O Carrasco - Servidão Digital

SERVIDÃO DIGITAL

​O Ministério Público do Trabalho (MPT) decidiu enquadrar a Uber do Brasil na Justiça por causa do polêmico recurso "Passe para Motoristas". Em ação civil pública que tramita na 9ª Vara do Trabalho de Salvador, o órgão pede a suspensão imediata da ferramenta, uma indenização de R$ 321 milhões por danos morais coletivos e o ressarcimento de até R$ 1 mil mensais pagos por condutor. Lançado em maio e já presente em 29 municípios, o modelo troca a comissão por corrida por uma taxa fixa cobrada de forma antecipada. A prática força uma fidelização disfarçada e fere a livre concorrência.

PARAÍSO EM RISCO

A Reserva Ecológica da Sapiranga, em Praia do Forte, no município de Mata do São João, corre risco. O MPF abriu uma investigação para identificar os responsáveis pelo desmatamento, alteração da qualidade da água e potenciais impactos ecológicos decorrentes do funcionamento e operação do sistema de esgotamento sanitário. O Carrasco torce para que o paraíso resista à degradação e está de olho no andamento deste processo.

FALCATRUA DESCOBERTA

O grupo NSX, responsável por sites de apostas como Betnacional, Mr. Jackbet e PagBet virou alvo de uma operação Ministério Público Federal (MPF) e a Receita Federal que apuram suspeitas de sonegação fiscal, evasão de divisas e lavagem de dinheiro. Segundo a investigação, o grupo teria movimentado mais de R$ 5 bilhões em 2025. Toda semana uma bet vira alvo de mandados, resta saber qual será a próxima.

BOQUINHA DESCOBERTA

O TCM da Bahia identificou 1.540 contratações temporárias sob suspeita em 11 municípios apenas no 1º semestre deste ano. As admissões foram realizadas sem a realização de qualquer processo seletivo simplificado ou edital de seleção pública. A ausência de edital de seleção pública evidencia o uso de critérios puramente subjetivos e pessoais, o que abre espaço para a conhecida “boquinha” com cargos públicos.

A CONTA É SUA, PREFEITA!

A Câmara Municipal de Vitória da Conquista virou palco de cobrança pesada para cima da gestão de Sheila Lemos (União Brasil). O motivo? O encalhe judicial dos precatórios do Fundef/Fundeb, uma bolada que ultrapassa a bagatela de R$ 300 milhões e que deveria estar injetando fôlego no bolso dos professores da rede municipal. O Sindicato dos Magistrados Municipais (SIMMP) manteve o tom elevado, cobrando a destinação compulsória de no mínimo 60% do montante com a devida correção monetária e juros de mora, a categoria exige o envio imediato de um Projeto de Lei para blindar o pagamento dos docentes. ​O clima de indigesto azedou de vez com a ausência tanto de representantes da Procuradoria-Geral quanto da própria prefeita na audiência pública. O vácuo deixou o magistério em alerta de mobilização, prometendo levar a cobrança do legislativo direto para a porta da Prefeitura.

CALOTE TRIBUTÁRIO

​O vice-prefeito de Porto Seguro, Paulo Cesar Onish, o famoso Paulinho Toa Toa, conseguiu a proeza de virar réu justamente por cobrar do cidadão o que esquece de pagar em casa. O gestor entrou na mira do Tribunal de Justiça da Comarca de Porto Seguro em um litígio por inadimplência fiscal referente a débitos de IPTU acumulados em um condomínio do município. ​A Justiça local expediu citação oficial convocando o vice para uma audiência telepresencial no próximo dia 15 de setembro. O recado do juízo veio com alerta severo: se não der as caras na sala virtual, vai amargar a decretação de revelia, o que faz com que todas as alegações de calote sejam presumidas como verdadeiras de papel passado.

PASSOS DE TARTARUGA

Pelas bandas de Jequié, a empresa 'Filgueira Indústria e Serviços Ltda', situada em Trindade (GO), atrasa de forma injustificável o início das obras dos novos abrigos de ônibus do município. Vencedora de uma Concorrência Eletrônica e com contrato assinado, a empresa goiana simplesmente ainda não deu o pontapé inicial nas intervenções na Cidade Sol. ​O contrato prevê um investimento de R$ 2.530.401,89 para a instalação de apenas dez pontos de ônibus — o que resulta na bagatela de R$ 253.040,18 por cada estrutura. Para completar, caso o município aplique o limite legal de até 25% em aditivos contratuais, a unidade de um simples abrigo pode alcançar estarrecedores R$ 278.344,19. A população de Jequié, que padece debaixo do sol forte enquanto espera a condução, exige agilidade e quer ver o serviço andar logo.

