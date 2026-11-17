TEMPO PRESENTE
Gil e Margareth caminham no Ilê
Confira a coluna tempo presente desta terça-feira, 17
A 23ª Caminhada da Liberdade, nesta sexta, dia 20, às 13h, saindo da Senzala do Barro Preto, no Curuzu, rumo ao Pelourinho, é aula de história a céu aberto, com o Brasil negro em marcha, no Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra.
Este ano, com um acréscimo para uma superdimensão institucional e simbólica à manifestação popular libertária. A ministra da Cultura, Margareth Menezes, confirmou presença.
Artista de trajetória profundamente vinculada à cultura afro-baiana, Margareth à frente do MinC representa o encontro entre cultura popular, movimentos sociais e políticas públicas.
O homenageado, Gilberto Gil, agora é celebrado no território que ajudou a projetar para o mundo, o Ilê Aiyê, o Mais Belo dos Belos, ao completar 52 anos de luta.
Tantas vezes cantou o Curuzu e o Pelô, o cantor, compositor, ex-ministro e tropicalista Gil fez da sua obra celebração das raízes africanas e diálogo permanente com liberdade, identidade e transformação social.
“Pela paz mundial”
O tema deste ano posiciona tudo em alcance planetário: “Andar, com fé, pela paz mundial”. É o que diz o cartaz: Gil soltando a pomba da paz, ao fundo o mapa-múndi em aquarela azul com a Bahia no centro do planeta.
– Dia 20, às 13h, todos os caminhos levam ao Curuzu –, convida Raimundo Bujão, presidente do Fórum de Entidades Negras da Bahia (Feneba).
Realização da Feneba e do Ilê, com patrocínio do Governo da Bahia, Bahiagás e governo federal, via ministérios da Cultura e Igualdade Racial, a caminhada tem também a atitude de solidariedade com a coleta de alimentos não-perecíveis.,
“Achei desonesta essa entrevista do ministro Bruno Moretti. Ele sabe que a minha preocupação é impedir que a economia brasileira entre em recessão e prejudique o Brasil e o governo”, Lindbergh Farias, deputado, sobre os riscos do ajuste fiscal defendido pelo governo Lula
“Narrativas que salvam”
O Tribunal de Justiça da Bahia, por meio da Coordenadoria da Mulher, realiza no dia 23, às 13h30, a entrega do 2º Prêmio “Narrativas que Salvam”, no Auditório Desembargadora Olny Silva, na sede do órgão, no CAB. Integrando a 34ª Semana da Justiça pela Paz em Casa, a iniciativa reconhece reportagens que enfrentam a violência doméstica, divulgam a Lei Maria da Penha e orientam sobre redes de apoio.
Além da premiação simbólica contra o feminicídio e a misoginia, o evento contará com roda de conversa entre magistradas, jornalistas e sociedade civil para debater cobertura ética e acolhimento às vítimas.
POUCAS & BOAS
- O VI Congresso da Universidade Federal do Oeste da Bahia foi aberto ontem, no Campus Reitor Edgard Santos, em Barreiras, e prosseguirá até quinta-feira com a temática central ‘Universidade, cultura e desenvolvimento regional’. A tradicional Mostra Científica do Oeste da Bahia abriu a programação geral do congresso com atividades como o Torneio de Robótica com quatro categorias e apresentações dos resultados das pesquisas executadas pelos acadêmicos. Ao todo, o congresso prevê a realização de oito eventos, nas diferentes áreas de estudos e pesquisas da universidade.
- Em Luís Eduardo Magalhães foi deflagrada ontem mais uma Campanha de Doação de Sangue para reforçar os estoques de sangue na região Oeste, através de parceria entre a Hemoba, a Secretaria Municipal da Saúde e o SUS. A coleta acontece no Centro de Saúde Ceni dos Santos Fraga, localizado ao lado do LACEN. O atendimento de hoje até sexta-feira será das 7h30 às 17h30 e no sábado, último dia da ação, o atendimento ocorrerá das 7h30 às 12h.
- A posse dos membros da Câmara Setorial da Bovinocultura do Leite da Bahia foi realizada ontem em reunião híbrida dirigida pela Seagri, marcando a retomada das atividades da Câmara. Na oportunidade, o engenheiro agrônomo Paulo Affonso Leiro Baqueiro, da Crio Agropecuária, foi eleito presidente do colegiado, bem como foi definido o calendário de reuniões para o próximo ano. Ele salientou a importância da integração entre o setor produtivo e o poder público, para fortalecer o desenvolvimento da atividade leiteira no estado.