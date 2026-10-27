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TEMPO PRESENTE

Atingidos pela doença falciforme em luta

Confira a coluna Tempo Presente desta gterça-feira, 27

*Da redação com Paulo Leandro e Miriam Hermes
Por *Da redação com Paulo Leandro e Miriam Hermes

Celebrado hoje, o Dia Nacional de Luta pelos Direitos das Pessoas com Doença Falciforme, busca conscientizar a população sobre a enfermidade e reforçar a importância do diagnóstico precoce e do tratamento adequado.

Dados do Ministério da Saúde apontam, em 2025, mais de 10 milhões de atendimentos ambulatoriais relacionados à doença falciforme pelo Sistema Único de Saúde (SUS) em todo o país.

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Desse total, 1,4 milhão ocorreram na Bahia. Até junho deste ano, ainda segundo o órgão do governo federal, já haviam sido registrados 6.232.796 atendimentos, dos quais 962.603 foram realizados no estado.

Segundo a hematologista do Sabin Diagnóstico e Saúde, Fernanda Queiroz, por serem mais rígidas e frágeis, as células resultantes dessa mutação são destruídas precocemente, acarretando uma série de problemas de saúde.

"Enquanto uma hemácia normal vive cerca de 120 dias, a hemácia falcizada pode sobreviver apenas de 10 a 20 dias, contribuindo para a anemia”, afirma a doutora.

Além disso, acrescenta Fernanda Queiroz, essas células e outros componentes do sangue podem dificultar a circulação nos pequenos vasos, reduzindo a chegada de oxigênio aos tecidos.

"Esse processo pode provocar crises de dor intensa e, ao longo do tempo, lesões em diferentes órgãos, como rins, pulmões, cérebro, olhos e ossos”, alerta a especialista.

A Bahia concentra a maior incidência da doença no país. Segundo especialistas, esse cenário está relacionado à formação histórica da população baiana, marcada pela forte presença de descendentes de povos da África, continente onde surgiu a mutação genética responsável pela doença.

“Ele [Trump] está mal informado. Declaração contraditória, depois diz que gosta do Lula. Quem tentou fraudar a eleição foi a Meta, obstruindo e restringindo as nossas colocações. Só se ele está se referindo à Meta” Celso Amorim, assessor especial da Presidência, sobre interferência dos EUA nas eleições do Brasil

Aulão pro Enem na Ilha

O Village Itaparica sediou o Aulão Maré do Futuro, reunindo cerca de 100 estudantes de cursinhos populares da Ilha de Itaparica para revisar conteúdos do Enem, debater biomas locais em oficinas práticas de sustentabilidade e receber orientações focadas no controle da ansiedade.

Promovida pela Associação dos Estudantes da Ilha de Itaparica (Aeita) com apoio de órgãos públicos e privados, a iniciativa uniu educação ambiental, orientação emocional e sólida preparação acadêmica, ampliando os repertórios culturais e conectando diretamente a aprendizagem ao desenvolvimento comunitário da região.

POUCAS & BOAS

  • ‘O amor não dispensa combinados’, livro da advogada e escritora Marta Salbego será lançado hoje, na galeria Gava, região central de Barreiras, a partir das 19h. O evento reunirá familiares e amigos, escritores e colegas de profissão da autora. O livro é resultado de anos de trabalho ouvindo e acompanhando mulheres. Primeira obra solo de Marta Salbego, é um convite à reflexão sobre a importância delas terem consciência sobre questões como dinheiro, patrimônio e futuro nos seus relacionamentos.

  • Em Senhor do Bonfim acontece hoje o Projeto Florescer Mulher – Cuidar de Si é um Ato de Amor, iniciativa voltada à promoção da saúde, do bem-estar, da autoestima e do fortalecimento feminino. Com início às, 17h30, na praça Nova do Congresso, o evento conta com ações que reforçam a importância do cuidado com as mulheres durante todo o ano. Com programação de palestras e serviços de saúde, dentre outras ações a realização é das secretarias de Saúde, de Políticas Públicas para as Mulheres, de Assistência Social e de Educação.

  • A sexta edição de encontros do programa Aiba + Perto do Produtor reuniu produtores e pesquisadores, dentre outros profissionais do agronegócio no campus da Universidade Federal do Oeste da Bahia, em Barra. Localizado na confluência dos rios Grande e São Francisco, o município tem características naturais favoráveis ao desenvolvimento da agricultura irrigada, como disponibilidade hídrica e solos com potencial produtivo na região do Médio São Francisco, que tem clima semiárido.
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Tags

Bahia Conscientização Dia Nacional de Luta Doença Falciforme saúde pública tratamento precoce

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