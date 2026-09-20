Caruru Hip-Hop segunda no Pelô

A Praça Quincas Berro D’Água, no Pelourinho, é o endereço, na próxima segunda-feira, às 19h, do Caruru da Casa do Hip-Hop Bahia. Com entrada gratuita, o evento une música, culinária e ancestralidade em celebração à cultura afrodescendente e de matriz africana.

A festa vai distribuir 500 pratos de caruru gratuitamente, preparados pela matriarca Negra Jhô e equipe, com generosas doações de apoiadoras e apoiadores.

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– A proposta é proporcionar uma experiência única que fortaleça as tradições populares – afirma o organizador, DJ Branco.

A programação musical traz rap, samba e música de terreiro. Entre as atrações estão o grupo Família Tríplice, os Alabês do Terreiro Ilê

Axé Opô Ajá Omim, de Lauro de Freitas, Dão Black, Morango, Vitor Paulo, Paulo Marcos, os rappers Ravi Lobo e Senghor Guena, e discotecagem de DJ Akani e DJ Branco com black music.

A dança fica por conta da coreógrafa Tati Campelo, da multiartista Negra Jhô e do grupo infantil Abayomi, de Simões Filho.

Estreia do “Mural Nosso” – Durante a noite, será lançado o projeto “Mural Nosso”, da iniciativa Arte que Transforma, visando espalhar murais de grande impacto em Salvador.

A celebração marca o mês de setembro dedicado aos ibeji, entidades representantes das crianças.

O evento é realização da Casa do Hip-Hop Bahia, CMA HIP-HOP e do programa Evolução Hip-Hop, com apoio do governo do Estado da Bahia e outros projetos.

Descobrimos que existem três Marias Madalenas em uma. Uma é a pecadora anônima, outra é a Maria da Betânia e a terceira é a Maria Madalena bíblica, estritamente f alando Bastian Eclercy, historiador da arte e curador da exposição ‘Maria Madalena’, em cartaz na Alemanha

Ação no metrô pró-PCDs

Em alusão ao Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência (21 de setembro), a Associação Baiana de Deficientes Físicos (Abadef) e o Metrô Bahia realizam, nos dias 22 e 23 de setembro, terça e quarta-feira, uma ação para conscientizar e promover a inclusão. A iniciativa ocorre das 8h às 13h, na Estação de metrô Rodoviária, no Iguatemi, e é aberta ao público. O evento contará com o Balcão de Orientação, focado em direitos, benefícios sociais e acessibilidade, e o Balcão de Empregabilidade, destinado ao cadastro de currículos para conectar profissionais com deficiência a empresas parceiras e combater o capacitismo.

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