O Carrasco - Diploma de paciência

DIPLOMA DE PACIÊNCIA

A UniFTC, em Salvador, parece ter transformado a burocracia em uma disciplina extracurricular. No Reclame Aqui, a instituição acumula queixas que vão da demora na emissão de diplomas a problemas com documentos, cobranças e reembolsos. Entre maio e outubro de 2026, foram registradas 64 reclamações na plataforma, sem nenhuma resposta da empresa no período. Só os problemas relacionados à demora na emissão de diplomas somam 139 registros na página. Pelo visto, para alguns alunos, concluir a graduação é apenas metade da jornada. A outra metade é vencer a “via-crúcis burocrática” da secretaria. Resta saber quando a instituição vai se formar em atendimento ao consumidor.

REMÉDIO AMARGO

A gestão do prefeito Sávio Bulcão, o Savinho, em Boa Vista do Tupim, tentou empurrar goela abaixo uma licitação de quase R$ 8 milhões na Saúde, mas tomou uma senhora dose de realidade, já que teve suspenso o contrato para a gestão de serviços complementares antes que o rombo nas cofres municipais virasse overdose.

CARO LEITOR

O nome da operação deflagrada pela Polícia Federal e CGU em Serrinha não poderia ser mais apropriado: Caro Leitor. A gestão municipal resolveu pagar valores astronômicos em livros didáticos financiada com verbas do Fundeb — preços bem acima dos que a própria editora vende em seu site. Com 13 mandados de busca e apreensão cumpridos entre a Bahia e o Ceará, indícios de direcionamento de licitação e empresas de fachada, a pergunta que fica na praça é uma só: quem foi que abocanhou a comissão dessa "leitura dinamizada"?

ECONOMIA AO CONTRÁRIO

A gestão da prefeita de Canarana, Marleide Oliveira, inventou uma nova modalidade de licitação: a de rasgar dinheiro público. O Fundo Municipal de Educação desclassificou uma empresa que ofereceu R$ 55 mil pelo serviço para convocar a atual prestadora, a MDC Tecnologia, que cobrou nada menos que R$ 114 mil, salgados R$ 59 mil a mais. A manobra foi travada antes que o prejuízo fosse oficializado. Fica o aviso do Carrasco: pra economizar assim, é melhor nem licitar!

SEM FREIO NEM CARTEIRA

​A gestão do prefeito de Alcobaça, Zico de Baiato, resolveu levar o conceito de "levar a educação nas coxas" ao extremo. Um inquérito do Ministério Público revelou que o transporte escolar do município operava com motoristas de CNH vencida, veículos em nome de terceiros e vistorias veiculares defasadas há anos. A bagunça na frota ainda deixou os estudantes sem 50 dias de aula no ano passado. Resta saber se o secretário de Educação vai aprender que fiscalização não é opcional ou se vai continuar esperando a sorte dirigir o ônibus.

GELADEIRA VAZIA

A relação entre a Prefeitura de Jequié e os trabalhadores do Centro de Abastecimento Vicente Grilo, atingiu o ponto de congelamento. Em uma ação truculenta e sem qualquer notificação prévia aos feirantes, a gestão municipal recolheu e confiscou os refrigeradores instalados nos boxes de frutas e verduras. Para além da falta de sensibilidade com quem depende da refrigeração para não perder mercadoria e sustentar a família, a arbitrariedade pegou a todos de surpresa. Em vez de dialogar, vistoriar a infraestrutura elétrica ou oferecer alternativas reais de conservação dos alimentos, a administração preferiu o caminho do constrangimento e da imposição.

LISTA CRUEL

Em Jacobina, empresários criaram um grupo de mensagens para articular a demissão de funcionários apenas por terem votado em Lula. Com apoio de figuras políticas locais, como o suplente de deputado Dr. Rafael Mesquita (PL), o grupo vem transformando o ambiente de trabalho em palco de perseguição política. O Ministério Público precisa agir contra o assédio eleitoral: carteira assinada não é cabresto. O Carrasco segue de olho.

ESCOLA DE BOTIJÃO

​É inacreditável a criatividade da gestão pública em Urandi, no sudoeste baiano. Os amados "amarelinhos" do transporte escolar ganharam uso alternativo: viraram caminhão de frete para botijões de gás, leite e mantimentos. O Ministério Público teve que intervir com recomendação formal para lembrar o óbvio: ônibus de estudante não é depósito sobre rodas. Fica a dúvida se a próxima ideia da prefeitura seria mandar os alunos irem a pé para dar lugar às cargas.

A CONTA DA FRAUDE

O Tribunal de Contas da União (TCU) julgou irregulares as contas de um ex-servidor do INSS em Juazeiro, responsabilizado por irregularidades na concessão fraudulenta de um benefício previdenciário. Além de ter que devolver os valores pagos indevidamente, ele recebeu multa de R$ 30 mil e foi proibido por cinco anos de ocupar cargos em comissão ou funções de confiança na administração pública federal. Parece que roubar dinheiro de idosos ficou muito fácil nesse país.

O MILAGRE DE CAMAÇARI

A Câmara Municipal de Camaçari aprontou uma daquelas manobras que chegam a feder de longe. Logo após a Justiça negar o pedido de uma empresa para construir um empreendimento comercial no Loteamento Guarajuba Lado Leste — mantendo a área como estritamente residencial —, brotou de repente na Casa Legislativa um Projeto de Lei Complementar alterando o uso do solo da região. O negócio foi tão mal feito que esqueceram de consultar os moradores, ignoraram o Estatuto da Cidade e passaram por cima dos estudos ambientais. Juristas e o Ministério Público já acenderam o sinal vermelho contra a malandragem de tentar mudar a lei no grito para atender interesses barrados pelos juízes. O Carrasco vai ficar atento se o apoio dos vereadores da oposição em Camaçari pode ser comprado em supermercado.

