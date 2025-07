Aprenda a escolher a melhor hospedagem para o seu animal

Pets - Foto: Reprodução | Alto Astral

Se seu pet é meio antissocial, pula nas visitas, briga com outros animais e você não sabe o que fazer quando vai viajar, seus problemas acabaram. É possível, sim, matriculá-lo numa creche e até deixá-lo numa hospedagem para animais com este perfil.

Agora, se seu animalzinho é tranquilo e sociável, melhor. Há estabelecimentos criteriosos que vão cuidar do seu bichinho enquanto você curte um merecido descanso sem preocupação.



Nos dois casos, é importante observar se a hospedagem é legalizada, tem médico veterinário e boas condições de funcionamento. “É essencial visitar o local antes, observar a higiene, se há separação adequada entre os animais por idade, tamanho e temperamento”, diz a médica veterinária Aline Quintela, 47 anos, coordenadora do Curso de Medicina Veterinária da Unifacs.



Ela acrescenta que o suporte de um médico veterinário é um diferencial. Segundo Aline Quintella, outros pontos importantes são o enriquecimento ambiental, a supervisão profissional, a rotina de alimentação, os passeios e protocolos de emergência.

Expulso da creche

Com manejo adequado, animais arredios e territorialistas tornam-se mais sociáveis. Foi o que aconteceu com Shoyu, um cão Shiba-Inu, de 2 anos, que frequenta a Escola Cão de Ouro. “Shoyu é um animal excelente, bem companheiro e dengoso, super brincalhão, ótimo com humanos, mas sempre teve dificuldade de socializar com outros animais”, conta o economista Eric Gaspar de Queiroz Ferreira, 34 anos, tutor do animal.

Segundo ele, apesar de ter convivido com outros cachorros, Shoyu foi convidado a se retirar de duas creches por não se adaptar com os outros bichos. “Depois que Shoyu entrou na escola, melhorou bastante! Já consegue tolerar alguns cachorros e até brinca”, conta.



Segundo o médico veterinário comportamentalista Rafael Ramos, idealizador da escola, o espaço tem uma proposta pedagógica e atividades educativas estruturadas. “Trabalhamos com cães que precisam de orientação comportamental, socialização controlada e enriquecimento cognitivo, inclusive para perfis mais desafiadores”, explica. A veterinária Paloma Santana, 29 anos, costuma indicar estes espaços para cães e catsitters para gatos. “As creches educativas são ótimas, lá cães têm socialização, estímulo da atividade mental e gasto calórico importante”, diz.



Fim do tédio

A rotina corrida dos tutores e o tédio que afetam os pets fazem da creche e dos hotéis um espaço para devolver aos bichos a saúde mental. No Hotel e Creche dos Aumigos, em Amaralina, e no Club do Focinho, em Piatã, os protocolos asseguram o bem estar canino.



“Existem protocolos básicos, como avaliação comportamental e médica”, explica Rodrigo Dantas, adestrador e administrador da Creche dos Aumigos. Uma vez aprovado na avaliação comportamental, o pet - que precisa estar com carteira de vacinação, vermifugação e antiparasitários em dia - faz uma consulta ao veterinário do hotel e um hemograma.

No Club do Focinho, há critérios semelhantes. “Todo hotel sério vai pedir previamente que o tutor faça uma triagem com um veterinário do local”, explica Camila Boto, proprietária do espaço. Lá, o cão Golden Retriver Fubá encontrou o gasto calórico que precisava para ser um cão tranquilo. “É uma escolha assertiva que vem ajudando a termos um cachorro tão dócil”, afirma Juliana Grimaldi, 41 anos. Os valores da diária custam em torno de R$ 100 a R$ 120. Já os planos mensais de creche custam a partir de R$ 210.

DR PET

Veja dicas para selecionar onde deixar seu cão antes de viajar

O que o tutor deve observar ao buscar uma hospedagem segura ao seu pet?

É essencial verificar se o local exige carteira de vacinação atualizada, se realiza avaliação prévia do cão, se conta com profissionais capacitados, protocolos de emergência, higiene adequada, manejo respeitoso e comunicação ativa com os tutores.

Se o animal em questão for reativo, o que o tutor deve fazer?



O ideal é procurar um espaço de educação comportamental. Animais reativos precisam de um plano de adaptação gradual e manejo individualizado. É fundamental que o tutor informe com clareza os desafios do cão, para que o local avalie se está preparado para acolhê-lo com segurança e responsabilidade.



Qual a hospedagem mais adequada para gatos?



O mais indicado para gatos é no domicílio onde vive com o tutor.