A DISPUTA INTERNA NO BAHIA

Emerson Ferretti quer mais um mandato à frente da Associação do Bahia. Mas, no dia 12 de dezembro, terá que enfrentar pela frente o próprio vice. Paulo Tavares, com Duda Sampaio na chapa, conhece a gestão por dentro e tem condições de cobrar de Ferretti respostas que um adversário de fora talvez nem soubesse pedir. Com o Grupo City à frente do futebol, cabe à Associação fiscalizar a SAF e dar voz ao sócio. É aí que a experiência de Tavares pode pesar. Quem conhece a mesa de decisões sabe onde bater quando o sócio precisa ser ouvido.

MILÍCIA-LOG

Uma empresa de logística invadiu clandestinamente um terreno público na Bahia e está usando a área como pátio de contêineres, dificultando a sua desocupação. O Carrasco está apurando o caso e, confirmadas as informações, divulgará em breve o nome da empresa e os agentes políticos que podem, segundo apurações, estar apadrinhando o malfeito. A repercussão poderá comprometer a relação da conspurcada operadora com seus clientes, entre eles multinacionais do transporte marítimo. Fica o aviso aos navegantes: vem porrada grande por aí.

FISCOLA DE GASES

Sem ter o que fazer, diante de um mandato medíocre à frente da cidade de Ipirá, o testa de ferro, ou melhor, o cara de pau do Thiago de Dudy, andou, in off, dando pitacos e soltando a borracha no processo de alienação parcial do capital social da Bahiagas. Quando a cúpula do governo Jerônimo descobrir os comentários maldosos desse parlapatão, inclusive descredenciando um eleito deputado federal petista, a chapa vai esquentar. O garoto, coitado, não aguenta dois baculejos da SSP que rapidinho corre para debaixo da cama.

O BARATO QUE SAI CARO

Ora, ora, a lista de compras do Atakarejo desta vez incluiu itens bem indigestos para o bolso. A rede de supermercados entrou na mira do Ministério Público da Bahia após a identificação de graves irregularidades em duas unidades de Salvador, em Fazenda Grande I e II. Entre os problemas estão alimentos vencidos, ovos com larvas e insetos e lixo acumulado entre os produtos. Para completar, um idoso chegou a cair após escorregar em ovos quebrados no chão de uma das lojas. Complicado…

ESTACIONAMENTO DE RISCO

A sensação de que entrar em um grande centro de compras em Salvador garante proteção virou pura ilusão de ótica. Em apenas três dias, o soteropolitano testemunhou um homicídio no acesso ao estacionamento do Shopping Paralela e o sequestro relâmpago de uma jovem dentro do pátio do Salvador Shopping — o mesmo local onde três mulheres foram raptadas meses atrás. O mais revoltante nessa história é a conta que o consumidor paga: além de gastar nas lojas, o cidadão desembolsa tarifas salgadas para deixar o carro no estacionamento sob a promessa de segurança, mas acaba entregue à própria sorte enquanto as administradoras faturam. Pagar caro pela cancela para correr risco de vida é o cúmulo do desrespeito ao cliente.

EMAGRECIMENTO DE FUNDO DE QUINTAL

A polícia estourando um laboratório clandestino de canetas emagrecedoras e anabolizantes no Jardim das Margaridas, em Salvador, escancara uma ironia impagável do comportamento moderno. Muita gente que fez escarcéu durante a pandemia desconfiando de vacinas testadas e aprovadas pelas agências sanitárias agora não pensa duas vezes antes de injetar no próprio corpo tirzepatida falsificada e hormônios manipulados sem qualquer higiene para perder uns quilinhos rápido. O esquema ilegal despachava a química duvidosa para o Brasil inteiro sem um pingo de fiscalização. Pelo visto, o medo da agulha passa rapidinho quando a promessa é caber na roupa do verão, mesmo que o preço seja uma roleta-russa com a própria saúde.