A PONTINHA DO PSD

Passou-se as eleições de 2026 e o PSD resolveu colocar as asas de fora para avisar que a fatura por mais de uma década de fidelidade ao PT baiano vai chegar. Como Jerônimo Rodrigues não poderá disputar um terceiro mandato consecutivo em 2030, a presidente da Alba, Ivana Bastos — a deputada estadual mais votada da Bahia pela segunda vez — já teria soltado um estridente "Estou dentro!”, ao ser perguntada sobre o Palácio de Ondina. Sendo o partido com a maior bancada de prefeitos do estado e grande fiador da governabilidade desde os tempos de Wagner e Rui, a legenda acha que já passou da hora da cabeça de chapa mudar de endereço partidário. É claro que tudo depende do "acordo com o PT", mas o aviso aos navegantes de Ondina foi dado: o PSD aparentemente quer “cobrar a conta” e visa se tornar protagonista na Bahia.

AVANTE QUE PODEMOS

O Avante nem celebrou direito seu desempenho nas urnas na Bahia, e já pode perder uma turma de deputados estaduais. O grupo já tem um horizonte: o Podemos, que nada encontrou nas eleições baianos. O movimento, segundo soube o Carrasco, tem o conhecimento e aval de Ronaldo Carletto, suplente de Rui Costa e provável futuro senador da república. Agora é aguardar.

CENTRÃO DO EQUILÍBRIO

MDB, PSD, PP e União Brasil já recebem acenos do presidente Lula (PT) após sua reeleição. Baleia Rossi, líder emedebista, já teria deixado claro que pode caminhar ao lado do petista desde que haja uma agenda em prol do Brasil, enquanto Kassab estaria falando, além de uma programática “pauta Brasil”, também em três ministérios para o PSD. Os partidos citados já estão de olhos abertos nos cargos que podem ser oferecidos para eventual composição, o que não seria nenhum fisiologismo já que todos eles caminharam ao lado do presidente Lula em diversos estados da federação. Justiça seja feita!

ANTECIPOU GERAL

A irritação das classes A, B e C na sede, bem como a inquietação dos milionários de Praia do Forte, todos revoltados com o Grilão do balneário, fizeram com que Mata de São João se tornasse a primeira cidade a discutir e articular a sucessão municipal de 2028. Andam a todo vapor as conversas em prol da busca por um nome para tirar o comando da prefeitura das garras malignas do Grilão. Dois dos gigantes empresários do estado, preocupados com a cidade, já debatem abertamente o tema com o deputado estadual Rosemberg Pinto (PT), que promete enveredar esforços para cortar o mal pela raiz e, mesmo não fazendo um prefeito de esquerda, encontrar um alcaide de centro que seja capaz de acabar com a política do chicote, trazendo paz, segurança jurídica e democracia para toda Mata de São João. Outro que, segundo fontes, também promete entrar no circuito para cuidar pessoalmente da sucessão municipal é o vice-governador Geraldo Júnior (MDB). O Grilão agora vai ver “com quantos paus se faz uma canoa”.

REFORMA ADMINISTRATIVA

Parece que é dada como certa uma mudança nos cargos de primeiro e segundo escalões do governo do estado, segundo apontam fontes de bastidores. Além das substituições para oxigenar a máquina administrativa, o que é comum no início de novo mandato, é certo que o PV, o PDT, além do reeleito vice-governador Geraldo Júnior (MDB), pretendem obter espaços expressivos. No caso de Geraldinho, é mais que evidente o merecimento de uma pasta para chamar de sua, exatamente como ocorreu nos 16 anos dos governos Jaques Wagner e Rui Costa. Parece que dessa vez o “Líder” vem com a bola toda, força total e com aliados de peso.

ENQUADRADA

Mais que enquadrados, quem leva a maior pancada da semana é a desembargadora aposentada Sandra Inês Moraes Rusciolelli Azevedo e seu filho Vasco Rusciolelli Azevedo. Em agosto deste ano, antes da condenação a mais de 10 anos de prisão pelos crimes de corrupção passiva, associação criminosa e lavagem de dinheiro, mãe e filho haviam indicado um endereço residencial inválido nos autos do processo. Quando o oficial conseguiu contato telefônico com Vasco Azevedo, que soube que se tratava de um servidor da Justiça, ele desligou a ligação. No mês seguinte, os dois deixaram o Brasil com destino a Lisboa, sem nenhuma comunicação no processo. Com base nesses elementos, o Ministério Público Federal argumentou a possibilidade de fuga para pedir ao Ministro Og Fernandes, relator do caso, a prisão preventiva da ex-desembargadora e do filho. Og pontuou que a jurisprudência consolidada do STJ reconhece que a fuga e os atos voltados à ocultação do paradeiro constituem fundamentos para decretação da prisão preventiva, ressaltando, ainda, que, se a obrigação de informar um endereço atualizado não foi capaz de assegurar a localização dos acusados, não há justificativa para implementar outras medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, pois elas também não poderiam evitar o risco de frustrar a aplicação da lei. O relator solicitou a formalização do pedido às autoridades de Portugal para extradição dos acusados. Prisão preventiva é medida processual acertada para quem pratica atos dessa natureza. Agora é saber se os dois fujões possuem nacionalidade portuguesa e se serão deferidos os pedidos de extradição de ambos os condenados. Em que fim terminou a amalucada delação premiada da dupla? O que os “autores intelectuais” da seletiva delação, inclusive da literatura e da academia de direito, tem a dizer sobre o caso? Por onde andam os parlapatões jurídicos que “venderam vento” e “criaram dificuldade para vender facilidade”? Perguntar não ofende.