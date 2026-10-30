LATAM pode encerrar voos para Santiago após abril de 2027; Sky deixará salvador?

O incremento de custos às operações aéreas, mais propriamente, a elevação dos custos com querosene de aviação, decorrente do preço interacional de petróleo, pode estar causando a revisão de mais voos em Salvador.

Após revisão de voos da Gol em Salvador, a Latam pode finalizar as vendas entre Salvador e Santiago antes mesmo do início das operações. Ainda pior, a companhia ultra low cost chilena Sky Airline dá mostras que poderia suspender operações no aeroporto da capital baiana após início em 2019.

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Caso isso aconteça, Salvador perderia ligações, além do retorno da rota à Santiago, das existentes ligações com Buenos Aires e Montevideo com a Sky.

A Sky movimentou em média aproximadamente 5.000 passageiros por mês no aeroporto Deputado Luís Eduardo Magalhães em 2026, com uma ocupação aproximada de 60%, índice que não é tão positivo.

Reviravolta na situação

Menos de dois meses após o anúncio de uma ampliação significativa da oferta de voos para Santiago, avaliações mais recentes indicam que a Sky Airlines poderia vir a abandonar suas operações na capital baiana e que a Latam poderá manter a nova rota para o Chile apenas até abril de 2027.

Em 1º de setembro de 2026, o Salvador Bahia Airport celebrou o fortalecimento da conectividade com o Chile. Em comunicado distribuído à imprensa, a concessionária informou que Salvador contaria com cinco voos semanais para Santiago durante a alta temporada, sendo três frequências operadas pela Latam e duas pela SKY Airline.

Na ocasião, o aeroporto afirmou que a companhia chilena Sky retomaria os voos ao Chile em 28 de dezembro de 2026 e que a expectativa era de “uma operação regular e definitiva”.

Levantamento realizado pela Coluna nos registros da ANAC no dia 29/10, porém, mostra que a Sky não possui mais voos cadastrados entre Salvador e Santiago nem para o 1º trimestre de 2027, nem para o restante do ano. Nessa perspectiva, a Sky nem chegaria a operar os voos ao Chile.

Mais do que isso, os dados indicam que a companhia pode estar se preparando para deixar completamente o mercado soteropolitano, dado que não há mais vendas (29/10) dos trechos para Montevideo e Buenos Aires para depois do mês de março de 2027.

Em levantamento realizado pela Coluna em setembro, a Sky teria em média 33 partidas mensais a partir de Salvador para capitais argentina, uruguaia e chilena. No levantamento realizado no final de outubro, a média cai 26 partidas mensais, apenas para Buenos Aires e Montevideo.

De abril em diante, não há voos programados. Perguntamos à assessoria da companhia se haveria planos de saída de Salvador, mas até a publicação da Coluna, não recebemos atualização. O espaço segue aberto.

Embora a ausência de voos à venda após março não confirme, por si só, uma retirada definitiva, ela contrasta fortemente com o discurso adotado há poucas semanas, quando se falava em retomada regular da rota para Santiago e ampliação da conectividade internacional da capital baiana.

Certamente o incremento de custos do querosene de aviação tem sua participação na revisão para baixo das operações.

LATAM também desperta atenção.

Quando anunciou a rota Salvador-Santiago, em 28 de agosto de 2026, a Latam informou que operaria três frequências semanais durante a alta temporada de verão. A própria empresa, entretanto, já previa uma forte redução após esse período, informando que os voos passariam a operar apenas uma vez por semana a partir de março de 2027: “Inicialmente, a rota contará com três voos semanais durante a alta temporada de verão. (...) A partir de março, a operação contará com uma frequência semanal.”, disse a Latam em comunicado de agosto.

Na ocasião, a companhia ainda informou que “As passagens estarão disponíveis a partir deste sábado (29 de agosto) em latam.com e demais canais de venda da companhia.”

Os dados cadastrados inicialmente refletiam essa estratégia. Em consulta realizada pela Coluna no dia 9 de setembro, a programação da LATAM aparecia estendida até julho de 2027, com 49 partidas previstas entre janeiro e julho.

Naquele momento, estavam cadastradas em sistema de previsão de operações da Agência Nacional de Aviação Civil – ANAC:

• 13 partidas em janeiro;

• 12 partidas em fevereiro;

• 6 partidas em março;

• 5 partidas em abril;

• 4 partidas em maio;

• 4 partidas em junho;

• 5 partidas em julho.

Entretanto, uma nova consulta realizada nesta quinta-feira, 29 de outubro, mostra um cenário mais restrito. Permanecem cadastradas apenas as operações entre janeiro e abril:

• 13 partidas em janeiro;

• 12 partidas em fevereiro;

• 6 partidas em março;

• 5 partidas em abril.

À Coluna, a Latam não comentou especificamente sobre permanência de voos anunciados à Santiago após a alta estação do 1º trimestre, mas informou que “segue ampliando de forma consistente sua operação doméstica. Após crescer 12% em oferta de assentos-quilômetros (ASK) em 2025, em relação ao ano anterior, a companhia mantém a perspectiva de crescimento para 2026 e já planeja um novo ciclo de expansão em 2027, adequado ao atual cenário de custos do setor aéreo.

Ainda, a LATAM informa que lidera o mercado doméstico brasileiro desde 2021 e superou 40% de participação em passageiros-quilômetros transportados (RPK) no acumulado de janeiro a setembro de 2026, esclarece ainda que não cancelou voos já confirmados para 2027.