Polarização histórica entre petistas e tucanos durou 20 anos

Entre 1994 e 2014, o Brasil assistiu a uma das maiores rivalidades políticas da história do país. Petistas e tucanos polarizaram por duas décadas o debate público e eleitoral, alternando nas duas primeiras colocações nas urnas em eleições presidenciais.

A coluna Política e Memória desta semana relembra os embates protagonizados por PT e PSDB nas eleições presidenciais pós-redemocratização.

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Aliança improvável

Antes de PT e PSDB se tornarem adversários ferrenhos, as duas siglas estiveram juntas no segundo turno da eleição presidencial de 1989. Na ocasião, os tucanos tiveram o então senador Mário Covas como candidato derrotado no primeiro turno, enquanto Luiz Inácio Lula da Silva (PT) foi ao segundo turno contra Fernando Collor de Mello (PRN).

Na disputa entre Lula e Collor, Covas, assim como um grupo majoritário dentro do PSDB, abraçou o petista, que acabou derrotado.

Plano Real embola o jogo

Com a queda de Fernando Collor, em 1992, assumiu Itamar Franco (PMDB), que tinha como principal missão estabilizar a conturbada economia do Brasil. A solução, na contramão das medidas extremas tomadas pelos governos anteriores, foi a criação de uma nova moeda: o Real.

Foto: Acervo | Cedoc

O Plano Real, liderado pelo ministro da Fazenda, Fernando Henrique Cardoso, do PSDB, foi lançado no primeiro semestre de 1994, ano de eleição presidencial. FHC, como é conhecido, foi logo alçado ao posto de candidato ao Planalto por integrantes do governo Itamar Franco.

Em março de 1994, Fernando Henrique confirmou sua candidatura a presidente da República. O Jornal A Tarde registrou a decisão de FHC na edição do dia 30 de março. Meses depois, o candidato anunciou Marco Maciel, ex-governador de Pernambuco, como vice na sua chapa.

A escolha por Maciel se deu na construção da aliança histórica entre PSDB e PFL. Antes disso, o governador de Minas Gerais, Hélio Garcia (PTB), chegou a ser cogitado para o posto.

Tenho a bandeira da vitória nas mãos e vou empunhá-la com os ventos da esperança Fernando Henrique Cardoso

Lula, novamente candidato a presidente, elegeu FHC como seu algoz no pleito. O tucano, no entanto, embalado pelo sucesso inicial do plano, que estabilizou os números da economia, venceu ainda no primeiro turno, com 54,28%.

Jornal A TARDE de março de 1994 - Foto: Acervo | Cedoc

Repetição

Em 1998, já com a PEC da Reeleição aprovada pelo Congresso, FHC foi novamente candidato ao Planalto. Ainda sob o efeitos dos primeiros anos de Plano Real, que impulsionou a economia do país, o tucano foi reeleito novamente com folga no primeiro turno, com 53,06%.

Foto: Acervo | Cedoc

Era petista

Apesar das duas vitórias de Fernando Henrique Cardoso, em 1994 e 1998, o PT se tornou hegemônico nos anos seguintes. Em 2002, o PSDB escolheu o então ministro da Saúde, José Serra, como candidato à sucessão.

Serra estava embalado pela criação dos genéricos, mas enfrentou dificuldades durante a campanha. Derrotado nas três eleições anteriores, Lula chegou ao pleito como grande favorito.

Ao longo da campanha, Serra cresceu nos embates com Anthony Garotinho (PSB) e Ciro Gomes (PPS), conseguindo chegar ao segundo turno contra Lula. Enquanto o petista adotou como carro-chefe "a esperança vai vencer o medo", em uma tentativa de rebater os questionamentos sobre a linha econômica de um eventual governo, Serra pregou um trabalho de continuidade, mas crítico a FHC.

Enquanto um grupo de artistas abraçou a campanha de Lula, outra parte aderiu a Serra, que acabou sendo derrotado pelo petista.

Capa do jornal registra vitória de Lula - Foto: Acervo | Cedoc

Em 2006, Lula foi candidato à reeleição, em meio aos ataques do PSDB ao escândalo do mensalão. Desta vez, o adversário do presidente petista foi Geraldo Alckmin, hoje seu vice, na época ex-governador de São Paulo.

Durante a campanha, Alckmin fez duras críticas a Lula e ao governo. Já o presidente apontou a existência de um dossiê do candidato do PSDB e sua gestão à frente de São Paulo.

O embate terminou favorável a Lula, reeleito com 60,83%, ou 58.295.042 de votos, a maior votação de um presidente no Brasil até então.

Sucessão e polarização

PT e PSDB voltaram a protagonizar as duas eleições presidenciais seguintes. Em 2010, quando a sucessão de Lula estava em jogo, os petistas escolheram pela ministra-chefe da Casa Civil, Dilma Rousseff, enquanto os tucanos optaram por José Serra.

Dilma e Serra repetiram a dose das últimas eleições, chegando ao segundo turno. A candidata do PT terminou sendo eleita, se tornando a primeira mulher presidente da história do Brasil.

O pleito seguinte, no entanto, foi marcado como o mais polarizado desde a redemocratização. Em 2024, Dilma e Aécio Neves, escolhido pelo PSDB, protagonizaram uma eleição tensa, marcada por ataques pessoais e políticos.

Na reta final da eleição, Dilma subiu o tom nas críticas ao adversário, que respondeu à altura.

"Ao contrário deles, nós empregamos. Eles desempregam. Nós não aceitamos que o salário mínimo seja razão de inflação. Nunca aceitamos isso, daí o salário cresceu 71% acima da inflação. Hoje é bem diferente o salário mínimo do que era na época deles", disparou a então presidente durante um ato de campanha.

Dilma conseguiu a reeleição contra Aécio, mas o resultado passou longe de ser folgado. A presidente obteve 51.64%, enquanto o tucano teve 48.36%, uma das menores diferenças da história das eleições brasileiras.