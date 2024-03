Falta de psiquiatras abala saúde mental | A TARDE

O empenho do governo estadual, ao inaugurar a sede do Centro de Atenção Psicossocial (Caps) Gregório de Matos, na Rua Frei Vicente, em Salvador, é um alento, no entanto, precisa ser acompanhado pela contratação de profissionais.

O alerta partiu do Conselho Estadual de Saúde, na voz do presidente Marcos Gêmeos, para quem a participação da prefeitura deve acompanhar o ritmo dos investimentos na oferta de infra-estrutura para os pacientes.

Para Gêmeos, a nova sede do Caps, inaugurada pelo governador Jerônimo Rodrigues, tem potência de atender 840 pessoas por mês, mas para alcançar esta atualização máxima, o município terá de prover, como contrapartida, a contratação de psiquiatras e profissionais de saúde mental, sem mais demora, dado o contexto periclitante.

O novo equipamento representou investimentos de R$ 2,8 milhões, entre obras físicas e manutenção dos serviços oferecidos a pacientes de 54 localidades de Salvador.

– O isolamento social necessário, durante a pandemia, deixou sequelas, mas não se verifica no poder público municipal qualquer esforço para ajudar a evitar os surtos cada vez mais constantes, devido aos transtornos mentais – afirma o presidente do Conselho, Marcos Gêmeos.

Na avaliação de Marcos Gêmeos, tratar o problema com a seriedade proporcional aos seus graves efeitos é o mínimo a esperar das autoridades de saúde de Salvador, acompanhando a atenção dedicada pela prática exemplar do governo do estado.

Entre as etapas favorecidas pelos investimentos estaduais, mas prejudicadas pela omissão municipal, estão as de acolhimento inicial, seguido de atendimentos individual, em grupo, domiciliar e familiar.

Vagas para Menor Aprendiz

A fabricantes de produtos de higiene e limpeza Ypê abriu 24 vagas no seu programa de ingresso de menores aprendizes para a unidade fabril de Simões Filho. Os candidatos devem ter concluído ou estar cursando o ensino médio, ter entre 16 e 21 anos, e se inscrever até o dia 29/02 na página de carreiras da empresa. Segundo a diretora executiva de Gente, Cultura e Responsabilidade Social da empresa, Cristiane Lacerda Mutri, a iniciativa contribui para o desenvolvimento profissional e educacional dos jovens, proporcionando um ambiente de aprendizado colaborativo e inspirador. Os aprovados iniciam o curso em março.