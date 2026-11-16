O Carrasco - Dá e Deixa

DÁ E DEIXA

Quando uma paciente com câncer precisa de radioterapia urgente, a resposta do hospital deveria ser prioridade, não burocracia. No Hospital Santa Izabel, em Salvador, o MP/BA investiga a demora na autorização do procedimento e possíveis falhas na continuidade do atendimento. O hospital terá de explicar por que a urgência não parece ter sido prioridade.

FALTA TUDO

Os profissionais de Saúde da Bahia cansaram de se queixar nos corredores do hospital e resolveram expor o baque financeiro que estão passando devido aos constantes atrasos de salários. A situação tem sido denunciada pelo Sindicato dos Médicos da Bahia (Sindimed-BA) e este Carrasco quer saber quem vai pagar essa conta?

NINHO DE COBRA

Andar pelas ruas de Salvador virou um teste diário de coragem sob um verdadeiro emaranhado de fios que mais parecem teias de aranha prontas para entrar em curto-circuito. Da Vasco da Gama a Pernambués, chegando até o coração financeiro da Avenida Tancredo Neves, moradores e comerciantes convivem com postes tortos e cabos pegando fogo por pura sobrecarga. A Neoenergia Coelba jura que fiscalizou 166 mil postes e joga a culpa na conta das 946 empresas de telefonia e internet que dividem a estrutura sem dar a devida manutenção. Enquanto a concessionária e as operadoras ficam nesse jogo de empurra burocrático citando resoluções da Aneel, o soteropolitano segue rezando para o poste da esquina não derreter em cima do próprio carro.

PROPAGANDA ENGANOSA?

Na Black Friday, o consumidor corre atrás de descontos, mas precisa ficar atento para não acabar levando gato por lebre. A unidade das Lojas Americanas no Shopping da Bahia entrou na mira do MP/BA por suspeita de publicidade enganosa durante a edição de 2025, após fiscalização do Procon. A investigação acende um alerta para quem pretende aproveitar as ofertas deste ano. Esse ano tem mais? Vamos acompanhar.

LEITURA CARA

Em Serrinha, o dinheiro do Fundeb, que deveria garantir o básico na sala de aula, acabou servindo para engordar o caixa de fornecedores com a compra de livros a preços inflacionados. A educação municipal parece ter adotado uma matemática própria, em que o valor da obra sobe muito além da tabela do mercado, pesando diretamente no bolso do erário. Se a ideia era incentivar o hábito da leitura, o preço salgado dessa conta já deu um susto e tanto na população.

DUPLO CERCO

​A gestão do prefeito de Ipirá, Thiago Oliveira do Vale (PSD), entrou na mira dos órgãos de controle. Enquanto o Ministério Público Federal (MPF) investiga possíveis pagamentos em duplicidade na folha e calote nos encargos trabalhistas em um contrato da Saúde com o Instituto Sertão Forte, o Ministério Público estadual (MP-BA) prorrogou o inquérito que apura um acordo de R$ 3,5 milhões na Educação com a Inove Consultoria e Comércio Ltda. Neste segundo front, as suspeitas vão de direcionamento de licitação e sobrepreço até inexecução do serviço e documentação falsa. A conta da Lei de Improbidade Administrativa deve chegar salgada ao município.

DONO DA CHAVE

Diferente de 2022, quando precisou ajustar, logo de início o desenho da Assembleia Legislativa da Bahia (Alba), a fim de evitar qualquer dor de cabeça, o governador Jerônimo Rodrigues (PT) agora encontrará céu de brigadeiro desde o primeiro dia, já que a Casa elegeu quase 45 deputados estaduais do seu lado. Quatro anos atrás, o petista precisou conversar com pepistas, com o Solidariedade e com deputados de partidos menores, cenário completamente diferente a partir de fevereiro do ano que vem.

