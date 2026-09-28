O Carrasco – Caixa Preta II

CAIXA PRETA II

Alerta nas rodovias: a bactéria se espalhou! Nesta semana, o sintoma foi de melar o anel. Para conter o estrago, apelaram a um remédio caseiro à base da misteriosa folha “saumole” mas a garrafada estourou o anel lá na Chapada. O desarranjo agora é Compac daqui, Compac de lá, esse anel minha gente, vamos ver onde vai parar!

BOLSA MARIDO

Tem prefeita querendo se livrar do marido naquele velho estilo: “cair pra cima”. Em vez de mandar correr por causa da prepotência e da arrogância, a estratégia seria arrumar para ele um mandato de deputado estadual. O problema é que, nessa conjuntura, quem vai se desgastando é a própria prefeita e com todo mundo. Principalmente, com um grupo político que já tinha candidato e que agora vê sua escolha ser atropelada por uma articulação de última hora. E essa semana o negócio ficou ainda mais interessante. Ele não apenas correu para entrar no “Programa Bolsa Marido”, como também rodou a bolsinha quando precisou assistir à covardia política da própria esposa. No fim das contas, parece que o problema deixou de ser apenas como se livrar do marido. Agora é descobrir quanto essa operação vai custar politicamente e quem vai pagar a conta.

COMPRINHA VAI CHEGAR

A novela dos Correios teve fim após 15 dias de cartas paradas e pacotes acumulados. O TST bateu o martelo, concedeu um reajuste salarial de 4,09% retroativo a agosto e garantiu que o trabalhador não tenha os dias parados descontados no contracheque. A estatal bem que tentou carimbar a paralisação como abusiva e aplicar multa pesada nos sindicatos para sair por cima, mas a Corte deu um nó nas intenções da empresa e mandou a categoria compensar o tempo perdido de braços cruzados. Para o consumidor que esperava encomenda, fica o alívio; para a direção da estatal, sobrou aceitar a derrota e botar a frota na rua.

MOTOVERSO

Como forma de ganhar "preciosos segundos ou minutos", alguns motociclistas, em Salvador, decidiram rasgar o Código de Trânsito Brasileiro e conduzir da sua forma pela cidade. De "roubadinhas" até contramão em extensas ruas da capital, a turma do capacete parece ter perdido de vez a noção de que o trânsito é para todos e adotado a Lei de Murici, quando cada um cuida de si. Com a palavra, a briosa Transalvador para coibir esses abusos que podem se tornar tragédias em série.

AO FOFOQUEIRO DE PLANTÃO E A QUEM POSSA INTERESSAR...

Talvez devesse cuidar menos da vida alheia e mais da própria, principalmente, quando suas peripécias estão registradas e ainda envolvem por descuido outros bem próximos. Telhado de vidro e pedra na mão nunca foram uma boa combinação, podem acabar com famílias, "traição" e até puxão de cabelo.

DORMINDO COM A CONCORRÊNCIA?

O prefeito de Madre de Deus, Dailton Filho, tem exatos 20 dias para explicar a vida funcional de um servidor abençoado que, segundo consta, estaria conseguindo a proeza de dar expediente lá e no município vizinho de Vera Cruz ao mesmo tempo. O tribunal quer ver a cópia integral do Processo Administrativo Disciplinar, o relatório da comissão e a decisão formal. Se a apuração ainda estiver em ritmo de tartaruga, a prefeitura terá que detalhar tim-tim por tim-tim a quantas anda o processo. O próprio servidor foi intimado a provar como consegue o milagre da multiplicação de jornadas. A conta dos dois holerites não bate!

CONTA SALGADA

A prefeita de Taperoá, Kitty Guimarães, entrou na mira de uma ação pesada que cobra mais de R$ 12 milhões por rombo ao erário. O enredo é o clássico contrato “elástico”: firmado em 2021 com a T&D Construções por R$ 2,19 milhões para manutenção de prédios públicos, a parceria sofreu aditivos inacreditáveis. Dados do sistema SIGA, do TCM, revelam que a empresa já recebeu R$ 12,11 milhões entre 2021 e 2026, um valor 5,5 vezes maior que o pactuado. A petição pede a nulidade da lambança, o ressarcimento dos cofres públicos e a punição dos envolvidos.

FOGO AMIGO

O caldeirão político de Vitória da Conquista ferveu de vez. O deputado federal Adolfo Viana, presidente do PSDB baiano, perdeu a paciência e chamou a prefeita Sheila Lemos (União Brasil) de "covarde". O estopim para a lavagem de roupa suja em público foi o atropelo de Sheila ao lançar o próprio marido, Wagner Alves, para a ALBA, rifando o deputado estadual Tiago Correia (PSDB), que sempre manteve base firme na cidade com o aval da prefeitura. Viana sentiu o golpe e deu o recado: o PSDB agora é independente na cidade.

NEGÓCIO EM FAMÍLIA

Em Santo Estêvão, o prefeito Tiago da Central e a cúpula viraram alvos de denúncia por causa de um contrato imobiliário no mínimo curioso. O município alugou o imóvel onde funciona o CAPS I de uma servidora que é enfermeira efetiva da própria prefeitura desde 2006. A jogada envolve secretários, ex-secretários e membros da comissão de avaliação. Faturar com o próprio contracheque e ainda receber aluguel do patrão público é um privilégio para pouquíssimo.

LUZ PÚBLICA PAGANDO PASSEIO?

