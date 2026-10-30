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Biólogo condenado à prisão por crime ambiental

Confira a nota enviada à coluna Tempo Presente

Tempo Presente
Por Tempo Presente
Imagem ilustrativa da imagem Biólogo condenado à prisão por crime ambiental
Foto: /Reprodução

O biólogo Alexander Alves Gomes, sócio da empresa Ambiente Gaia Soluções em Resíduos Ltda., se coloca nas redes sociais como defensor intransigente do meio ambiente, agredindo e caluniando terceiros sem razão ou provas. Acontece que o biólogo foi condenado a 02 anos e 04 meses de prisão por crime ambiental pela Justiça Baiana, em ação penal (nº 0513254-13.2017) que foi ajuizada pelo Ministério Público Estadual, por acondicionar aproximadamente 60 toneladas de lixo hospitalar em local impróprio. Com a palavra o Conselho Regional de Biologia da 8ª Região.

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