O Carrasco - A Viúva do Farol

A VIÚVA DO FAROL

Uma conspurcada blogueira instalada em Salvador, a famosa “Lambe-Lambe Cachorrinha”, teria ficado muito, mas muito triste mesmo, com a partida precoce de seu ex-peguete. Zuza, seu atual companheiro, não teria gostado nem um pouco pois achava que o sentimento, outrora tão fervoroso, já estaria enterrado. Quanta ilusão desse senil advogado ciumento.

QUEM AVISA AMIGO É

Provocou profunda decepção em uma empresa alemã, os ataques gratuitos perpetrados pela companheira do polêmico advogado contra os interesses da multinacional, em assuntos sob disputa judicial. Ressuscitar nosso querido músico OSMAR Macedo deve servir para comemorar alegrias e nunca para tensionar problema. Fica o aviso: um boné e um revólver.

CAIXA-PRETA RODOVIÁRIA

Parece que vem aí a abertura de uma caixa-preta capaz de sacudir o asfalto baiano. Nos bastidores, fala-se de um verdadeiro feudo de “coronéis” que, depois de fazer roça em Alagoas, resolveu atravessar a divisa e tentar colonizar as estradas da Bahia — onde recursos, decisões difíceis de explicar e prestígio político, aparentemente, trafegariam pela mesma pista. Na medicina, talvez o diagnóstico fosse salmonela. Na engenharia, já sugerem nomes mais apropriados: “saulomole” ou “saulomoze”. Mas, é bom lembrar o velho ditado: nem sempre quem ri por último, ri melhor. Principalmente, quando o sorriso, no final das contas, é só um Kaká. A caixa ainda está fechada mas dizem que a tampa já começou a levantar.

SOB LUPA

Vem aí uma licitação para contratação de empresa para fornecimento de alimentação em um hospital da capital. Dizem que as expectativas do vencedor estariam a passos largos, apesar de alguns participantes afirmarem que vão pra porrada e não aceitarão jogo de cartas marcadas. A conferir.

FALAR É FÁCIL

Agora é oficial. O Ministério Público do Trabalho (MPT) arquivou na semana passada a investigação que havia sido aberta para apurar denúncias de assédio moral e sexual na fábrica da BYD em Camaçari. A investigação foi encerrada por não terem sido constatadas irregularidades que corroborassem as denúncias. No mês de julho, o dirigente do Sindicato dos Metalúrgicos de Camaçari, Júlio Bonfim, havia afirmado, em assembleia de trabalhadores na porta da fábrica, que existiam “centenas de casos de assédio moral e sexual”. Falar é fácil, na hora de provar é que são elas.

ESPERANDO MOTORISTA

Pedir uma corrida pela 99 Pop virou um teste de paciência e fé para o passageiro soteropolitano. O processo, que deveria ser simples, tornou-se uma verdadeira via crucis: a solicitação é feita, o preço é fixado, mas a corrida fica em um "limbo" enquanto motoristas apenas visualizam e ignoram a chamada. Há relatos de usuários que chegam a aguardar até 20 minutos apenas para saber se o aplicativo vai aceitar ou cancelar a solicitação. Enquanto a tela pisca sem confirmação, o relógio corre e o passageiro, que já está atrasado, perde compromissos. Com a trava e o descaso na operação da 99, quem sorri é a Uber, que ganha cada vez mais corpo e preferência na cidade pela previsibilidade. Se a plataforma não ajustar a dinâmica de aceite e valorização das corridas, vai continuar assistindo de camarote a migração em massa da base de clientes.

PINGUIM DA CONFUSÃO

O Ministério Público da Bahia abriu um inquérito para investigar a venda de bebidas pelo depósito Pinguim 24H, localizado na Pituba. A investigação foi aberta após fiscalizações encontrarem produtos sendo vendidos com prazo de validade expirado e também após a constatação de algumas infrações. Ainda há dúvidas sobre um produto chamado “suco de confusão” que terá sua procedência apurada. Se fizer algo parecido em fevereiro, não vai sobrar nenhum “príncipe maluco” no Carnaval. Enfim, O Carrasco deixa aqui seu apoio para a apuração contra a venda irregular de bebidas, os casos envolvendo metanol continuam ocorrendo a rodo.