O INFERNO SÃO OS OUTROS

A velha máxima de Jean-Paul Sartre parece ter encontrado endereço nas redações brasileiras. Em uma disputa que mistura Banco Master, Itaú, interesses empresariais e independência editorial, a Revista Piauí e o Metrópoles decidiram lavar a roupa suja em público. A primeira colocou sob suspeita as relações comerciais do portal de Luiz Estevão. O segundo resolveu devolver a gentileza, questionando os vínculos da revista com a família Moreira Salles e o Itaú. No fim, cada um parece ter encontrado no concorrente um belo exemplo de tudo aquilo que o jornalismo não deveria ser. Para o leitor, resta acompanhar o espetáculo e tentar descobrir onde termina a investigação e começa a artilharia empresarial.

PARAÍSO CONGELADO

O cerco fechou em Barra Grande, município de Maraú. A Vara Criminal de Itacaré acatou a denúncia do Ministério Público da Bahia, via Gaeco, e bloqueou até R$ 15,5 milhões em contas, bens e contas empresariais de dois acusados de loteamento clandestino. A dupla comercializava 29 terrenos (22 mil m²) em área pública e de proteção ambiental da Mata Atlântica, no Loteamento Praia Bela de Taipus, projetando lucro de R$ 5,3 milhões. Além do bloqueio e da proibição de vendas, vão ter que prestar contas em juízo a cada trimestre.

FREIO DE MÃO PUXADO

O Tribunal de Contas dos Municípios (TCM-BA) resolveu tirar o pé do acelerador no transporte escolar de Jaguaripe. Diante de indícios de irregularidades em um pregão realizado em 2025, a Corte proibiu a gestão do prefeito Fábio Nonato Barbosa (MDB) de renovar ou prorrogar o atual contrato até o julgamento definitivo do mérito. O gestor tem 20 dias para se explicar, enquanto moradores da comunidade do Cachaço seguem cobrando fiscalização após denúncias de direção perigosa envolvendo veículos da frota escolar.

​NEGÓCIO DE FAMÍLIA

Em Quixabeira, a administração municipal tem cara de reunião de domingo. Desde o segundo dia de mandato, em janeiro de 2025, o prefeito Dinho do Piloto (União Brasil) e o vice, Audirley Lopes, mantêm metade das oito secretarias nas mãos de parentes diretos: dois filhos do prefeito (Governo e Transportes), um sobrinho (Fazenda) e a esposa do vice (Desenvolvimento Social). Um verdadeiro negócio em família!

DOCE AMARGO

O cardápio da merenda escolar em Ouriçangas virou caso de plenário e de Ministério Público. Alunos da Escola Municipal Jairo Azi, única unidade de Ensino Fundamental da cidade, registraram larvas no arroz-doce servido na rede pública. O episódio, levado à Câmara Municipal, engrossa uma investigação já em curso no MP-BA sobre a precariedade nutricional no município, onde o lanche já chegou a se resumir a café com leite e dois pedaços de banana.

VAI ROER A CORDA?

A recondução da deputada Ivana Bastos (PSD) à presidência da Assembleia Legislativa da Bahia (Alba) está mais certa do que a soma 2+2. No entanto, a matemática básica vem se mostrando uma equação complexa quando se fala do PT e do apoio à pessedista. A sigla resolveu fazer um suspense sobre o assunto e não demonstrou nenhum movimento e sinalização clara de que irá apoiá-la nessa nova corrida. Este Carrasco está atento para descobrir se a soma final vai mesmo fechar em unanimidade ou se alguém vai decidir roer a corda antes do resultado.

DEPOIS DE "ORDEM E PROGRESSO", A CANETA

O deputado federal Pastor Sargento Isidório (Avante) resolveu que os grandes problemas estruturais do país se resolvem mexendo no tecido do pavilhão nacional. O parlamentar baiano protocolou um Projeto de Lei para acrescentar a expressão "Justiça Social" ao tradicional lema positivista "Ordem e Progresso" da bandeira do Brasil. Sob o argumento de reafirmar o combate à pobreza, o projeto prevê até um prazo de 180 dias para a troca das bandeiras pelo país. Enquanto a desigualdade real segue batendo na porta do trabalhador no supermercado e no posto de saúde, Brasília gasta tempo e papel discutindo design gráfico na faixa branca da bandeira.