TIME DA FANTASIA

Não é só no futebol que se escala time inexistente para tentar enganar a torcida. Ex-prefeito de Jacobina, Tiago Dias (PSDB) levou uma tacada de R$ 5 mil do Tribunal Regional Eleitoral da Bahia (TRE-BA) após a Federação Brasil da Esperança (PT/PCdoB/PV) acionar a Justiça. O motivo? O político postou nas redes sociais uma montagem simulando uma aliança entre o presidente Lula, o bolsonarista João Roma (PL) e ACM Neto (União Brasil). ​Para tentar faturar uns votos, Tiago cravou a fotomontagem até na aba de destaques do perfil sob o título "Nosso time". O TRE-BA não permitiu a jogada, ratificou a liminar e confirmou a propaganda antecipada com conteúdo manipulado. Especialistas ouvidos, contudo, afirmam que o eleitor é livre para votar e postar apoio ao projeto Lula x Neto e que a censura feita pelo TRE-BA será reformada no TSE. A conferir.

DEMOROU PARA PINGAR

Chamou atenção a demora no repasse do fundo partidário para os candidatos ao Governo da Bahia neste ano. Tanto PT quanto União Brasil só deram início à distribuição do dinheiro na segunda semana da campanha. Em 2022 o cenário foi bem diferente. Naquele ano ACM Neto recebeu seu primeiro aporte no dia 17 de agosto, o segundo dia de campanha, e Jerônimo dois dias depois, no dia 19. Talvez a falta de recursos explique a temperatura morna da disputa até agora.

OS PREFERIDOS

A fatia generosa e milionária repassada pelo PL Bahia vem causando ciumeira nos demais correligionários que disputam a Câmara dos Deputados. Chamou atenção o bolo milionário, no valor de R$ 3,1 milhões, repassado para a deputada Roberta Roma, mulher do presidente da sigla no estado, João Roma, e ao deputado Capitão Alden. Enquanto isso, outros contentam-se, por ora, com R$ 500 mil para fazer campanha. O presidente Valdemar Costa Neto garante que o valor será igual a todos os candidatos à reeleição e não haverá preferência por ninguém.

CAMPANHA NO SECO

Enquanto os deputados federais da velha guarda petista 'chupam seus dedos', as apostas de renovação para a Câmara são tratados com mel e açúcar. O Carrasco soube que tem parlamentares baianos das antigas revoltados com o tratamento dado pelo partido aos que ajudaram na sua construção. É que a palavra de ordem dentro do PT baiano é RENOVAÇÃO.

ELE NÃO VEM, NÃO

O senador e candidato à Presidência da República, Flávio Bolsonaro (PL), não virá à Bahia no 7 de Setembro e deixará os apoiadores bolsonaristas se contentarem com fotos e, talvez, alguma mensagem gravada para o ato no Farol da Barra. Flávio deve cumprir compromisso de campanha na Bahia apenas na segunda semana de setembro.

APOIO A FANTASMA DE 2016

Ainda sobre Flávio, o candidato à Presidência declarou apoio à candidatura de Eduardo Cunha (Republicanos-MG) à Câmara dos Deputados, resgatando o papel do ex-parlamentar no impeachment de Dilma Rousseff em 2016. Ao classificar a petista como "a pior presidente da história" e elogiar a atitude de Cunha ao abrir o processo, Flávio usa a memória antipetista para acenar ao eleitorado conservador. A movimentação expõe o pragmatismo da campanha liberal ao abraçar o polêmico ex-presidente da Casa em sua tentativa de retorno - bem provável - ao Congresso Nacional.

O VENDEDOR DO PLANALTO

O crescimento repentino do escritor Augusto Cury, que também concorre à Presidência, nas redes sociais, vem acendendo um alerta em seus adversários. De uma hora para outra, o “Vendedor de Sonhos” tornou-se um fenômeno nas redes. Agora, a estratégia para o próximo debate já deve estar pronta pelos marqueteiros, se os outros candidatos discutem reforma da previdência, Augusto Cury vai olhar fixamente para a câmera, pedir para o Brasil respirar fundo por dez segundos, contemplar o belo e resolver a inflação na base do autocontrole. Quem sabe assim convence a bolha política que é o candidato certo e muda os seus números nas pesquisas eleitorais.

ENQUADRADA

Transformar desejo em tendência?Qual é o peso do histórico das últimas eleições? O que os matemáticos e estatísticos dizem sobre padrões que costumam se repetir entre as ondas? Até que ponto movimentos relevantes surgem e, até que ponto, começam a deixar rastros antes? Porque, quando se tem consistência, em algum momento ela deverá começar a aparecer nas ondas sucessivas, não? A pergunta é simples: esquecendo por alguns minutos a torcida e as pesquisas convenientes — o que, de fato, já deverá fazer a diferença nessa corrida política? Esperemos as cenas dos próximos capítulos.