O Carrasco - Liderança Feminina

LIDERANÇA FEMININA I

A celebração dos 215 anos da Associação Comercial da Bahia ACB foi marcada pela força e pelo protagonismo feminino. Diante de um plenário completamente lotado, reunindo representantes dos três Poderes, empresários, políticos e importantes lideranças da sociedade baiana, a presidente da ACB, Isabela Suarez, e a presidente da Assembleia Legislativa da Bahia, deputada Ivana Bastos (PSD), deram o tom da sessão especial.

LIDERANÇA FEMININA II

Com discursos firmes e mensagens inspiradoras, as duas dirigentes ressaltaram a crescente presença das mulheres nos espaços de decisão e demonstraram que liderança, competência e capacidade de articulação não têm gênero. A solenidade não apenas reverenciou a trajetória histórica da ACB, mas também projetou uma Bahia mais plural, moderna e aberta ao empoderamento feminino. Em uma manhã de grande representatividade, as presidentes da ALBA e da ACB simbolizaram o avanço das mulheres no comando de instituições fundamentais para o desenvolvimento econômico, político e social do estado.

CORTANDO NA CARNE

O fechamento da loja da Casas Bahia no Shopping da Bahia pegou muita gente de surpresa na última semana. Unidades da empresa também encerraram as atividades nos municípios de Santo Estêvão, Cruz das Almas, Jequié e Itabuna. A varejista adotou um plano de redução de despesas e fechou 298 lojas em todo o Brasil e desligou cerca de 1,9 mil funcionários entre quinta, 13, e sexta-feira, 14. A crise chegou e chegou forte.

BARRAQUEIROS X BANHISTAS

O Ministério Público da Bahia decidiu se antecipar ao problema e vai promover uma audiência pública na quarta-feira, 19, para discutir os serviços prestados por barraqueiros aos consumidores que frequentam as praias de Salvador. O objetivo é reunir os barraqueiros, consumidores, órgãos públicos, Prefeitura de Salvador e demais envolvidos para abordar o problema da ocupação irregular das praias pelos barraqueiros e das práticas abusivas cometidas contra os consumidores.

NA MIRA

O Tribunal de Contas dos Municípios da Bahia (TCM-BA), bateu à porta do Tribunal Regional Eleitoral (TRE-BA) e entregou o famoso "dossiê" dos gestores municipais que tiveram contas rejeitadas ou consideradas irregulares. A entrega cumpre o ritual legal previsto na Lei das Eleições. papelada reúne cinco listas com a relação de punidos em um levantamento de 806 processos julgados com trânsito em julgado nos últimos oito anos. A bola agora está no campo da Justiça Eleitoral, a qual vai usar os dados para enquadrar os maus gestores nos rigorosos critérios da Lei da Ficha Limpa. Para quem usou o dinheiro público sem zelo, o aviso foi dado: o cerco aos inelegíveis está formalmente aberto.

TERCEIRIZANDO O TERCEIRIZADO

Uma contratação milionária celebrada pela Prefeitura de Riacho de Santana, sob a gestão do prefeito Dr. João Vitor, entrou no radar de fiscalização do Tribunal de Contas dos Municípios (TCM-BA). Trata-se do Contrato firmado com a empresa Global Serviços e Transportes EIRELI – ME, cujo montante ultrapassa R$ 6 milhões. O objeto é o fornecimento de mão de obra terceirizada para suporte operacional às secretarias do município, cobrindo funções como zeladoria, segurança, recepção, telefonia e transporte. A apuração se debruça sobre a rotina de execução e a legalidade da prestação dos serviços. O ponto central da investigação levanta a suspeita de quarteirização do objeto contratual: a fiscalização identificou indícios de acordos paralelos firmados pela empresa contratada para repassar a terceiros o cumprimento de tarefas que deveriam ser executadas diretamente por ela.

DEBOCHE URBANO

O prefeito de Vera Cruz, Igor Pinho, trocou a responsabilidade pelo deboche. Investigado pelo MP-BA por alterar as regras de uso do solo, o gestor ironizou a imprensa nas redes sociais, afirmando que o veículo "perdia tempo de vida" ao informar a população. Com emojis de riso e sono na publicação, Igor Pinho demonstrou descaso institucional diante de um tema grave para o desenvolvimento da cidade, tratando a fiscalização e a transparência pública como piada.

