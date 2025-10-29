Menu
COLUNA

Tempo Presente

Por Redação, com Paulo Leandro e Miriam Hermes

Publicado quarta-feira, 29 de outubro de 2025 às 5:10 h | Autor:

Acampamento reúne 32 nações indígenas

Confira a coluna Tempo Presente desta quarta-feira

O Acampamento Terra Livre (ATL) 2025 reunirá, de 2 a 6 de novembro, no Centro Administrativo, representantes dos povos indígenas em um encontro de mobilização, luta e visibilidade dos direitos originários.

São 230 mil indígenas representados, com mais de 32 nações residindo e resistindo hoje na Bahia, espalhadas em 405 dos 417 municípios distribuídos nos 27 territórios de identidade.

O objetivo é o de incentivar o diálogo entre as etnias, buscando entendimento entre os diversos “falares”, além de fortalecer a articulação da rede de alianças de apoio à causa indígena.

Os indígenas querem ampliar a participação dos três poderes nas questões envolvendo temas relevantes para a continuidade das nações restantes, depois de 525 anos do genocídio iniciado com a chegada das caravelas.

– Queremos demarcação de terra, garantia de segurança e políticas públicas –afirma Agnaldo Pataxó, coordenador do Movimento dos Povos e Organizações Indígenas da Bahia (Mupoíba).

Segundo Agnaldo Pataxó, as bandeiras estarão nas palavras de ordem durante a caminhada em Salvador, prevista para sair do Campo Grande rumo à Praça Municipal às 14h30 da terça-feira próxima.

Para o coordenador do movimento indígena baiano, o Poder Judiciário tem como melhorar, pois segundo ele, “os assassinos não estão pagando, não estão indo para a cadeia, conforme determinam as leis vigentes”.

Agnaldo Pataxó acrescentou a importância de eliminar qualquer dúvida referente ao “marco temporal”, estratégia para retroceder a 1988, ano de promulgação da Constituição, os direitos à terra, em absurda desfaçatez.

Esta operação mortal [na periferia do Rio] reforça a tendência de consequências letais extremas das operações policiais em comunidades marginalizadas do Brasil
Alto Comissariado da ONU para Direitos Humanos, sobre operação que deixou 64 mortes

Aeroportos em debate

A cidadania engajada na luta por uma Bahia melhor a cada dia tem encontro online a ser realizado hoje às 10 horas, na audiência pública de debate sobre a concessão de aeroportos estratégicos localizados em Senhor do Bonfim, Porto Seguro, Caravelas e Cocos. Estarão em debate as análises quantitativa e qualitativa da concessão para operar, manter, administrar e lucrar, verbos atribuídos a quem queira tomar conta dos quatro aeródromos situados em três regiões distintas. O acesso é facilitado em uma rápida “visita” à “home-page” da Secretaria da Infraestrutura, bastando escrever infraestrutura.ba.gov.br

POUCAS & BOAS

Uma Audiência Pública virtual vai debater hoje detalhes para a elaboração de edital que visa a concessão comum de operação, manutenção, administração e exploração dos aeroportos de Porto Seguro, Senhor do Bonfim, Caravelas e Cocos. A iniciativa é da Secretaria de Infraestrutura da Bahia (Seinfra), e visa receber contribuições e informações para elaboração final do edital, minuta do contrato e demais documentos do processo. Com início às 10h, terá transmissão em link disponibilizado no portal da Seinfra.

O I Encontro de Comitês de Bacias Hidrográficas do Oeste da Bahia movimenta hoje a Câmara Municipal de São Desidério, com início às 8h. A plenária conjunta dos Comitês das Bacias Hidrográficas do Rio Grande e do Rio Corrente, conta com painéis e debates, e terá a apresentação do Programa de Monitoramento Hídrico do Oeste da Bahia. Estarão em pauta ainda a proposta de integração entre os dois comitês e os avanços para o fortalecimento da gestão dos recursos hídricos na região.

O escritor Silvio Pereira repercute sua participação na 13ª edição da Festa Literária Internacional de Cachoeira (Flica), onde lançou seu segundo romance. A obra de suspense, ‘A menina que cantava para as flores’, tem pano de fundo em Salvador e foi lançada anteriormente em outros eventos literários. Advogado e multiartista, Pereira faz parte da Casa do Poeta de Alagoinhas, da Academia de Cultura da Bahia e é membro do Núcleo de Letras e Artes de Buenos Aires, na Argentina.

Quarta, 03 de Janeiro Quinta, 11 de Janeiro Quarta, 17 de Janeiro Terça, 23 de Janeiro Terça, 30 de Janeiro