A HORA É DE LOYOLA

Parece que chegou a vez de Adolpho Loyola ser colocado na linha de frente do grupo governista estadual na disputa pela prefeitura de Salvador. Segundo soube esse Carrasco, o petista é o número um do projeto municipal, podendo, quem sabe, pegar uma boquinha na Conder, apenas para viabilizar seu nome. Apesar dos rumores, Loyola os tem negado e segue afirmando que sua missão continua na articulação política do governador Jerônimo Rodrigues. Em recente entrevista, Adolpho disse que outros partidos do espectro político do governo podem ser contemplados e que a condução do processo ficará a cargo do governador, tudo no momento oportuno.

ENQUANTO O TRUNFO DA OPOSIÇÃO TEM TRILHOS…

Ainda falando sobre 2028, parece que o trunfo do grupo será o VLT de Salvador, que já caminha para sua expansão. A votação de Jerônimo Rodrigues (PT) na região em que o transporte já circula foi um sinal positivo dentro do Palácio de Ondina, que agora quer dominar estado e capital pelos próximos anos. O caminho, pelo visto, estaria aberto e tem algumas estações.

...O TRUNFO DA BASE TEM OBRAS ESTRUTURANTES E UMA TROPA DE VEREADORES

Enquanto a oposição fala em mais VLT para tentar obter o controle da prefeitura em 2028, a base aposta em manter a hegemonia focada em pelo menos quatro fatores consistentes. O alto índice de aprovação da gestão Bruno Reis, que não se confunde, absolutamente, com o resultado das eleições para governador e presidente em Salvador. A oposição precisa apresentar um nome que tenha capilaridade de enfrentar a popularidade do atual prefeito, o que não conseguiu em 2016, 2020 e 2024, quando sofreu derrotas acachapantes. Até 2028, a prefeitura fará entrega de obras estruturantes e equipamentos importantes como a Arena Multiuso, dentre outros. Além disso, Bruno conta com um exército de vereadores de alta densidade eleitoral e que costumam meter a mão na massa na hora h, o que ficou provado com a união que selou a vitória esmagadora de Alexandre Aleluia para a presidência da CMS no biênio 2027/2028. Quem quiser que se iluda, mas fazer campanha sem vereadores no pleito municipal se assemelha a fazer campanha sem prefeitos no pleito estadual. Tarefa árdua.

SE ARRUMAR DIREITINHO, ELE VAI

E por falar em bastidores da política soteropolitana, circulam rumores de que o presidente da Câmara de Salvador, Carlos Muniz (PSDB), pode mudar de lado em 2027. A aproximação com o grupo do governador Jerônimo Rodrigues (PT) dependeria de uma boa acomodação na reforma do secretariado. Se aparecer um lugarzinho à mesa, pelo visto, ‘Mumu’ não deve pensar duas vezes.

FALOU O QUE A MAIORIA QUERIA FALAR I

Sobre esse vai-e-vem amoroso entre Carlos Muniz e o PT, onde até foto rolou na semana passada, coube ao Presidente nacional da Juventude PSDB e também Diretor de Infância e Juventude da SPMJ (Secretaria Municipal de Políticas para Mulheres, Infância e Juventude) de Salvador, Dudu Magalhaes, emparedar o ainda chefe da CMS. “Muniz precisa decidir se vai ou se fica. Tenho ouvido vários vereadores da base, principalmente os do nosso partido, e eles não se compactuam com esse namoro velado. Se quiser ficar mantém seus espaços na prefeitura, mas se quiser partir vai ter de largar o osso e ceder as estruturas que mantém dentro da secretaria de saúde, bem como o comando da Transalvador”, pontuou.

FALOU O QUE A MAIORIA QUERIA FALAR II

Apesar da pouca idade, Dudu, que tem DNA político e corre sangue democrático nas veias, rasgou a ferida e falou o que toda a base governista gostaria de dizer mas teme represália do ainda presidente Carlos Muniz. Segundo Dudu Magalhães, “o PSDB não abre mão de caminhar junto ao processo sucessório do prefeito Bruno Reis em 2028, possuindo nomes de envergadura para contribuir e até para compor a chapa majoritária”. Em tempo: o PSDB alberga hoje os vereadores Teo Sena, Cris Correia, Daniel Alves, Rodrigo Amaral, Duda Sanches, Maurício Trindade, Anderson Ninho, Débora Santana, além, é claro, do polêmico Carlos Muniz.