WERNER E O VERNIZ COM DENDÊ

Marcelo Werner tem o verniz com dendê necessário para assumir a PF, dizem aliados do governador Jerônimo Rodrigues (PT). Os mesmos que o indicaram a Lula, segundo soube o Carrasco, acreditam que ele tem o perfil pra organizar a bagunça que se encontra a instituição. O Carrasco sabe que é questão de tempo. Competência Werner tem de sobra.

FIM DA ERA ROSEMBERG

Rosemberg vai deixar a liderança do governo Jerônimo Rodrigues (PT) na ALBA a partir de fevereiro de 2027. A expectativa é de que Rowenna assuma o controle do governo no legislativo, dando fim a uma era do deputado, que é parte da velha guarda petista e que agora tem que se acostumar com novos tempos.

DEDO NERVOSO NA URNA

Os números oficiais da apuração na Bahia revelaram uma baita confusão na cabeça do eleitorado na hora de digitar o voto para governador. Mais de 127 mil baianos apertaram o "22" do Partido Liberal na disputa pelo Palácio de Ondina e acabaram jogando o voto direto no lixo, já que a legenda integrou a coligação da oposição, sem lançar candidato próprio ao Executivo. O estrago da desatenção foi tamanho que o número do PL perdeu apenas para o tradicional "00" no ranking dos votos anulados, superando legendas como Republicanos e PSD.

O GENERAL DE LEO PRATES

Leo Prates parece disposto a ampliar seu repertório de amizades militares. Ao chamar André Janones de “nosso general”, durante evento em celebração à redução da jornada de trabalho, o deputado distribuiu elogios ao comandante do Exército digital de Lula. A cena ganha contornos curiosos quando se lembra que Prates é aliado de ACM Neto e Bruno Reis. Na política, como na velha diplomacia romana, os inimigos de ontem podem muito bem ser os generais de hoje. O que não falta é gente disposta a trocar de trincheira sem trocar o discurso.

NIKOLAS, O ASPIRANTE A IMPERADOR

Nikolas Ferreira parece disposto a transformar a presidência da Câmara em uma questão pessoal. Mesmo diante da resistência de Valdemar Costa Neto, que chegou a classificar sua candidatura como “loucura”, o deputado insiste no projeto e ainda ameaça deixar o PL caso a legenda apoie a reeleição de Hugo Motta. Napoleão Bonaparte, ao menos, tinha um exército antes de sonhar com o império. Nikolas, pelo visto, quer conquistar o comando da Câmara antes mesmo de convencer o próprio partido a embarcar na campanha. O problema é que, nessa batalha, nem o general parece disposto a marchar com ele. Nesse bolo doido todo, só esquecerem que Nikolas não tem idade necessária para assumir um cargo na linha sucessória presidencial: 35 anos.

IRRITADO

Irritado com a especulação de nomes para os ministérios, o presidente Lula avisou que não aceitará pressão nem dividirá com terceiros o poder de escolher a equipe. Pelo visto, tem muita gente querendo sentar na Esplanada antes mesmo de receber o convite. Mas, por enquanto, a caneta continua nas mãos de Lula, que promete, entretanto, prestigiar a Bahia.

ENQUADRADA

O selo semanal do Carrasco vai para a COELBA. Se antes a demora na ligação de pontos originários era um problema do Oeste da Bahia, as vítimas da vez são os soteropolitanos e os consumidores da Região Metropolitana. “A Coelba antes de renovar sua concessão gratuitamente, havia prometido mais de meio bilhão de investimentos e até agora o que se viu foi um conto do vigário”, afirmou em reserva um vereador da Câmara Municipal de Salvador. A queixa também se acumula nos municípios de Madre de Deus, Candeias e São Francisco do Conde, mas o circo de horrores vem acontecendo nas ilhas de Salvador, onde, para além do problema, as quedas de energia tem se dado com uma frequência fora do normal. Podem anotar, se a CPI da Coelba não for instalada na ALBA, a CMS promete tomar o protagonismo para encontrar os verdadeiros responsáveis por essas irregularidades.