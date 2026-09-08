Consciência de doação no Hospital São Rafael

Como parte da campanha Setembro Verde, o Hospital São Rafael anunciou a realização de uma roda de conversa sobre os erros e tabus relacionados à doação de órgãos e tecidos.

O encontro acontecerá amanhã, dia 9 de setembro, às 14h, no Auditório Luigi Faroldi. A programação representa uma contribuição para quem gostaria de ampliar conhecimento sobre doação e assim, habilitar-se a fazer melhores escolhas.

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A atividade reunirá médicos especialistas em transplantes, líderes religiosos, representantes da sociedade civil e pacientes transplantados para discutir aspectos socioculturais, éticos e emocionais envolvidos na doação de órgãos.

O evento integra as ações de conscientização da campanha nacional dedicada ao incentivo à doação de órgãos e tecidos. A Bahia tem muito trabalho pela frente, pois é o estado de pior desempenho do país em transplante.

Segundo a organização, o objetivo é esclarecer dúvidas da população e ampliar o debate sobre o tema, contribuindo para a disseminação de informações confiáveis sobre o processo de doação e transplante. O procedimento recomendável para quem queira doar córneas, rins, coração, entre outros em bom estado, é deixar por escrito a autorização com alguém confiável.

Ainda há quem tenha dúvida sobre a igualdade absoluta de todos os corpos, diante da finitude, daí a importância do bate-papo, resultando em resignação e caridade.

A iniciativa, promovida pelo Hospital São Rafael, da Rede D'Or, faz parte das atividades do Setembro Verde, mês dedicado à conscientização sobre a importância da doação de órgãos e tecidos. Ao final da programação, haverá uma apresentação do Coral Neojibá.

Festival das paróquias

A 13ª edição do Festival Primaverão, promovido pela Paróquia Ascensão do Senhor, vem mobilizando 550 voluntários na preparação e realização do evento, previsto para 18 a 20, na área verde da igreja, no Centro Administrativo da Bahia.

O trabalho começa meses antes, com reuniões, captação de recursos e organização das equipes responsáveis por estrutura, bilheteria, decoração, palco, e demais frentes do festival de grande participação familiar e comunitária. Toda a renda do festival é destinada ao Centro Comunitário Monsenhor José Hamilton beneficiando mais de 300 pessoas em projetos sociais.

POUCAS & BOAS

O Programa Educacional Conhecendo o Agro alcançou 692 estudantes da rede pública de ensino do Oeste da Bahia com conteúdos de educação ambiental, com o início do Projeto Cerrado Vivo. A realização é da Associação Baiana dos Produtores de Algodão (Abapa) e desde agosto está atuando em oito escolas dos municípios de Cristópolis, Formosa do Rio Preto e Riachão das Neves. A proposta é ampliar as ações e compartilhar informações sobre o Cerrado, sua biodiversidade e a importância da conservação do bioma para o futuro da região.

No extremo sul do estado ainda repercutem os debates do I Seminário Nacional de Modelos de Financiamento para Universidades Federais, realizado no Campus Sosígenes Costa da Universidade Federal do Sul da Bahia, em Porto Seguro. Iniciativa da Diretoria de Modelos de Financiamento da Secretaria de Educação Superior do Ministério da Educação (SESU/MEC), a Bahia sediou o encontro regional Nordeste e as próximas etapas serão em Minas Gerais e no Paraná.

“Da ideia ao pitch deck: construindo uma apresentação para seu projeto”, é a oficina que movimenta hoje a Mostra Cinema Conquista – Um olhar para o Novo Cinema, no Centro de Cultura Camillo de Jesus Lima, em Vitória da Conquista. Produção da Movimenta Cultura e Arte, o evento prossegue até 11 de setembro e conta com a parceria da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, através do Curso de Cinema e Audiovisual e do Programa Janela Indiscreta.

Da Redação, com Paulo Leandro e Miriam Hermes