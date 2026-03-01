Regulamentação do uso de cannabis em animais dá alívio a pacientes crônicos

O gatinho Noel faz uso do óleo de cannabis Foto Arquivo pessoal - Foto: Arquivo Pessoal

A regulamentação do uso do óleo de cannabis para tratar doenças crônicas em humanos trouxe benefícios também ao tratamento dos animais. A burocracia que elevava o custo do produto – um frasco do óleo chegava a custar R$ 2,5 mil – e dificultava o acesso, agora é coisa do passado. Atualmente, o custo pode variar de R$ 50 a R$ 500 e o acesso, às vezes, costuma ser imediato.

“Antigamente o acesso ao óleo de cannabis era burocrático, com custo alto, e o produto demorava até 3 meses para chegar”, explica a médica veterinária Viviane Abreu.

Tudo sobre Papo Pet em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Hoje, a simplificação do processo de compra e a regulamentação do uso veterinário, ocorrida no ano passado, tem melhorado a qualidade de vida de animais portadores de doenças crônicas. Além disto, deu fim à insegurança jurídica do cenário anterior.

O gatinho Noel, um SRD de 16 anos que sofria com dores articulares e apresentou um tumor no baço, teve significativa melhora após o tratamento. A indicação era cirúrgica, mas os tutores resolveram recorrer à medicina integrativa.

“Chegou a ser agendada a cirurgia, mas não deu certo. Optei por não realizar porque ele é um gatinho idoso e representava risco em razão da sua idade”, explica a servidora pública Maria Rita Dantas Bastos, 65 anos, tutora do felino.

Na época, Noel já realizava sessões de acupuntura e, após o surgimento do tumor, passou a ser tratado com cannabis. Maria Rita conta que, após o início do tratamento com o óleo e o medicamento chamado Viscum, ele apresentou melhora progressiva.

“Observei que Noel está mais disposto, sem nenhuma intercorrência”, conta ela.

O gatinho Noel faz uso do óleo de cannabis Foto Arquivo pessoal | Foto: Arquivo Pessoal

Segundo Viviane Abreu, que é veterinária prescritora de cannabis e acompanha a saúde de Noel há 2 anos, a estratégia adotada mirou o controle da dor.

“Foi um óleo pensado para a dor dos problemas articulares e a causada pelo tumor”, detalha a médica veterinária.

Há 10 anos, o Projeto Mama, da Faculdade de Medicina Veterinária da Universidade Federal da Bahia, promove ações de prevenção ao câncer de mama em cães e gatos. | Foto: Olga Leiria | Ag. A TARDE

Ele estava com a creatinina alta e os primeiros resultados dos exames de laboratório, após o tratamento, indicaram uma redução. No próximo mês, serão realizados novos exames para verificar os avanços.

Atualmente, há uma série de estratégias de tratamento com cannabis para os pets:

óleo;

pomada;

spray (para epilepsia);

e até gummyes (jujubas) para facilitar o uso.

Já tramita no Brasil mais uma possivel facilidade que é o acesso em farmácias de manipulação para uso veterinário.

Bahia avança no do canabidiol, mas inclusão de patologias para acesso a medicamentos gera debates. | Foto: Uendel Galter | Ag. A TARDE

Preconceito

O avanço na legislação é uma ferramenta que não apenas facilita o acesso à medicação mas também serve como instrumento de combate ao preconceito.

“Há cerca de 4 anos, já atendi famílias que criaram perfil falso no instagram para agendar consulta do animal por medo de ser “ilegal”, afirma Viviane Abreu.

Ela esclarece que, no Código de Ética Veterinário (Resolução CFMV n° 1138/2016), há um trecho que autoriza o profissional a utilizar estratégias que excedam os tratamentos convencionais com o paciente.

Para ter acesso ao medicamento, o responsável pelo animal precisa contratar um profissional veterinário com formação específica como prescritor de cannabis. Foi o que fez a tutora de Noel que hoje está cada vez mais satisfeita com os resultados observados na saúde do seu pet.

“A dica que eu dou é que o tutor que tiver condições de utilizar esta medicação que o faça porque existem comprovações da sua eficácia”, diz Maria Rita.

Considerado um tratamento fitoterápico, ele necessita de receita emitida pelo veterinário prescritor e a compra da medicação via associação ou importação. Segundo Viviane Abreu, o óleo auxilia no controle de dor, ajuda animais com disfunção cognitiva e, em pacientes paliativos, melhora o apetite e o sono. O principal beneficio é usar medicação única para melhorar várias funções e dar qualidade de vida ao pet.

DR. PET

Veja como ter acesso ao tratamento com cannabis

Como se dá o acesso ao tratamento com o canabis para animais?

O responsável pelo animal precisa contatar um veterinário com formação específica como prescritor de cannabis. Se necessário, fazer exames para saber se o animal está apto.

Qual o segundo passo após a consulta ?

Com acesso à receita autenticada pelo profissional, o tutor deve contatar uma associação produtora regulamentada pela Anvisa, ou, a depender do tipo de óleo, farmácias humanas.

Como é feita a dosagem e o tratamento?

O tutor deve seguir as orientações do profissional na adaptação da dose de uso, de acordo com a alteração do animal.