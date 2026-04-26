Imortal Carlos Ribeiro lança mais um livro na ABL

O imortal Carlos Ribeiro - Foto: Divulgação | ALB

O imortal Carlos Ribeiro lança seu livro número 21, Noites Desertas, em tarde-noite de autógrafos aberta ao público, na próxima quinta-feira, dia 30, na sede da Academia de Letras da Bahia (Avenida Joana Angélica, 128, Palacete Góes Calmon, Nazaré).

Embora na numerologia egípcia, o 21 represente otimismo, progresso, realização e prosperidade, é difícil encontrar algo capaz de acrescentar ao currículo divinal do número 5 da academia; jornalista de cultura; escritor e mestre espiritual de altíssima pro, além de tudo oriundo dos quadros d'A TARDE do saudoso Jorge Calmon.

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Editado pela Solisluna, Noites desertas tem a capa assinada por Enéas Guerra e reúne dois romances: O chamado da noite, lançado em 1997, e A noite de José, inédito, mas com capítulos publicados em livros e coletâneas de contos.

Autor de 20 obras nos gêneros conto, romance, ensaio e reportagem, Carlos Ribeiro é campeão da própria Academia de Letras no certame de 1988, mas os maiores premiados são os novos jornalistas por ele encaminhados na UFRB.

O lançamento de mais um rebento literário de Carlos Ribeiro acontece dentro do projeto Livros na Mesa, desenvolvido para ampliar a visibilidade dos trabalhos de escritoras e escritores que mantêm convívio de excelência entre pares e ímpares da veneranda ABL.

– São obras afins na linguagem, marcada pelo ritmo ágil e pelo lirismo – afirma um desses pares de Carlos Ribeiro e igualmente capaz de vencer o fantasma da finitude, o romancista Antônio Torres.

Segundo ele, os personagens de seu colega “caminham nos entrelugares do sonho e da vigília, do presente e da memória de um tempo soterrado, o tempo das cidades sem utopia”.

“O povo não está procurando candidato, está procurando solução para problemas concretos. A população está sendo distraída por essas coisas de ódio e paixão, enquanto o País vai para o buraco”.

CIRO GOMES, ex-governador do Ceará, em encontro do PSDB com pré-candidatos, realizado em São Paulo

Skate street em Camaçari

O skate entrou para os Jogos Olímpicos, mas seu impacto mais relevante acontece bem antes das arenas internacionais – nas praças onde adolescentes encontram no esporte uma linguagem própria de superação. A 2ª etapa do Circuito Baiano de Skateboard Street, encerrada hoje em Camaçari, reuniu cerca de 100 atletas de toda a Bahia e de Sergipe em sete categorias, incluindo três femininas. Iniciativas assim, apoiadas pelo Estado e pela prefeitura local, mostram que ampliar as modalidades financiadas pelo poder público é investir na formação e no lazer de jovens que, de outra forma, ocupariam esse tempo sem estrutura ou perspectiva.

Concurso revela sósias baianos de Michael Jackson

Michael Jackson segue vivo na Bahia na pele de seus sósias. Quem duvida da sobrevivência da admiração à arte e do respeito à pessoa do cantor, compositor e dançarino, pode convencer-se da força deste grande ser humano no concurso de sósias programado para o Shopping Center Lapa.

A volta do ídolo, agora multiplicado, será no Cine Imperial, às 15h de hoje, bastando preencher um formulário online para dar-se por inscrito no certame. Será também um momento lindo para lembrar do dia da visita de Michael Jackson ao Pelourinho, cantando e dançando junto com o Olodum, situado a dois quilômetros e meio do Lapa.

O concurso de sósias de Michael Jackson será decidido por um júri especialmente convidado para apreciar a dinâmica de apresentação ao vivo dos participantes; o melhor Michael ganha um ano de sessões de cinema gratuitas.

ESTREIA DA CINEBIOGRAFIA – A ação marca o lançamento do filme Michael, cinebiografia musical sobre a trajetória do artista, interpretado por Jaafar Jackson, sobrinho do ícone. O longa aborda desde o grupo Jackson Five – formados pelo astro e seus irmãos – até a consolidação de sua carreira solo.

O filme fica até dia 29, com sessões às 14h, 16h30 e 19h, no Cine Imperial. A programação completa e a venda de ingressos estão disponíveis por meios digitais via site do Lapa.

A história de vida e o martírio de Michael Jackson, a quem se acusou de pedofilia sem provas, foi atualizada recentemente com as evidências de prática de abuso por parte de Donald Trump na conexão Epstein, esta sim uma quadrilha de celebridades transgressoras.