A HABILIDADE DO MDB

O ex-presidente Michel Temer desembarcou em Salvador e deu a receita usada pela cúpula do MDB para evitar um verdadeiro "racha" interno: a liberação total do plantel. Durante a passagem pelos 215 anos da Associação Comercial da Bahia, no Shopping da Bahia, o emedebista revelou que a direção da legenda decidiu não fechar questão em torno de apoio eleitoral unificado, liberando caciques e filiados para defenderem cada um o seu lado nas urnas. Segundo Temer, a decisão foi o único caminho pragmático para acomodar interesses tão opostos e "não dividir o MDB". Na Bahia, por exemplo, o partido caminha ao lado de Lula, tendo o vice-governador Geraldo Júnior, como candidato a reeleição ao lado de Jerônimo Rodrigues (PT). Em Goiás, o MDB tem como candidato a reeleição o governador Daniel Vilela, com altíssimos índices de aceitação popular e que apoia incondicionalmente Ronaldo Caiado (PSD) para a presidência da República.

SOS DO INSS

Na inauguração da nova sede da UPB, o presidente Wilson Cardoso cobrou a redução urgente da alíquota do INSS paga pelas prefeituras, atualmente fixada em 20%. Ele alertou que o percentual sufoca os pequenos municípios, gerando uma "bola de neve" de endividamento que afeta mais de 3 mil cidades no país. Criticando o ciclo vicioso de refinanciamentos de dívidas, Cardoso defendeu uma solução definitiva para liberar recursos para a saúde e educação, além de ironizar o fato de as prefeituras pagarem quatro vezes mais contribuição previdenciária do que clubes de futebol.

EL ÚLTIMO BAILE

O senador Jaques Wagner (PT) resolveu abrir o jogo durante sabatina ao Grupo A TARDE e anunciou que o pleito atual marca a sua saideira das urnas. Aos 75 anos, o veterano petista avisou que, se for reconduzido ao Senado, pretende cumprir o mandato ajudando o presidente Lula e a Bahia na linha de frente como um conciliador nato, para depois pendurar as chuteiras eleitorais e curtir a aposentadoria com os netos. É claro que Wagner jura de pé junto que "não sai da política", apenas das urnas, para atuar como empenhado conselheiro de bastidor. Com a promessa de aposentadoria do Galego, se gera um aviso para a nova geração governista ir arrumando a cozinha, porque o espaço das velhas lideranças do PT baiano finalmente começará a abrir margem no tabuleiro.

HORA DA LIMPA

Dentro da base governista, seja PT ou PSB, PDT e PSD, a ordem é fazer a grande renovação nas bancadas da Alba e Câmara dos Deputados, botando para correr os deputados que fazem "hora extra" nas casas legislativas. A velha guarda, claro, está apreensiva.

ONDE VAI RONALDO MANSUR?

Quem assistiu ao debate da BAND BAHIA no último domingo ficou impressionado com a falta de preparo do candidato do PSOL ao governo da Bahia. Até mesmo os integrantes do partido se sentiram indignados com a performance do candidato, que como única proposta de governo apresentou a criação da Unidade de Conservação na Serra da Chapadinha. O boneco de ventríloquo nada falou sobre saúde, educação e segurança pública. Que saudade de Kleber Rosa.

CAMAÇARI CHAMA A ATENÇÃO

A eleição estadual praticamente foi municipalizada em Camaçari. Três nomes concentram as atenções dos eleitores e o embate para o número de votos promete ser um termômetro para o pleito de 2028. Ivoneide Caetano, do PT, bem posicionada, tenta mostrar os índices de aprovação de seu marido, o atual prefeito da cidade, postulando uma vaga no Congresso Nacional. Com forte penetração na juventude e com um discurso de renovação, Flavio Matos, do PSDB, pretende contrapor a base de Caetano, com quem teve uma acirrada disputa no segundo turno de 2024 e, assim como Ivoneide, busca uma vaga na Câmara dos Deputados. Matos foi vereador por dois mandatos e exerceu a Presidência da Câmara de Camaçari. Também tentando demarcar espaço, o ex-prefeito Elinaldo, pelo União Brasil e com a experiência de dois mandatos à frente da prefeitura (2017/2020 e 2021/2024), pretende assumir um posto na Assembleia Legislativa da Bahia. Essa disputa promete.

