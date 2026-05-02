A Mulherada revela e promove 20 cantoras

Instituto A Mulherada - Foto: Divulgação

GInstituto A Mulherada promove mais uma ação de empoderamento das mina ao viabilizar a lapidação de 20 novas joias pretas descobertas nos garimpos musicais localizados em bairros periféricos de Salvador.

Idealizado pela iniciativa Mira–Elas na Música, com o mesmo objetivo do projeto Mira Lab, a formação artística é viabilizada por meio de convênio de cooperação financeira com o Banco do Brasil, no âmbito da Seleção Pública de Projetos.

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As novas cantoras vêm tendo acesso a ferramentas profissionais sofisticadas como gestão de redes sociais, planejamento de carreira, práticas vocais, criação musical e produção de conteúdo.

As 20 selecionadas na primeira etapa do projeto têm suas potências atualizadas por exercícios práticos, dinâmicas, análises de desempenho, produção de materiais e demonstrações artísticas.

Com as vivências, as artistas independentes aprendem sobre shows e venda de ingressos, compreendendo as burocracias de registros, direitos autorais e selos, além de gestão de plataformas e estratégias para um lançamento musical.

“São espaços de troca, acolhimento e desenvolvimento das cantoras, um momento especal para as artistas selecionadas”, afirma Carol Rodrigues, coordenadora do projeto.

Segundo a produtora cultural, “os encontros produzem trocas de ideias sobre trajetórias, agregando conhecimento, ao fortalecerem a autonomia das artistas com ferramentas práticas para avançarem na sua caminhada na música”.

As atividades serão conduzidas por uma equipe de profissionais da música e de comunicação, culturas e conhecimento: Ana GB, Bia Bem, Beatriz Almeida, Martha França, Larissa Rodrigues e Renata Brasil.

[Falaram] Que o 13º iria quebrar [a economia], que não iria ter emprego, que ninguém mais iria ser contratado. Agora eu pergunto: se a gente tirar o 13º, o que vai acontecer com o setor do comércio [nada]? Luiz Philippe Vieira de Mello Filho - Presidente do TST

A força do sol na Bahia

No Dia Mundial do Sol, celebrado amanhã, a Bahia oferece um exemplo concreto de como vantagem natural pode se converter em estratégia de desenvolvimento.

Líder nordestina em geração solar distribuída, com 2,5 GW instalados em mais de 278 mil unidades consumidoras, e dona de 101 usinas em operação, o Estado alia alta incidência solar, investimentos bilionários e segurança jurídica para ampliar uma matriz energética mais limpa.

O desafio agora é transformar liderança técnica em política duradoura, garantindo que expansão, empregos e transição energética caminhem junto com inclusão e planejamento regional.

Coité Folia chega ao resto do mundo

A região do sisal acrescenta ao cenário dominado pela bromélia os efeitos das novas tecnologias de transmissão ao vivo e demasiada alegria com a realização da Coité Folia 2026, no município de Conceição do Coité, a 210 quilômetros de Salvador.

A série de apresentações alcança seu auge neste final de semana, com a presença de Xanddy Harmonia, hoje, entre outras cantoras de destaque da música baiana.

Amanhã, é a vez de subir aos palcos e trios elétricos, a turma de Marcella, chegando no Buzu Apertadinho conduzido por Robyssão desde a Fazenda Grande do Retiro.

A estrutura montada na avenida principal da cidade, popularmente como “Comércio” vem recebendo a visita de artistas de nomeada e revelações seguindo a proposta de experiência sonora contínua para as pessoas em Coité, região sisaleira, e resto do mundo.

A pluralidade e a admiração de bandas e artistas, sem discriminação ou pretensão de superioridade, chega a ponto de a diversidade atrair até Claudia Leitte, famosa por ter substituído Iemanjá por Jesus, em um de seus sucessos.

TRANSMISSÃO AO VIVO – Mais inusitado é o fato de a gestão da municipalidade ter aderido plenamente ao mundo digital, com a transmissão da travessia, bastando acessar ao vivo imagens do Carnaval fora de época via canal da prefeitura no youtube.

A live é viabilizada com a gravação dos coiteenses por câmeras espalhadas por todo o percurso da festa, além de reportagens exclusivas com artistas, bastidores e entradas ao vivo com repórteres diretamente da rua.