TEMPO PRESENTE
Caruru Hip-Hop segunda no Pelô
Confira a coluna Tempo Presente deste domingo
A Praça Quincas Berro D’Água, no Pelourinho, é o endereço, na próxima segunda-feira, às 19h, do Caruru da Casa do Hip-Hop Bahia. Com entrada gratuita, o evento une música, culinária e ancestralidade em celebração à cultura afrodescendente e de matriz africana.
A festa vai distribuir 500 pratos de caruru gratuitamente, preparados pela matriarca Negra Jhô e equipe, com generosas doações de apoiadoras e apoiadores.
– A proposta é proporcionar uma experiência única que fortaleça as tradições populares – afirma o organizador, DJ Branco.
A programação musical traz rap, samba e música de terreiro. Entre as atrações estão o grupo Família Tríplice, os Alabês do Terreiro Ilê
Axé Opô Ajá Omim, de Lauro de Freitas, Dão Black, Morango, Vitor Paulo, Paulo Marcos, os rappers Ravi Lobo e Senghor Guena, e discotecagem de DJ Akani e DJ Branco com black music.
A dança fica por conta da coreógrafa Tati Campelo, da multiartista Negra Jhô e do grupo infantil Abayomi, de Simões Filho.
Estreia do “Mural Nosso” – Durante a noite, será lançado o projeto “Mural Nosso”, da iniciativa Arte que Transforma, visando espalhar murais de grande impacto em Salvador.
A celebração marca o mês de setembro dedicado aos ibeji, entidades representantes das crianças.
O evento é realização da Casa do Hip-Hop Bahia, CMA HIP-HOP e do programa Evolução Hip-Hop, com apoio do governo do Estado da Bahia e outros projetos.
Descobrimos que existem três Marias Madalenas em uma. Uma é a pecadora anônima, outra é a Maria da Betânia e a terceira é a Maria Madalena bíblica, estritamente f alando Bastian Eclercy, historiador da arte e curador da exposição ‘Maria Madalena’, em cartaz na Alemanha
Ação no metrô pró-PCDs
Em alusão ao Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência (21 de setembro), a Associação Baiana de Deficientes Físicos (Abadef) e o Metrô Bahia realizam, nos dias 22 e 23 de setembro, terça e quarta-feira, uma ação para conscientizar e promover a inclusão. A iniciativa ocorre das 8h às 13h, na Estação de metrô Rodoviária, no Iguatemi, e é aberta ao público. O evento contará com o Balcão de Orientação, focado em direitos, benefícios sociais e acessibilidade, e o Balcão de Empregabilidade, destinado ao cadastro de currículos para conectar profissionais com deficiência a empresas parceiras e combater o capacitismo.
POUCAS & BOAS
- O 1º Simpósio Fitossanitário do MATOPIBA, com foco na saúde e desenvolvimento das plantas, reuniu técnicos, produtores, profissionais do setor e representantes de entidades do agronegócio e da Agência de Defesa Agropecuária da Bahia, em Luís Eduardo Magalhães. Organizado pela Aiba, Abapa, Aprosoja Bahia, Fundação Bahia e SPRLEM, o evento repercute na região onde cerca de 80% da produção de algodão safra 2025/26 já foi colhida, com expectativa de chegar a um novo recorde, com previsão para acima de 1 milhão de toneladas.
- Prevista no Plano de Ação de Fiscalização de Áreas de Vegetação Nativa Atingidas por Incêndios Florestais, a primeira ação da Ronda Verde foi realizada na semana que passou na Área de Proteção Ambiental (APA) Rio de Janeiro, em Barreiras. Coordenada pelo Inema e a Sema, a operação reuniu técnicos do instituto, militares da Companhia Independente de Polícia de Proteção Ambiental de Lençóis e peritos do Departamento de Polícia Técnica (DPT).
- A Clínica de Direitos Humanos da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia é a primeira do país a fazer parte da Rede Latino-Americana de Clínicas Jurídicas de Interesse Público. A integração aconteceu durante congresso, realizado em Guadalajara, no México. Participam da Rede, grupos que focam responsabilidade social, direitos humanos ou a advocacia gratuita, que estão alinhados com ensino, pesquisa e extensão. Em novembro os estudantes vão participar, de maneira virtual, de congresso organizado pela Universidade da República do Uruguai.