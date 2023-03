Conferência debate saúde dos indígenas

Lideranças das aldeias e de entidades voltadas para a defesa dos povos originários, em sua luta de resistência em território baiano, anunciaram para o dia 17 de março, uma sexta-feira, a Conferência Livre de Saúde Indígena.

O encontro visa debater como mobilizar recursos para garantir o atendimento integral a esta população, a fim de fazer prevalecer seus direitos previstos na Constituição Federal.

Já se sabe a sede do encontro, o município de Porto Seguro, no Extremo Sul, sugestivamente próximo ao local onde houve a primeira ocupação confirmada pelos portugueses nesta região do Extremo-Sul da Bahia, onde havia predominância de integrantes da nação tupiniquim.

Desde este primeiro contato, em abril de 1500, os nativos vêm sendo vítimas de chacinas e apropriações indevidas das riquezas das matas, tornando-se comuns os ataques, o mais recente e cruel resultando na morte de 570 crianças yanomami na Amazônia.

Formato – A conferência será realizada em formato híbrido e terá como tema “Garantir direitos e defender o SUS, a vida e a democracia”, com o objetivo de colher sugestões para construção coletiva e democrática do plano estadual de saúde.

A organização do encontro tem a assinatura dos gestores do Conselho Distrital de Saúde Indígena do Estado da Bahia (Condisi), associado ao Distrito Sanitário Especial Indígena da Bahia e ao Conselho Estadual de Saúde da Bahia (CES/BA).

Diante da proposta de abertura plena para participação da sociedade civil, a conferência só terá sentido com a presença maciça de pessoas, ao vivo ou em ambiente virtual, por meio do endereço https://forms.office.com/r/Bvqit1hV3p.

Cinema baiano online

Pesquisadores das linguagens artísticas e das manifestações culturais e cidadãos orgulhosos da admirável capacidade de criação dos baianos ganharam um valioso presente na plataforma youtube: cinco filmes de uma só vez sobre o tema. Os trabalhos resultaram do material excedente colhido para o premiadíssimo filme “Cuíca de Santo Amaro”, do cineasta rio-contense Josias Pires, compartilhando agora 50 entrevistas com alguns dos principais protagonistas da produção cultural da Bahia, não aproveitadas no documentário campeão. Depois de o longa classificar-se para o Festival “É tudo verdade”, o filme foi exibido em cinemas do Brasil e no exterior.

POUCAS & BOAS

- A Caminhada do Perdão movimenta hoje católicos ligados a 46 paróquias da Arquidiocese de Feira de Santana, com saída às 7h da igreja Santo Antônio, mais conhecida como igreja dos Capuchinhos. O lema do evento este ano é ‘Dai-lhes vós mesmos de comer’, dentro da temática da Campanha da Fraternidade 2023. O encerramento será na paróquia Senhor do Bonfim, no Alto do Cruzeiro. Realizada sempre no segundo domingo da Quaresma, a celebração faz parte do calendário religioso da cidade desde 2012.

- Garantir direitos, defender o SUS, a vida e a democracia’ é o tema da 10ª Conferência Municipal de Saúde de Lauro de Freitas, que será aberta amanhã com pré-eventos distritais. Das 08h às 12h será no Centro/Ipitanga e de tarde na UFS Vila Nova, no Portão. A programação termina nos dias 23 e 24 de março no auditório da Unime. Focada na defesa e fortalecimento do Sistema Único de Saúde (SUS), a programmação é cooordenada pelo Conselho Municipal de Saúde. Entre os dias 06 e 09 de março, serão realizadas as pré-conferências distritais, em unidades localizadas no Centro, Portão, Atlântico Norte, Caji, Areia Branca, Aracuí e Itinga.

- A população de Boa Vista do Tupim, na Chapada Diamantina, ainda repercute a chegada da imagem em tamanho real da Santa Dulce dos Pobres ao santuário dedicado à ela. Localizado no Assentamento Nova Cana Brava, que é ribeirinho ao rio Paraguaçu, o santuário visa estimular o turismo religioso, bem como incrementar o desenvolvimento, gerando emprego e renda para a população.