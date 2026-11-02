O Carrasco - Primeiro teste de Lula 4.0

PRIMEIRO TESTE DE LULA 4.0

Dizem em Brasília que o primeiro teste de sobrevivência para um novo governo Lula 4.0 será a próxima vaga indicada para o Supremo Tribunal Federal. Se quiser aproveitar a atual bancada de senadores fontes do Carrasco afirmam que só passa se o indicado for Rodrigo Pacheco ou um desembargador(a) do TRF da 1ª Região. Se vier com insistência ao nome de Messias ou ir com manobras descombinadas como a escolha da ministra do STJ Daniela Teixeira, que tem todas as credenciais para o cargo mas padece de circular no baronato do STF, o mico será o mesmo. Segundo ouviu o Carrasco é hora - mais que nunca - de ouvir os aliados do Supremo e seus interlocutores com o TRF1.

CARREIRA PROMISSORA

Desde que assumiu como vereador de Vera Cruz, na região da ilha de Itaparica, o parlamentar Olímpio Lima (PDT) vinha desempenhando um exímio trabalho social sem deixar um minuto de olhar para os comerciantes e empresários - quem gera riqueza na cidade. Com o apoio de seus pares, do prefeito e de amigos e empresários, Olímpio foi eleito á unanimidade para o biênio 2027/2028, e será um case de sucesso da modernização da legislação da cidade, tendo inclusive, que fazer alguns pequenos ajustes no PDDU e na LOOUS, visando preparar a cidade para o futuro com previsibilidade, sustentabilidade e segurança jurídico. Tudo para dar certo.

LINGUIÇA DETONADA

Este Carrasco retorna após uma semana de folga eleitoral e já chega com uma situação nada agradável. A Anvisa barrou a produção, venda e consumo de um lote de linguiça suína defumada da marca KF Embutidos após laudos oficiais confirmarem contaminação pela bactéria Listeria monocytogenes. O micro-organismo causa a listeriose, uma infecção grave que pode ser fatal para gestantes, idosos e imunossuprimidos. Pressionada pela regulamentação sanitária, a fabricante iniciou o recolhimento voluntário das prateleiras. Em ano de fiscalização pesada, fica o aviso aos navegantes: o cidadão baiano não vai engolir veneno fantasiado de tira-gosto.

PREÇO DE OURO

O prefeito de Itororó, Dr. Adauto (Avante), levou uma cacetada do TCM-BA. O tribunal suspendeu liminarmente um pregão milionário de combustíveis orçado em assustadores R$ 13,3 milhões. A decisão escancarou um festival de horrores jurídicos praticado pela gestão e pelo pregoeiro Fernando Silva Lima, que ignoraram avisos da Corte, omitiram documentos básicos no sistema e tentaram atropelar as regras ao homologar o certame às pressas. Diante da passada de perna na transparência pública, o freio de mão teve que ser puxado antes que a dinheirama evaporasse dos cofres municipais.

AVISO PRÉVIO

​A caneta pesou na Secretaria Municipal de Saúde de Ilhéus, no sul da Bahia. A servidora Adriane Cobucci perdeu o cargo de confiança que ocupava na gestão da Atenção Básica após usar as redes sociais para destilar preconceito político contra eleitores do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Logo após o resultado do pleito, a profissional defendeu abertamente a negação de auxílio, favores e até a recusa de apoio na busca por serviços públicos básicos aos cidadãos alinhados ao petismo. Esqueceu que a saúde pública é universal e que cargo comissionado não dá passaporte para desrespeitar a Constituição nem os munícipes.

ESNOBOU

A Prefeitura de Prado foi forçada a pisar no freio em uma licitação de R$ 14,7 milhões destinada ao transporte escolar no município. A decisão do Tribunal de Contas dos Municípios (TCM) atinge em cheio o prefeito Gilvan da Silva Santos (PSD) e o pregoeiro André Dornelo Alves Daniel. ​O imbróglio teve início após uma empresa privada arrematar 144 dos 149 lotes do certame, apresentando propostas que geravam uma economia de R$ 3,3 milhões aos cofres públicos, um desconto expressivo de 23,8% sobre o orçamento previsto. No entanto, o alívio financeiro durou pouco: no dia 14 deste mês, a gestão municipal desqualificou a vencedora de uma só vez, sob a justificativa de que os preços praticados eram inexequíveis e descumpriam o edital.