QUEM COME CALADO, COME DOBRADO

Quem viu os vereadores Rodrigo Amaral (PSDB) e Omarzinho Gordilho (PDT) economizando palavras no plenário da Câmara de Salvador mal imaginava que o silêncio, na verdade, era estratégia de concentração e puro suco de estratégia política. Enquanto alguns parlamentares tensionaram discursos e criaram confusão, os dois novatos - tucano e pedetista - preferiram operar no modo silencioso para entregar a Alexandre Aleluia (Novo) o trunfo de uma articulação massiva rumo à presidência da Casa. Pelo visto, na política soteropolitana, quem fala pouco trabalha dobrado, pelo menos nos corredores.

CONSELHOS DO XEQUE-MATE NA CMS

Como um projeto envolvendo a presidência da Câmara Municipal de Salvador é impossível de se concretizar sem a experiência dos mais velhos, o trio Aleluia, Amaral e Gordilho, segundo apurações do Carrasco, contaram, na reta final, com a orientação e os conselhos de quatro raposas não tão velhas da política baiana: o deputado federal Adolfo Viana (PSDB), os deputados estaduais Sandro Regis (União) e Paulo Câmara (PL e que já presidiu a Casa) e o vereador Cláudio Tinoco (União) foram preponderantes para a operação de declaração antecipada de apoios, de antecipação da data da eleição e do resultado vitorioso.

RECUAR PARA AVANÇAR

Para fechar a chapa vitoriosa encabeçada por Alexandre Aleluia na presidência da CMS, a base governista deu show no binômio habilidade/maturidade. Evitando fraturas, Kiki Bispo (União) cedeu para o colega Rodrigo Amaral (PSDB) a vice-presidência que já lhe havia sido assegurada em uma primeira rodada de negociações, continuando na liderança do governo, o que demonstra que apesar de independente, a Casa reafirmou seu alinhamento político ao Poder Executivo. Como nesse xadrez nada é gratuito, Kiki, o bispo, além de ser o mais novo protegido pelo ninho tucano, que detém o maior número de vereadores, terá voz ativa na presidência e nas comissões temáticas do parlamento soteropolitano.

PAGOU COM TRAIÇÃO?

O clima de tranquilidade na votação não impediu que a velha arte de "roer a corda" entrasse em cena. Mesmo com as articulações apontando para um caminho pacífico em torno de Alexandre Aleluia (Novo), a abertura das urnas revelou que a fidelidade partidária tem seus limites: cinco votos acabaram migrando para Hamilton Assis (PSOL), mostrando que, no escrutínio secreto, a matemática nem sempre obedece aos combinados prévios. Se alguém pagou com traição, dois nomes surgem no caderninho do futuro baronato da CMS como discípulo de Judas Iscariotes.

PODEMOS CHEGANDO

O Podemos, como de praxe, mudará novamente de lado na Bahia, voltando para o colo de Jerônimo Rodrigues (PT). A articulação, que prevê a ida de parlamentares eleitos pelo Avante para a sigla, será fundamental para que o partido consiga espaços na estrutura do Palácio de Ondina, ainda que no segundo escalão.

WAGNER NO SACRIFÍCIO

Na hora que a coisa aperta, Jaques Wagner (PT) entra na linha de frente para tomar os tiros que seriam destinados ao governo Lula (PT). O senador foi o responsável por apresentar o PLP do ajuste fiscal, alvo de tantas polêmicas nos últimos dias. Wagner apresentou, articulou e o texto passou, e as críticas ficaram quase todas concentradas na sua figura. Às vezes, o sacrifício é necessário para que Lula tenha um tanto de paz. Ponto para o Galego.

