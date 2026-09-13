Ciber grupo celebra dez anos de ‘feed’

Quem conhece o poder místico do numeral sete, reverenciado como divindade desde Pitágoras, já podia antever o destino do cibergrupo Kirimurê, prestes a comemorar os primeiros nove anos de defesa virtual da Baía de Todos-os-Santos, segunda-feira, no dia 14 (duas vezes 7).

Pois foram sete os primeiros cavaleiros, liderados pelo argonauta Lourenço Mueller, artilheiro e articulista titular das edições de Opinião n’A TARDE aos domingos, saindo no impresso.

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Ainda pelo viés da clarividência, o futuro do Kirimurê, hoje com 150 membros, estava traçado desde a maternidade, seguindo o invicto vaticínio de Nelson Rodrigues: “o Kirimurê nasceu com a vocação da eternidade".

A reunião de aniversário do distinto plantel anfíbio está marcada para 14 de setembro, segunda-feira, das 15h às 17h, no Instituto Geográfico e Histórico da Bahia (IGHB), na Praça da Piedade.

O nome Kirimurê resgata a denominação dos Tupinambá à Baía, na intenção de “grande mar interior”. O resgate representa uma nesga de resistência dos originários, em meio ao genocídio ao qual estão submetidos. — Estamos projetando um megacongresso, no décimo aniversário, em 2027, para apresentação de opções visando um verdadeiro desenvolvimento sustentável da Baía e de Salvador – afirma Lourenço Mueller, coadministrador do cibergrupo, em parceria com Adrianna Gabrielli.

O grupo se orienta por três eixos: ambientalismo azul e verde, economia criativa e planejamento inteligente da Baía de Todos-os-Santos. O Kirimurê está online 24 horas compartilhando mensagens nos gêneros informação, opinião e interpretação.

