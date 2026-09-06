Feneba quer Ypiranga Patrimônio Imaterial

O presidente do Fórum de Entidades Negras da Bahia (Feneba), Raimundo Bujão, é a primeira liderança da sociedade civil a aderir à ideia de conquistar para o Esporte Clube Ypiranga o título de Patrimônio Imaterial.

Antes mesmo de os dirigentes decidirem lançar a campanha, Raimundo Bujão manifestou sua adesão, levando em conta os relevantes serviços prestados à cidadania, notadamente na luta antirracista.

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– A iniciativa não só é possível como necessária, pois o Ypiranga não é só um clube, alcançando a dimensão de um território de memória – afirmou Bujão.

Informado da sugestão, o presidente do Ypiranga, Cleiber Lopes, transmitiu o primeiro rascunho de um pré-projeto para o presidente do Conselho do clube, no sentido de realizar “pesquisas” para depois então avaliar a viabilidade ou não da proposta.

Ao cantarem parabéns pelos 120 anos de fundação, no próximo dia 7, amigas e amigos da agremiação terão oportunidade de conversar sobre esta e outras pautas relacionadas ao “Mais Querido” ou “Time do Povo”, como ficou imortalizado.

Pelos critérios do Iphan, o enquadramento teria alta probabilidade no “Livro dos Lugares” – com interface com outros dois instrumentos de registro, os Livros dos “Saberes” e das “Formas de Expressão”.

O Ypiranga, fundado em 1906 por estivadores – os mesmos que criariam o bloco Filhos de Gandhy – teve destacada atuação por décadas de racismo explícito, quando clubes da elite baiana vetavam negros, alcançando os dias de hoje, devido aos projetos excludentes das arenas. O “amarelo-e-preto” revelou o maior ídolo da história do futebol da Bahia: Apolinário Santana, Popó, o Craque do Povo, reverenciado por quem o viu, como Santa Dulce dos Pobres, ypiranguense desde os 13 anos: “era danado na bola”, dizia.

O presidente dos EUA quer acabar com o Pix. Mas agora eu vou para a ONU, vou encontrar com o Trump e vou dizer para ele: ‘Trump, faça um Pix, que você vai ver o quanto será bom a economia digitalizada Luiz Inácio Lula da Silva - presidente do Brasil

Doação de órgãos

Mês de conscientização para a doação de órgãos e tecidos, setembro contará com uma série de ações sobre o tema. No dia 9, quarta-feira, o Hospital São Rafael, no bairro de São Marcos, promoverá uma roda de conversa, às 14h, no Auditório Luigi Faroldi. O evento, que faz parte do calendário do Setembro Verde, contará com médicos de referência na área, líderes religiosos, representantes da sociedade e pacientes transplantados, para uma rica troca de experiências e desmistificação do tabu em torno da doação de órgãos. O objetivo é superar os índices elevados registrados na Bahia de negativa de doação pelas famílias.

Setembro das Letras

A Academia de Letras da Bahia (ALB) divulgou sua programação cultural para o mês de setembro, reunindo atividades literárias, acadêmicas e artísticas destinadas ao público interessado em literatura e cultura. A programação contempla o lançamento da nova edição do livro “Histórias Roubadas”, de Décio Torres Cruz, e um encontro dedicado à poesia de Rainer Maria Rilke, com coordenação de Heloísa Prazeres.

Entre os destaques divulgados pelo imortais, estão as edições do programa Prosa das Letras, com entrevistas especiais transmitidas pela TV Alba e pelo canal da ALB no YouTube. A agenda também inclui sessões ordinárias da academia, encontros do Clube de Leitura Myriam Fraga e a exposição em homenagem ao centenário de Roberto Santos, aberta ao público na Galeria Juarez Paraíso.

Como parte das comemorações do centenário, a ALB abrirá a porta do Palacete Goés Calmon, no bairro de Nazaré, para uma sessão solene com discursos de homenagem de importantes convidados. Outro evento de destaque, anunciado no planejamento distribuído, é a atividade de Vivência de Biblioterapia, conduzida pela jornalista e escritora Fernanda Carvalho.

As atividades ocorrerão presencialmente na sede da ALB e também em formato virtual, ampliando o acesso do público às ações culturais promovidas pela instituição. Com uma agenda diversificada, a academia reafirma seu compromisso com a valorização da literatura, da leitura e da produção cultural, firmando-se como referência de instituição viva e ativa, dotada de uma reconhecidamente olimpiana imortalidade.