CONTA INDIGESTA

O material recolhido na operação conjunta da Polícia Federal e da CGU em Porto Seguro vai servir para consolidar a autoria dos ilícitos, delimitar os prejuízos aos cofres públicos na merenda escolar e responsabilizar individualmente os envolvidos, tudo no rigor do devido processo legal. Com investigações em andamento e a análise das provas em avanço, a PF não descarta novas diligências. O Carrasco avisa: a refeição pode ter saído cara para a gestão, ou mas sem a participação do alcaide, a conta dos estragos já começou a chegar.

RECUO DE FAMÍLIA

A pressão funcionou ou caiu a ficha? A prefeita de Cansanção, Vilma Rosa de Oliveira Gomes, resolveu dar um passo atrás e assinou uma Portaria, tornando sem efeito a nomeação da própria filha, Pollyanna Oliveira Gomes, para o cobiçado cargo de Chefe de Gabinete. O ato, devidamente publicado no Diário Oficial do Município, tenta estancar o desgaste causado pelo claro cheiro de nepotismo que pairava no ar da prefeitura. Vilma citou a Lei Orgânica para justificar a revogação, mas esqueceu de mencionar que o bom senso, e a Súmula Vinculante nº 13 do STF, deveriam ter falado mais alto antes mesmo da primeira canetada. Resta saber até quando dura essa repentina "moralização" familiar.

SEM SALTO ALTO

Ainda faltam dois anos para as eleições municipais, mas o clima para o pleito já vem começando a dar uma esquentada nos bastidores. De forma tímida, o nome do psolista Kleber Rosa, vem sendo lembrado nas rodas de conversas e já tem uma pequena simpatia de alguns petistas. Dessa vez, será que engrena? Pela base, além de Léo Prates e Ana Paula Matos, os comentários falam em Cacá Leão, Igor Domingues, sem esquecer, é claro, do Messi do time: ACM Neto, que se quiser voltar para a disputa tem a camisa 10 garantida.

MDB DO CENTRO

A decisão de Baleia Rossi, presidente nacional do MDB, de caminhar ao lado de Flávio Bolsonaro (PL) no segundo turno, na expectativa de uma vitória do senador e filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, foi vista como uma experiência arriscada mas acertada. Segundo soube o Carrasco, os emedebistas fieis a Lula comemoraram com um sabor especial a derrota de Flávio, que também representa, de certa forma, a derrota de uma ala do MDB. O problema, para uns um show, é que Baleia tem as ferramentas em Brasília e é lá que o Centro equilibra as forças.

A ÁGUA BATEU NA BUNDA

Bastou uma legião de influenciadores digitais da extrema-direita e novatos da internet — estilo Lucas Pavanato — assaltar a bancada proporcional de vários estados para o velho Centrão entrar em pânico total. O presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), reuniu os caciques de partidos como União Brasil, PP e MDB para anunciar que quer empurrar o "sistema distrital misto" a partir de 2034. A mudança de regra escancara a sapiência das velhas raposas políticas ao verem seus eleitores tradicionais sendo patrolados por militantes de redes sociais sem precisar dos caciques partidários.

ENQUADRADA

O selo semanal vai para o Grilão de Praia do Forte. Esse certo João, que todos conhecem por suas peripécias em ambientes terráqueos, se mostrou incomodado com a felicidade alheia e confunde sua influência maligna com o direito de mandar na vida dos outros. O Carrasco sempre relembra que poder não é escritura de propriedade e tampouco patrimônio vitalício. 2028 é logo ali e toda mamata tem prazo de validade. Que o Grilão não gostava de gente a gente já sabia, mas detestar crianças e jovens é coisa séria.