PODA PREMIADA

Uma denúncia anônima jogou luz sobre os cofres da Prefeitura de Irará, comandada pelo prefeito Nássara de Chico. O alvo da contestação é a relação contratual do município com a 'Silver Construções e Serviços Ambientais', encarregada do serviço de poda de árvores. A empresa pertence ao empresário Elvis Jansen Freitas dos Santos, apontado como pessoa próxima ao gestor municipal. O que chama a atenção é a súbita fertilidade deste contrato. Em 2025, a prestadora manteve um faturamento médio mensal de R$ 137 mil. Porém, em 2026, os repasses sofreram uma aceleração impressionante: em apenas nove meses, o montante pago à Silver já superou todo o valor arrecadado pela empresa no ano anterior. Resta saber se o serviço cresceu na mesma proporção ou se a folhagem financeira só atende a quem tem boas conexões na praça.

ESPETÁCULO PASTELÃO

A busca de figuras famosas por cargos eletivos deixou de ser novidade na política. O que impressiona, contudo, é o visível esvaziamento do debate público e a falta de compostura de certos postulantes ao Legislativo. Candidato a deputado federal, o apresentador Uziel Bueno é um retrato dessa engrenagem que troca o confronto de ideias pelo espetáculo do pastelão. Ao transformar o bordão "mete a chibata, Uziel" na principal marca impressa em seus santinhos para atrair o eleitorado, o comunicador degrada a disputa democrática. Nem virou deputado e já perdeu o decoro.

EXPULSO DO GALINHEIRO

A Justiça Eleitoral varreu do pleito a candidatura à reeleição do deputado estadual Binho Galinha (Avante). Por unanimidade, o TRE-BA atendeu ao pedido do Ministério Público Eleitoral e barrou o parlamentar, acusado de chefiar uma milícia violenta na região de Feira de Santana. O procurador regional eleitoral Cláudio Gusmão fez questão de frisar que, de 19 casos cascudos monitorados no estado, o de Binho foi o único que exigiu impugnação direta, um carimbo de gravidade que não deixou margem para dúvidas entre todos os magistrados do tribunal. Os aliados de Binho, inclusive, já estariam exigindo que ele substitua sua candidatura por algum parente ou alguém de confiança, já que não se pode desperdiçar o potencial do ainda deputado.

ELEIFACÇÃO

Por falar em violência de milícias, outro ponto que tem gerado preocupação nos quatro cantos do Brasil é a atuação das facções criminosas nas eleições de 2026. No Rio de Janeiro, o TRE chegou a determinar o envio de tropas federais para garantir que os eleitores tenham o direito de circular em seções eleitorais e de votar livremente. Em Salvador, candidatos de todos os espectros políticos tem enfrentado resistência e sofrido cobrança de pedágios para permitir a circulação de eleitores no dia 4 de outubro. “Ouvi de uma pessoa que sei que é ligada ao tráfico de drogas que se não houver o pagamento de um pedagio, a gente esquecesse votação no Nordeste de Amaralina”, confidenciou um vereador soteropolitano que pediu para não ser citado por medo de represália.

TODOS QUEREM A GRANDE FEIRA

Jerônimo (PT) e ACM Neto (União Brasil) permanecem articulando na região da Grande Feira de Santana, o chamado Portal do Sertão. O lugar, composto por mais de uma dezena de cidades, é visto com um dos corações das campanhas na reta final da eleição. Segundo apuração do Carrasco, os próximos dias serão decisivos para os dois players no portal da Princesinha.

GUERRA E VINHO

A guerra civil no DC baiano acabou rendendo frutos a Ariel Capistrano. Segundo o próprio, o “quebra-pau” com José Estêvão foi bom: sem a briga, sua candidatura ao governo talvez nem tivesse ganhado a visibilidade que ganhou. Agora, com Estêvão fora da disputa por decisão da Justiça Eleitoral, Ariel já pensa em selar a paz. Quer chamar o antigo adversário para tomar um vinho. Depois de tanta guerra, até César e Pompeu mereciam uma taça.

