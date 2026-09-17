Academia faz sessão para Roberto Santos

A Academia de Letras da Bahia (ALB) realiza, no próximo dia 22, às 18h, uma Sessão Solene em homenagem ao centenário de nascimento de Roberto Santos. O evento na sede da instituição vai celebrar o legado do saudoso confrade da Cadeira nº 26.

A cerimônia contará com pronunciamentos da acadêmica e escritora Heloísa Prazeres, atual herdeira da cadeira de Roberto Santos, e do acadêmico Edvaldo Brito.

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A professora Dra. Cristiana Menezes Santos, filha do homenageado, falará em nome da família do ex-governador da Bahia (1975-1979), depois dissidente do regime militar, tendo unido forças ao então Partido Popular, com Ulysses Guimarães e Tancredo Neves.

– A homenagem representa um reconhecimento carinhoso ao legado deixado por meu pai e é motivo de gratidão para toda a família – afirmou Cristina Santos.

Para o presidente da Academia de Letras da Bahia, Aleilton Fonseca, “a solenidade será uma oportunidade para destacar a trajetória memorável de um dos membros mais atuantes da academia e da sociedade baiana”.

A programação da noite inclui apresentações do Quarteto de Trombones da orquestra infanto-juvenil Neojibá e do Grupo de Musicistas da Ufba. A entrada é gratuita e aberta ao público.

As celebrações pelo Centenário de Roberto Santos tiveram início neste mês de setembro e seguirão com uma extensa agenda de atividades, incluindo palestras, seminários, apresentações musicais e missa.

Diversas instituições participam das homenagens, entre elas a Academia de Ciências da Bahia, Academia de Medicina da Bahia, Academia Baiana de Educação, Ufba, Uneb, Fiocruz-BA, Senai-Cimatec, Fieb e a Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação.

Aula-show Filhas de Gandhi

O Afoxé Filhas de Gandhy deu início ao segundo ciclo do projeto “Arte das Yabás”, com uma marcante aula-show no Pelourinho, abrindo formações gratuitas de percussão e clarins voltadas para o público feminino. O feito é um marco histórico ao inserir a presença das mulheres nos clarins, um espaço antes estritamente restrito aos homens. Com vagas totalmente esgotadas em menos de uma hora, a altíssima procura escancara a forte e crescente demanda por ações culturais e de cuidado no Estado. O projeto conta com o devido apoio financeiro do Governo do Estado da Bahia via Lei Paulo Gustavo.

POUCAS & BOAS

O evento ‘Terroirs da Bahia: Salão da Chapada 2026’, foi aberto ontem em Lençóis e no período da tarde promoveu um encontro entre prefeitos e representantes dos municípios do território Chapada Forte. A programação prossegue até sábado e ocupa diferentes espaços da cidade. Com exposições, debates, apresentações culturais e palestras, o evento dá visibilidade aos variados segmentos produtivos da região. A realização é do Sebrae, com parceria da prefeitura local.

Em Feira de Santana acontece hoje o evento ‘Aberto das Artes 2026’ no Centro Universitário de Cultura e Arte da Uefs. Com início às 9h, a programação conta com mais de 100 atividades com atrações musicais, espetáculos teatrais, exposições, performances de dança, oficinas artísticas, venda de artesanato e alimentos. O evento, que comemora o aniversário do Cuca, é caracterizado por reunir artistas iniciantes e experientes, terá mais de 12 horas de duração e é realizado anualmente desde 2007.

O Lançamento do Processo de Construção Coletiva do Pacto Territorial de Enfrentamento à Violência contra as Mulheres da Bacia do Rio Grande será hoje, no auditório da Câmara de Vereadores de Barreiras, a partir das 9h. Coordenado pela Rede Interinstitucional de Enfrentamento à Violência contra as Mulheres no Território da Bacia do Rio Grande, o evento reunirá representantes governamentais, do Sistema de Justiça e Segurança Pública, universidades e instituições educativas, dentre outros grupos envolvidos na temática.