igual período de 2025. Argentinos, portugueses, uruguaios, franceses e italianos continuam sendo as nacionalidades que mais visitam a Bahia através de voos comerciais diretos.

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Assim, a Bahia consegue conjugar grande destaque na atração de sul-americanos e europeus, diferentemente de estados como o Ceará, que não atrai bem o 1º grupo, com baixo número de voos.

Embratur

Analisando as duas nacionalidades que mais emitiram visitantes, o crescimento na atração de argentinos foi de 6% de 2026 sobre 2025, consequência direta do aumento de partidas entre Argentina e Bahia no (344 x 295), dados da Agência Nacional de Aviação Civil - ANAC (janeiro a julho).

As operações da Argentina Flybondi ajudaram no incremento de voos ao país portenho. A chegada da Jetsmart a Porto Seguro em janeiro de 2027, impulsionará ainda mais a chegada de Argentinos a Bahia já para o próximo ano.

Quanto ao pequeno decremento de atração de turistas portugueses tem relação com a estabilidade do número de voos entre Salvador e Lisboa (204 partidas em 2026, contra 203 partidas em 2025) de portugueses.

Um destaque da movimentação foi o relevante crescimento na atração de visitantes advindos dos EUA. Em 2026, o país apareceu como 9º maior emissor com 2944 turistas chegando em aeroportos internacionais da Bahia.

Em 2025, os EUA sequer apareceram entre os 12 maiores emissores, estavam, na verdade na 14ª posição com apenas 596 turistas. O crescimento certamente é consequência direta do início dos voos da Copa Airlines entre Salvador e a cidade do Panamá, chamado de hub das Américas. Os americanos (e brasileiros residentes expatriados) se valeram desse voo iniciado em 07 de janeiro de 2026 para chegar até a Bahia.

A Bahia não conseguiu ainda re-atrair voos diretos aos EUA, que possuíam com a Latam, por exemplo, no pré-pandemia. Por outro lado, o poder do hub da Copa no Panamá, trouxe ao estado crescimento de quase 400% na movimentação da América do Norte.

Os voos da companhia têm tido excelentes movimentações no aeroporto de Salvador, com média do ano em 89%.

Bahia recebe maior número de estrangeiros

Nos 7 primeiros meses de 2026 sobre 2025, foram mais de 200 voos internacionais comerciais no período, dados da ANAC. Destaque para incremento inaugural da Copa Airlines, Sky Airlines com voos para (Buenos Aires, Montevideo e Santiago) e Gol (Buenos Aires e Uruguai).

A Bahia foi o estado do Norte-Nordeste que mais atraiu estrangeiros no período de janeiro a agosto, com 136.558 turistas, seguido de Pernambuco 103.519 e Ceará, 82.882

Além de liderar em estrangeiros, o Estado lidera na movimentação de passageiros internacionais totais (brasileiros e estrangeiros): Bahia: 370.987, Pernambuco: 373858, Ceará: 293.283.

Para 2027, um destaque inicial serão os 3 voos semanais da Latam para Santiago que começarão a operar a partir de janeiro próximo. Além disso, a Sky Airlines voltará com duas frequências semanais diretas para a capital chilena, totalizando até 5 frequências semanais.

Negativamente, pesará de novo, a suspensão temporária dos voos da Air France a Paris entre 8 de março e 22 de maio de 2027 e a redução de algumas frequências semanais da TAP após o 1º trimestre, que tem operado voos diários a Lisboa.