O prefeito de Acajutiba, Jadiel Souza Jesus, foi denunciado sob a acusação de fazer a farra das diárias. Só nos primeiros 15 dias de dezembro de 2025, o gestor embolsou R$ 8,2 mil em diárias sem apresentar qualquer comprovante de viagem ou justificativa pública para as andanças. O absurdo maior está na fonte do dinheiro: as diárias foram tiradas da Fonte 1751, que é a COSIP, a taxa de iluminação pública cobrada na conta de luz do morador da cidade. Escuridão nas ruas e diárias no bolso!

INVASOR DE ALCOBAÇA

O prefeito de Alcobaça, Zico de Baiato, virou alvo de inquérito civil no Ministério Público Federal (MPF). O gestor é acusado de invadir e meter o trator na Comunidade do Quati, que fica no município vizinho de Prado. Zico teria erguido estruturas de madeira, muros e passarelas dentro de uma Área de Preservação Permanente (APP) de restinga sem qualquer licença ambiental. A denúncia partiu da própria Secretaria de Meio Ambiente de Prado. A Justiça abriu investigação para saber com que autoridade o prefeito resolveu bancar o dono da reserva alheia.

NA MIRA DE NOVO

A Prefeitura de Tapiramutá virou alvo do TCM-BA após quatro vereadores denunciarem o uso de verba pública para abastecer um veículo particular falsamente cadastrado no sistema SIGA como frota oficial. A fraude permitiu que o carro recebesse R$ 115,3 mil em diesel ao longo de 2025 e mais R$ 76,1 mil nos primeiros cinco meses deste ano. Para complicar a situação do Executivo, a gestão ainda declarou ao tribunal valores de combustível inferiores aos que efetivamente saíram dos cofres municipais, escancarando a maquiagem contábil sobre os repasses irregulares. Com a palavra, o prefeito Roberto do Sindicato (PCdoB).

IBOPE DE UMA KOMBI

Com a eleição batendo à porta, Salvador virou palco para os "gigantes" das pesquisas que lutam bravamente contra a insignificância nas urnas. Renan Santos, ironicamente, desembarca para um ato na UFBA ostentando uns astronômicos 4,6% de intenções de voto, enquanto o psiquiatra e escritor de autoajuda, Augusto Cury, convocou o povo no Pelourinho para um sábado de manhã cedo pedindo fitinha branca e prometendo se curvar ao eleitor baiano, provavelmente porque as pesquisas ainda não se curvaram a ele. Se juntar a militância dos dois em uma única Kombi, ainda corre o risco de sobrar banco vago.

SEGREDO DE ESTADO

A coordenação da campanha de Jerônimo Rodrigues parece ter desenvolvido uma curiosa modalidade de comunicação interna: a informação chega, mas nem sempre ao mesmo tempo. A confirmação por parte da imprensa da vinda de Lula à Bahia na próxima terça-feira teria provocado certo desconforto entre setores de outras campanhas petistas, que acompanharam as especulações sobre a agenda presidencial mais pelos vazamentos do que pelos canais da própria campanha. O escritor Franz Kafka talvez explicasse melhor: numa campanha em que todos caminham para o mesmo destino, alguns aparentemente ainda procuram o endereço.

SILÊNCIO À DIREITA

Antes da pesquisa AtlasIntel revelar que 75% dos brasileiros são favoráveis ao fim das bets, o tema parecia ter pouco apelo entre setores da direita. Depois do número, o silêncio ficou ainda mais curioso. A pauta que Lula transformou em bandeira ganhou uma espécie de efeito mágico: quando era o presidente falando, era assunto para a militância; quando virou desejo de três em cada quatro brasileiros, talvez tenha ficado mais difícil fingir que não ouviram. Na política, até o silêncio tem cálculo. Às vezes, só falta descobrir para que lado está soprando o vento. Para ser coerente, o Carrasco precisa registrar que as bets foram liberadas no governo Temer mas só foram regulamentadas no governo Lula, que agora voltou atrás, com aparente razão.

FLÁVIO SEM TRUNFO PARA VENCER NO PRIMEIRO TURNO

Faltando menos de uma semana para o primeiro turno, Flávio Bolsonaro (PL) chega sem um trunfo sequer para tentar derrotar seu principal adversário, o presidente Lula (PT), no primeiro turno. Cheio de polêmicas ao seu redor, que também rondam seu principal adversário Luís Inácio Lula da Silva, leia-se INSS e Roberta Luchsinger, Flávio parece ter entendido que não tem chance alguma de liquidar a fatura já no próximo domingo.

QUEREM ACABAR COMIGO

Flávio tenta, de alguma forma, garantir apoios já no primeiro turno por parte dos presidenciáveis, utilizando-se da tese do voto útil. O que acontece, no entanto, é que todos sinalizam para uma recusa da proposta, uma vez que entendem que não há, neste momento, qualquer chance de Flávio vencer Lula no primeiro turno. Então fica tudo para o pós 4 de outubro.

ENQUADRADA

O selo semanal do Carrasco vai para a operadora da travessia Salvador x Itaparica. Reclamar de passar horas na fila do ferry-boat enquanto divide o espaço com baratas e ferrugem é puro capricho. É quase uma experiência de sobrevivência para quem precisa enfrentar longas filas para fazer a travessia para Itaparica. Nem fechando os olhos para sentir a brisa do mar melhora a situação de quem precisa utilizar este serviço.