DECISÃO SEM CORRERIA

O ex-governador e agora senador eleito Rui Costa (PT) está vivendo aquele bom dilema de quem tem prestígio, mas sabe que qualquer passo em falso custa caro. De um lado, o presidente Lula cogita montar um "superministério" de infraestrutura para aproveitar o ritmo do eterno homem do Novo PAC, já que a pasta da Segurança Pública esfriou no radar. Do outro, uma cúpula do PT - a paulista, pra variar - implora para Rui vestir o terno no Senado e ajudar a segurar a onda contra a bancada gigante de 28 senadores do PL. A esquerda precisa entender que a sucessão presidencial de 2030 passa pelo Nordeste e nomes como Camilo Santana, Rafael Fonteles, Raquel Lyra e o próprio Rui Costa devem figurar entre os postulantes ao Palácio do Planalto.

SORRIA E ACENE

O PSB de João Campos aprovou por unanimidade a federação com o PDT, que por sua vez já tinha dado o "sim" para se juntar ao Solidariedade, PRD e Avante. Enquanto a cúpula nacional jura que a união serve para blindar o governo Lula e Geraldo Alckmin no Congresso, na Bahia a grande dúvida é saber quem vai segurar a caneta dessa frente ampla.

QUEM VAI SEGURAR A BUCHA?

O deputado Mário Negromonte Jr. (PSB), que deixou o comando do PP neste ano para continuar na base de Jerônimo Rodrigues, já correu para tirar uma foto sorridente com João Campos, deixando no ar a disputa pelo comando estadual. Entre Lídice da Mata, Félix Mendonça Jr. e o próprio Mário, vai faltar cadeira na cabeceira da mesa para acomodar tanto cacique acostumado a mandar sozinho.

AÉCIO E A CAMISA 10

Apesar de derrotado na disputa por uma cadeira no Senado em Minas Gerais, o deputado federal Aécio Neves, presidente nacional do PSDB, conseguiu fortalecer e colocar seu partido novamente no caminho da prosperidade. Além de eleger dois governadores, dois senadores, onze deputados federais e vinte e seis estaduais, a legenda atraiu excelentes quadros para o tabuleiro eleitoral, a exemplo de Ciro Gomes, ampliou o protagonismo tucano em diversos estados, incluindo a Bahia, que terá dois deputados federais a partir de 2027, e ainda estaria negociando, segundo a Folha de São Paulo e outros portais de credibilidade, uma federação com o MDB, informação, entretanto, ainda não confirmada pela cúpula de ambas agremiações.

ENQUADRADA

O selo semanal do Carrasco veio de forma unânime e a enquadrada da vez é na tentativa antidemocrática do PDT nacional em insistir na tese de que membros do legislativo poderiam exercer três vezes consecutivas a presidência do poder. Seguindo o parecer do Procurador Geral da República, a manifestação do Advogado Geral da União, da Prefeitura Municipal de Salvador e o voto do ministro Gilmar Mendes, relator da ADPF 1356, o plenário do Supremo Tribunal Federal, discordando da defesa apresentada pela Câmara Municipal de Salvador, julgou improcedente o pedido e jogou uma pá de cal no plano natimorto de Carlos Muniz em “tentar” postular a presidência da Casa, paquerando com parte da oposição, que chegou a acreditar no sucesso da missão no STF. O julgamento foi encerrado coincidentemente na última “sexta-feira 13”, data na qual acompanharam o relator os seguintes ministros, nessa ordem cronológica: Alexandre de Moraes, Cristiano Zanin, Carmen Lúcia, Dias Toffoli, Edson Fachin, Luiz Fux, Flávio Dino, André Mendonça e Kassio Nunes Marques. Pelo visto, ninguém - ninguém mesmo - salvo a Procuradoria Jurídica do próprio “Mumu”, se dispôs a pegar nesse fio desencapado.