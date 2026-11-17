A 23ª Caminhada da Liberdade, nesta sexta, dia 20, às 13h, saindo da Senzala do Barro Preto, no Curuzu, rumo ao Pelourinho, é aula de história a céu aberto, com o Brasil negro em marcha, no Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra.

Este ano, com um acréscimo para uma superdimensão institucional e simbólica à manifestação popular libertária. A ministra da Cultura, Margareth Menezes, confirmou presença.

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Artista de trajetória profundamente vinculada à cultura afro-baiana, Margareth à frente do MinC representa o encontro entre cultura popular, movimentos sociais e políticas públicas.

O homenageado, Gilberto Gil, agora é celebrado no território que ajudou a projetar para o mundo, o Ilê Aiyê, o Mais Belo dos Belos, ao completar 52 anos de luta.

Tantas vezes cantou o Curuzu e o Pelô, o cantor, compositor, ex-ministro e tropicalista Gil fez da sua obra celebração das raízes africanas e diálogo permanente com liberdade, identidade e transformação social.

“Pela paz mundial”

O tema deste ano posiciona tudo em alcance planetário: “Andar, com fé, pela paz mundial”. É o que diz o cartaz: Gil soltando a pomba da paz, ao fundo o mapa-múndi em aquarela azul com a Bahia no centro do planeta.

– Dia 20, às 13h, todos os caminhos levam ao Curuzu –, convida Raimundo Bujão, presidente do Fórum de Entidades Negras da Bahia (Feneba).

Realização da Feneba e do Ilê, com patrocínio do Governo da Bahia, Bahiagás e governo federal, via ministérios da Cultura e Igualdade Racial, a caminhada tem também a atitude de solidariedade com a coleta de alimentos não-perecíveis.,

“Achei desonesta essa entrevista do ministro Bruno Moretti. Ele sabe que a minha preocupação é impedir que a economia brasileira entre em recessão e prejudique o Brasil e o governo”, Lindbergh Farias, deputado, sobre os riscos do ajuste fiscal defendido pelo governo Lula

“Narrativas que salvam”

O Tribunal de Justiça da Bahia, por meio da Coordenadoria da Mulher, realiza no dia 23, às 13h30, a entrega do 2º Prêmio “Narrativas que Salvam”, no Auditório Desembargadora Olny Silva, na sede do órgão, no CAB. Integrando a 34ª Semana da Justiça pela Paz em Casa, a iniciativa reconhece reportagens que enfrentam a violência doméstica, divulgam a Lei Maria da Penha e orientam sobre redes de apoio.

Além da premiação simbólica contra o feminicídio e a misoginia, o evento contará com roda de conversa entre magistradas, jornalistas e sociedade civil para debater cobertura ética e acolhimento às vítimas.

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