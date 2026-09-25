Cantina da Lua recebe nova obra de Clara M.

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A psicanalista e escritora Clara M. lança, hoje, às 18h, o livro “Anatomia do Desamparo: Cicatrizes de uma Sociedade Excludente”, em sessão de autógrafos na histórica Cantina da Lua, no Terreiro de Jesus.

A obra, inspirada em fatos 100% confirmados, acompanha a trajetória de Hiroshi Taniguchi, personagem marcado por perdas, rupturas familiares e sucessivas experiências de exclusão.

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Ao experimentar instituições religiosas, serviços de acolhimento e territórios sociais diversos, Hiroshi revela as contradições de uma sociedade em sua atribuição de proclamar direitos, escolhendo quem merece ser visto e reconhecido.

O romance lança um olhar crítico sobre saúde mental, abandono, institucionalização, intolerância e pertencimento, questionando as fronteiras entre cuidado e controle.

Com escrita sensível e contundente, Clara M. recusa explicações simplistas e evita romantizar o sofrimento, tratando o desamparo como resultado de escolhas coletivas e silêncios institucionais.

Psicóloga, psicanalista e mestre em Psicologia Transpessoal, a autora reúne experiência clínica, pesquisa e atuação com populações vulneráveis, transformando vivências em literatura comprometida com a dignidade humana.

Mulher negra e nordestina, Clara confronta apagamentos históricos e sociais. Realizar o lançamento na Cantina da Lua, símbolo de resistência cultural popular, reforça o diálogo da obra com histórias frequentemente silenciadas.

O evento é gratuito e aberto ao público, reunindo leitores, profissionais da saúde mental e interessados em narrativas sociais a partir da pergunta filosófica: o que uma sociedade revela sobre si quando abandona quem escapa de suas normas?

ABRE ASPAS

“Eu terei um imenso prazer de acabar com as bets”

Lula, presidente, sobre MP que pode proibir as bets

“Eu queria dar os meus parabéns aqui pela campanha contra as bets, a bet pra mim é uma bomba”

Daniela Mercury, cantora

“Nós e os laços” no Goethe

O escritor paraibano Suênio Campos de Lucena lança hoje, às 17h, no KreativLab do Goethe-Institut Salvador, o livro “Nós e os laços”, publicado pela P55 Edição. Híbrido de memórias e ficção, a obra entrelaça contos e ensaios percorrendo a infância no sertão, a descoberta do desejo homoafetivo, as amizades da juventude e experiências marcantes da vida adulta. Professor da Uneb e doutor pela USP, Lucena aprofunda a discussão entre realidade e fabulação ao revisitar fatos pessoais em textos marcados pela sinceridade. O evento marca a celebração da trajetória do autor, e o exemplar será comercializado por R$ 50 no local.

POUCAS & BOAS

Estreia hoje o ‘Circuito Pocar Festival de Cultura’ com teatro, música e expressões que valorizam a memória e identidade da população indígena. Criado em Conceição da Barra (ES), o evento acontece até amanhã no adro da Igreja de Nossa Senhora d’Ajuda, no distrito de Porto Seguro. A proposta artística e formativa do encontro é desenvolvida desde 2013 pelo Instituto Cultural Tambor de Raiz, que prevê a troca de conhecimentos entre produções capixabas, artistas locais e manifestações culturais.

Em Jacobina termina hoje o mutirão ‘LAUEM pela Vida: Doação de Sangue’, que desde segunda-feira está recebendo doações no Hemoba da cidade. Nesta sexta-feira os atendimentos serão das 8h às 11h30 dentro da campanha encabeçada pela Liga Acadêmica de Urgência e Emergência, formada por estudantes do campus local da Agnes, em parceria com o Hemoba. Conforme os estudantes envolvidos, além da coleta, o movimento visa conscientizar a população sobre a importância da doação para manter a estabilidade dos níveis dos estoques.