ESCÁRNIO

Se tem uma profissão na qual se consegue enriquecer rápido é a de político. A declaração de bens dos candidatos que vão concorrer nas eleições deste ano revelaram saltos patrimoniais gigantescos, mas que não causam nem um pingo de constrangimento. Em muitos casos, a evolução patrimonial não é nem um pouco compatível com a remuneração do cargo e levanta suspeitas que merecem ser apuradas. É mais que preciso passar uma lupa nessas posses.

INÍCIO OFICIAL

Foi dada a largada para a campanha eleitoral de 2026. Nos próximos 45 (quarenta e cinco) dias, os quatro cantos do Brasil vão respirar política, para o bem ou para o mal. Será a vez dos candidatos invadirem celulares, televisões, rádios e, principalmente, mentes, em busca do voto do eleitor. É a hora de conhecer propostas e buscar informações para que no dia 4 de outubro não haja dúvidas na frente da urna.

CADA UM COM SEU MINISTRO

Depois do vendaval provocado pela filiação fraudulenta do senador Flávio Bolsonaro (PL) ao partido Missão, manobra que travou, por algumas horas, o registro de sua candidatura à Presidência, chamou atenção a rapidez com que a poeira baixou nos tribunais. Embora o Poder Judiciário seja notoriamente moroso para o cidadão comum, o presidente do TSE, ministro Kassio Nunes Marques, agiu na velocidade da luz para estancar uma crise institucional mais grave às vésperas do fim do prazo eleitoral. Em menos de 24 horas, tudo estava resolvido.

SUL E EXTREMO SUL BAIANO

Dois nomes prometem ser a voz da oposição em duas regiões importantes do estado. No Sul, mais precisamente em Itabuna, Solon Pinheiro (PSDB) faz dobradinha com a primeira dama da cidade, Andrea Castro (PSD), mas traz no peito a praguinha do 44. Já em Eunapolis, outro território complexo para os planos da esquerda desde eleições passadas, Jota Batista (PSDB), também dobra com a primeira dama Claudia Oliveira (PSD), trazendo no peito além da praguinha do 44, um forte discurso em prol do candidato a presidente Ronaldo Caiado e de seu vice Gilberto Kassab.

FLAVIO PORRADEIRO

Enquanto o senador Flávio Bolsonaro, candidato do PL, sofreu críticas democráticas do também candidato Ronaldo Caiado, que lhe acusou de ser incapaz de derrotar Lula e ser um caixinha de surpresas que não aguentará o tranco até o primeiro turno das eleições, Flávio baixou o nível e partiu para a porrada contra o atual presidente do Brasil. Em seu primeiro comício na Praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, o senador teceu críticas ao principal concorrente, Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Durante a fala, o filho de Jair Bolsonaro chamou o petista de "caloteiro da esperança" e, além disso, homenageou o pai e prometeu realizar um "tesouraço" referente a corte nos impostos, burocracia e corrupção.

ENQUADRADA

Quem leva o selo semanal do Carrasco é a prefeita de Taperoá, Kitty Guimarães, do Avante, cidade que se tornou um palco de ilícitos. Uma Ação Popular na Justiça da Bahia acusa a gestora, o município e a empresa LG Sonorização e Iluminação LTDA de um suposto esquema de irregularidades em contratos públicos. A denúncia é fundamentada por um Relatório Técnico Circunstanciado, o qual aponta um prejuízo estimado em R$ 1.324.866,00 aos cofres municipais. Os ilícitos estão divididos em quatro eixos, que são inexecução e desconformidade contratual, serviços entregues em desacordo com o contratado. Ausência de controle na execução dos contratos, sobrecustos e falhas na prestação de contas e violação da legislação vigente de licitações. O processo busca a apuração das contas da gestão e a reparação dos danos ao erário público.