Deputado tentou dividir a Bahia e criar novo estado nos anos 80

Plural, com diferentes costumes, culturas e povos, a Bahia é composta por 564.763 km² e 417 municípios. Em meados dos anos 1980, porém, uma proposta do então deputado federal Fernando Gomes (PMDB) quase dividiu o estado em duas partes.

A coluna Política e Memória desta semana relembra a tentativa de divisão da Bahia e criação do estado de Santa Cruz.

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Fernando Gomes, idealizador do estado de Santa Cruz

Nascido em 1939, Fernando Gomes construiu uma longa trajetória dentro da política, se tornando um dos principais nomes da história recente de Itabuna.

A cidade, por sinal, foi governada pelo prefeito por cinco vezes. A primeira delas entre 1977 e 1982. A última passagem pela prefeitura, entre 2017 e 2020, foi marcada por polêmicas, como a tentativa de reabertura do comércio local durante a pandemia da Covid-19.

Em 1985, Fernando Gomes apresentou Projeto de Lei Complementar (PLP) 253/1985, que desmembrava municípios da Bahia e de parte de Minas Gerais para a criação do estado de Santa Cruz, se tornando um marco dos movimentos separatistas que surgiram na mesma década.

Como seria o estado?

Segundo o projeto, o novo estado contaria com 165 cidades, tendo Itabuna como capital. A ideia foi logo alvo de contestações no meio político, despertando manifestações contrárias de diferentes correntes.

A Assembleia Legislativa da Bahia (Alba) foi uma das primeiras instituições a questionar o movimento de Fernando Gomes. O então governador João Durval (PDS) se manifestou repudiando a proposta do parlamentar.

O jornal A TARDE acompanhou os desdobramentos do levante separatista de Fernando Gomes.

Fernando Gomes, autor da proposta - Foto: Cedoc A TARDE

“O deputado José Armando, do PMDB, apresentou indicação à mesa da Assembléia Legislativa para que aquela Casa faça manifestar às diversas lideranças dos partidos no Senado e na Câmara Federal, bem como às coordenações das bancadas baianas naquelas casas, o desapontamento dos deputados estaduais ante o projeto de criação do estado de Santa Cruz e o repúdio a qualquer aprovação posterior”, diz trecho de uma matéria do ‘Centenário’ em agosto de 1985.

Foto: Cedoc A TARDE

João Durval, ao se manifestar sobre o assunto, repudiou a proposta de Fernando Gomes, apontando o risco de existência de dois estados sem representatividade.

O governo da Bahia repudia e vai lutar contra a aprovação do projeto do deputado Fernando Gomes, do PMDB baiano, que quer dividir o nosso estado, transformando-o em duas unidades sem representatividade, apenas para satisfazer seus devaneios políticos Governador João Durval

Foto: Cedoc A TARDE

"A Bahia continuará a Bahia"

O senador Luís Viana Filho (PDMB) foi um dos nomes que se manifestou contrário ao movimento de Fernando Gomes. Colega de partido, o parlamentar reforçou o jargão que lhe acompanhou nas primeiras aventuras nas urnas: “A Bahia ainda é a Bahia”, mas com a versão atualizada: “A Bahia continuará a Bahia”.

Foto: Cedoc A TARDE

Santa Cruz na Assembleia Constituinte

O projeto foi levado para a Assembleia Constituinte de 1987, que também estudou a criação de outros estados, que acabaram aprovados.

Na época, vereadores de municípios do futuro estado e representantes de diferentes setores chegaram a apoiar a iniciativa de Fernando Gomes, sob a justificativa de que a região vivia em situação de esquecimento por parte do poder público baiano.

A ideia que dividiu opiniões e gerou importantes debates na época, não vingou na Constituinte, sendo enterrada durante o processo de discussão e aprovação da nova Constituição Federal.