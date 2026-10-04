Goethe mistura Nepal, Índia, Marrocos e BA

Salvador recebe este mês o terceiro e último grupo de 2026 da Residência Vila Sul, programa do Goethe-Institut há mais de uma década, incluindo a Primeira Capital como território de pesquisa e encontro internacional.

O novo coletivo reúne artistas e pesquisadores, como Reena Moktan (Nepal), jornalista e crítica de cinema; e Vedant Srinivas (Índia), curador e pesquisador de cinema — ambos egressos da Berlinale Talents 2026.

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Também fazem parte do grupo, douniah (Alemanha/Marrocos), cantora, compositora e performer ligada ao Musicboard Berlin; e Pooja Dhingra (Índia), artista visual e designer especializada em têxteis.

Em dois meses de imersão, estão previstas investigações cruzando cinema, música e memória. douniah pesquisa as conexões entre candomlé e os rituais Gnawa a partir das sonoridades afro-diaspóricas, em diálogo com músicos locais.

Pooja propõe oficinas de costura e uma obra colaborativa criada a partir de histórias orais de comunidades afro-brasileiras e indígenas.

– A residência cria um espaço de encontro entre diferentes trajetórias e formas de pensar em arte e cultura – afirma Leonel Henckes, diretor de operações da Vila Sul.

Descoberta – Segundo Leonel Henckes, nesta edição, as pesquisas de perfis muito distintos vão encontrar em Salvador um território de troca e descoberta, fortalecendo também conexões com redes culturais internacionais, especialmente com a Alemanha.

O trabalho fortalece valores necessários para o bom convívio entre as nações, como a diversidade e a admiração das mais diversas manifestações culturais disponíveis para produção de conhecimento.

“Vejo possibilidade real da reeleição de Jerônimo, mas que tende a ser bastante disputada. Vitória depende da capacidade de cada lado consolidar votos, reduzir rejeição e convencer eleitores indecisos”

João Vilas Boas, cientista político

Atlântico sertão no MAB

O Museu de Arte da Bahia (MAB), no Corredor da Vitória, abriga até janeiro a excelente exposição gratuita Atlântico Sertão. Promovida pelo Centro Cultural Banco do Brasil, a mostra reúne mais de oitenta artistas para um profundo diálogo sobre arte, território e identidade, apresentando o sertão como espaço de resistência e memória. Com curadoria múltipla, o acervo destaca expoentes baianos como Ayrson Heráclito e Lita Cerqueira, ao lado de criadores indígenas e afrodescendentes. A visitação ocorre de terça a domingo, das 10h às 18h, fortalecendo a cena cultural de Salvador antes de seguir para Brasília.

POUCAS & BOAS

Pesquisadores do Centro de Conservação e Manejo de Fauna da Caatinga (Cemafauna), da Universidade Federal do Vale do São Francisco (Univasf), publicaram artigo científico com resultado de 13 anos de monitoramento do arapaçu-do-nordeste, uma espécie de ave ameaçada na Caatinga. O trabalho foi divulgado na revista científica internacional Check List, com assinatura dos biólogos pesquisadores Paulo de Tarso Sambugaro Santos, Tarcísio Dourado Santos, e pelos coordenadores do Centro e professores da universidade, Patricia Avello Nicola e Luiz Cezar Machado Pereira.

Em Camaçari, uma visita técnica para mapear os serviços e equipamentos existentes e atualizar os mapas informativos das praias inscritas, fez parte dos preparativos para nova temporada do Bandeira Azul 2026/2027. Esta etapa é uma das exigências para a obtenção do selo, que é um reconhecimento socioambiental concedido anualmente a praias, marinas e embarcações de turismo. No município tem destaque a Praia do Paraíso, que mantém a certificação de forma ininterrupta desde 2019. No Brasil, a iniciativa é operada pelo Instituto Ambientes em Rede desde 2004.

O ‘Desafio Cidade do Amanhã’ foi lançado durante a semana pela agência de inovação da Universidade Estadual de Feira de Santana (InovaUefs), convocando estudantes universitários a desenvolverem soluções tecnológicas e inovadoras para desafios reais da cidade. A iniciativa é uma parceria entre a InovaUefs, o Instituto Pensar Feira e o Sebrae de Feira de Santana.

da redação, com Paulo Leandro e Miriam Hermes.