CAMPANHA PARA ADOLESCENTE

Renan Santos, candidato do Missão à Presidência da República, tem visto seu capital de intenções de votos sumir nas últimas pesquisas. Está acontecendo o óbvio: Renan não tem eleitores, mas sim fãs adolescentes que em nada colaboram no processo eleitoral. Fora do seu universo de personagem de desenho animado, o candidato não é o grande ator político que acredita ser.

DIREÇÃO ERRADA OU DESESPERO?

Será que o presidente Lula (PT), candidato à reeleição, tinha mesmo a necessidade de lançar a cartada eleitoreira do aumento do Bolsa Família agora? É impressão ou parece que a campanha está meio perdida?

EMPAREDANDO A CORTE

O candidato à Presidência Flávio Bolsonaro (PL) elevou o tom contra o STF ao cobrar isenção da Corte e exigir que os ministros não adotem medidas para prejudicar sua campanha. Mirando diretamente Alexandre de Moraes e Flávio Dino, o liberal acusou o Judiciário de tentar interferir no pleito, sustentando que lidera as pesquisas e alertando contra "gracinhas" ou "ações ilegais" do Supremo. Flávio ainda pregou o fantasma de uma "ditadura do Judiciário" caso Lula venha a indicar novos nomes à Corte e conclamou a militância a se credenciar para fiscalizar presencialmente as seções eleitorais no dia da votação.

VAI ACABAR EM PIZZA?

O julgamento do STF para apreciar a autorização de investigação contra o ministro Alexandre de Moraes, na verdade, sequer discutiu a pauta. Os intocáveis de toga deram um show de horrores no plenário da Corte na última terça-feira, 15, e focaram em provocações e até berros durante a sessão. Quem saiu perdendo foi o presidente do STF, Edson Fachin, que apanhou de todos os lados por tentar botar ordem na bagunça. O saldo do julgamento foi um pedido de vista sobre a investigação contra Moraes e o adiamento da sessão que iria debater supostas irregularidades contra André Mendonça na condução do caso Master. O Carrasco faz uma pergunta retórica por aqui: será que a briga do STF vai acabar em pizza?

PÃO E CIRCO

Nos bastidores de Brasília, as más línguas cravam que faltou pulso firme ao presidente da Corte, ministro Edson Fachin, enquanto os mais cautelosos preferem afagar o magistrado para não se queimar na Praça dos Três Poderes. O bom é ir direto ao ponto: faltam escrúpulos dentro da mais alta instância do Judiciário. Com as vísceras expostas em praça pública, a impressão que fica é de que, a partir de agora, é só ladeira abaixo.

CARA LISA

Em um documento de 44 páginas enviado à presidência do STF, o ministro Alexandre de Moraes usou a palavra “ilegal” 26 vezes para criticar a conduta do ministro relator do caso Master, André Mendonça, acusando-o de inflar uma “farsa incriminatória” às vésperas de eleições. Embora negue qualquer diálogo íntimo com Vorcaro, Moraes esquece que o escritório de advocacia de sua esposa confirmou que ele avaliou e meteu a mão na minuta de um contrato de R$ 131 milhões com o Banco Master.

ENQUADRADA

A nosso selo semanal de enquadrada vai para o dr. Malabarismo. Literalmente a casa caiu para o prefeito de Santaluz, Arismário Barbosa Júnior. O gestor saiu derrotado em todas as instâncias judiciais ao tentar, de forma desesperada, anular as apurações que escancararam irregularidades gravíssimas no quadro funcional do município. O centro da sangria é o caso de um médico servidor ter acúmulo inconstitucional de cargos de fazer inveja a qualquer malabarista, já que o profissional mantinha vínculos concomitantes nada menos do que em outros cinco municípios. Em certos períodos, o somatório das escalas ultrapassava 100 horas semanais, jornada fisicamente impossível de ser cumprida e que atropela sem piedade a Constituição Federal. O eleitor de Santaluz é impiedoso com quem presta um desserviço público e dará um recado ao prefeito já em 2026 que o fará ficar ligado na derrota que se avizinha nas eleições de 2028.